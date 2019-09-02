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مصطفى اللبّاد.. من حدائق الأحزان إلى سلام الروح

نبيل عبد الفتاح
بقلم: نبيل عبد الفتاح
نبيل عبد الفتاح
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٢٠ م
مصطفى اللباد
مصطفى اللباد
أحيانا يبدو لى تعبير سفر طويل فى الغروب المستمد، من كتاب الخروج للنهار أحد مواريثنا العظمى، هو الوصف الملائم فى مواجهة حقيقة الحقائق، لأنه يضفى بعضا من السكينة على الألم العميق الذى يسرى فى القلب والعقل إزاء الغياب الجسدى للأحبة المقربين إلى الذات، والذى شكل حضورهم فى الحياة معانى الحب والصداقة والألفة، ووهج الحضور سواء من خلال أفكارهم، أو سلوكهم، أو من وجودهم فى حياة الآخرين.
وهج الحضور والظل الوارف للشخصية، هو مركب من خصالها وتجاربها ورأسمالها الفكرى ومدى قدراتها على على توزيع المحبة، والمعرفة، وخفة الظل، أو قوة الشخصية وصلابتها إزاء محن الحياة فى مجتمعات صعبة تنوء تحت ركام من المشاكل والأزمات والتشوش. قدرة الشخصية الإنسانية تتمثل فى قوة الصمود، والمواجهة، وإرادة إحداث
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غار ثور

طلع البدر علينا.. ولا يزال (2)

وفي كل عام تتجلى إشراقات الهجرة المحمدية العظيمة كحدث تاريخي لا يزال، وسيظل، مفعما بالحضور الآنـي والآتـي أيضا، إذ هو من التحولات التي تتأبى على أن تكمن أو تقبع في خزانة التاريخ متحفيا، شأنها غير شأن أحداث كثيرة وحوادث شتى.. كثيرة هي الإشارات والبشارات التي تفيض على كل ذي حجر من كينونة وسيرورة وصيرورة صاحب الهجرة العظيمة، صلى الله عليه وملائكته، بجمالياتها ومتوالياتها ومتتالياتها، وعلى رأسها منظومة (نهجر لنهاجر) التي سننهل منها في التجليات القادمة.
محمد-خان

خطابات محمد خان «1 -2»

في الجزء الأول من الخطابات يتكلم خان في رسائله لصديق الطفولة والشباب، سعيد شيمي، أثناء سنواته في لندن، عن عنصرين أساسيين في حياته وقتها، وباقي حياته بالطبع: علاقاته المتعددة بالمرأة، وأيضا نهمه الشديد في مشاهدة الأفلام ورغبته الأشد في دراسة السينما. تقلص العالم من حوله، في ذلك الوقت، في هذين النشاطين: النوم مع النساء، والنوم مع السينما. ربما هناك رابط بينهما، وهو الرغبة الجاذبة والمتعة الناتجة، فإن كانت الرغبة والمتعة المتولدتان من العلاقة بالمرأة ملموستين ولهما أبعادها الحسية في نفسه، فالرغبة التي ستتولد من علاقته بالسينما، ما زالت في مرحلة المشاهدة فقط، أما الممارسة، في ذلك الزمن البعيد، فقد تجسدت عبر نشاطين نفسيين آخرين تفرعا منها.
طه حسين

ذاكرتنا المبتورة وتاريخ الأفكار الحداثية.. تشريح حالة مستمرة

تاريخ تطور الأفكار فى المجتمعات العربية ومصر تركز منذ بدايات صدمة الحداثة، مع الحملة الفرنسية، ثم بناء دولة محمد على وإسماعيل باشا، على بعض الأفكار العامة والكبرى حول كيفية الخروج من براثن التخلف فى عهد الاستعمار البريطانى، والبحث عن مسارات تحاول استكناه سر تقدم الغرب فى مقابل أسباب تخلف مجتمعاتنا. من ناحية أخرى كيفية إصلاح العقل الدينى الإسلامى، وتحريره من بعض القيود الماضوية التاريخية، ذات الطابع النقلى، والسعى إلى تقديم اجتهادات عصرية، لمواجهة أسئلة جديدة لم تكن مطروحة على العقل الفقهى، أو الكلامى القديم، ومن ثم تشكل تحديا أمام العقل الإسلامى النقلى التقليدى.
ثنيات-الوداع

طلع البدر علينا ولا يزال... (1)

أما قبل: فما إن يطل علينا نور هذا الحدث الثوري العظيم المضفر بالنور المحمدي، المتجدد باليقين غير المراوغ.. ما إن يشرق في الكون ضياؤه وتنساب الروح في موجات الذكرى والتذكر والتذكير بالهجرة النبوية الشريفة والشفيفة والعفيفة.. فإذا القلب تتغشاه في نداءاته الكونية مفردات لغة الأعماق البعيدة بمناجاته الروحية تهتف مجددا ودائما وأبدا..
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