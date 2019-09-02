فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جائزة الأوسكار
جائزة الأوسكار
وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
ويرى البعض أن فيلم "الفيل الأزرق 2" هو الأقرب إلى تمثيل مصر في الأوسكار، نظرا للنجاح الذي حققه منذ طرحه يوم 25 يوليو الماضى، أى قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوعين، حاصدا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية. ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع
اقرأ المزيد
سلمى-حايك

أفضل أفلام سلمى حايك.. تحملت التحرش من أجل Frida

عرفها العالم بصوتها ذي البحة المثيرة، ووجهها الجذاب، لكن الممثلة المكسيكية سلمى حايك أكثر من مجرد جسم ووجه جميل، فهي تمتلك موهبة فنية وذكاءً كبيرًا في توظيفها، ما جعلها تتمتع بمسيرة مهنية حافلة من أفلام وضعت اسمها في قائمة مشاهير هوليوود عن جدارة واستحقاق، ونجحت في أن تحافظ على مكانتها رغم تقدمها في السن، وتخطيها الـ50 عامًا، رغم أن هوليوود معروفة بنفورها من كبار السن، ورفضها منحهم أدوارًا، وتفضل منح الأدوار إلى أشخاص أكثر شبابًا، وتعديل وجوههم بالمكياج، لكن من يمكنه أن يخمن سن سلمى! فهي تبدو، في أكبر تقدير، تخطت الـ40 عامًا بقليل.
رامي- مالك (2)

رامي مالك وصديقته يخطفان الأنظار في البندقية (صور)

لفت النجم رامي مالك (38 عاما) الأنظار ليلة أمس برفقة صديقته لوسي بوينتون (24 عاما)، في أثناء وجودهما على هامش مهرجان فينسيا السينمائي الدولي، حيث اهتمت المواقع العالمية بالرومانسية التى سيطرت عليهما طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتى مغادرة الحفل. كما لفت الممثل ذو الأصول المصرية والحاصل على الأوسكار، الأنظار إليه مع حبيبته في أثناء تجولهما في مدينة البندقية الإيطالية، وذكر موقع hollywood life أن رامي وصديقته قضيا ليلة رائعة في المدينة وتناولا الطعام في مطعم هادئ، وعقب ذلك انتقلا معًا عبر قارب أجرة مائي.
كيفن-هارت (2)

إصابة كيفن هارت في حادث سيارة في لوس أنجلوس

تعرض الممثل العالمي كيفن هارت، لحادث سير أصيب على إثره بإصابات بالغة في حادث سيارة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية. وقالت وكالة دوريات الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن الفنان كيفن هارت أصيب بإصابات بالغة في حادث سيارة بـ"لوس أنجلوس". وأضافت الوكالة في بيان أن هارت (40 عاما) كان في سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 في وقت مبكر من صباح يوم الأحد على طريق مولهولاند السريع عندما فقد السائق السيطرة على السيارة مما أدى إلى انقلابها على حافة الطريق.
اقرأ المزيد من الأخبار
ولاد-رزق

66 مليون جنيه لـ«ولاد رزق 2» في أسبوعين

حقق فيلم "ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض"، إيرادات وصلت إلى 65 مليونا و778 ألف جنيه، في نحو أسبوعين منذ طرحه في دور العرض السينمائي يوم 8 أغسطس الجاري ضمن موسم أفلام عيد الأضحى. وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين "ولاد رزق 2" و"الفيل الأزرق 2" الذي تخطى حاجز الـ83 مليون جنيه منذ طرحه في 25 يوليو الماضي. "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره لإيرادات أفلام العيد

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين مليونين و552 ألفا و943 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 12 يوما، ما يزيد عن 63 مليون جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه في نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
خالد-الصاوى-من-فيلم-الفيل-الازرق

«الفيل الأزرق 2» الأعلى إيرادا في تاريخ السينما

استطاع فيلم "الفيل الأزرق 2" للنجم كريم عبد العزيز، تخطي الـ80 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد مرور 26 يوما فقط على طرحه بدور العرض، حيث حصد 80 مليونا و200 ألف جنيه ليسجل أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية متخطيا فيلم "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى توقفت إيراداته عند 80 مليونا قبل حلول عيد الأضحى. وأصبح "الفيل الأزرق 2" مرشحا بقوة للوصول إلى 100 مليون فى شباك التذاكر خلال الفترة المقبلة ليكون أول فيلم يصل لهذا الرقم الكبير، خاصة أن الفيلم أمامه فترة كبيرة في دور العرض، لا سيما أن الموسم ما زال في بدايته.
هند-صبري (1)

هند صبري: «الفيل الأزرق 2» تحدّ كبير.. وهذا ما شجعني

أكدت الفنانة هند صبري أن مشاركتها في الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" تجربة مهمة ولم تقلقها إطلاقا، وأعربت في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، عن سعادتها للغاية بتلك التجربة كونها تجسد فيها دورا جديدا ومختلفا ومليئا بالمفاجآت طوال الأحداث، وهذا يشكل تحديا كبيرا بالنسبة لها، مضيفة أن ما حمسها للمشاركة هو أن كل العناصر في الفيلم مميزة، سواء النص الجيد والمخرج والزملاء المشاركون، وكل هذه الأمور أسعدتها كثيرا، مؤكدة عدم تخوفها من المشاركة على الرغم من عدم مشاركتها من قبل في الجزء الأول.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org