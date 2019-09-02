الرسوم أولا.. بدء موسم صيد الطيور المهاجرة في مطروح

تحرير:محمد العمدة ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٠٥ م

صورة أرشيفية

صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح على بدء موسم صيد الطيور المهاجرة اعتبارا من أول سبتمبر وحتى 10 نوفمبر المقبل، إذ صرح بذلك طه السنيني مدير إدارة البيئة بمطروح. وأوضح أن محافظة مطروح بدأت اعتبارا من أول سبتمبر الجاري فى إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة، وذلك بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية استعدادا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر القادم.

وأضاف مدير البيئية بمطروح، أنه تم مخاطبة جميع مراكز ومدن المحافظة للبدء فى إصدار تراخيص الصيد تمهيدا لقيام الأهالي بنصب الشباك في الأماكن التي يتوافد عليها الطيور. جدير بالذكر أن صيد الطيور النادرة التى تهاجر من أوروبا فى هذا التوقيت مع بداية موسم الخريف من كل عام هواية مفضلة لدى أبناء الصحراء الغربية