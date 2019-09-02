7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جائزة الأوسكار

وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.

ويرى البعض أن فيلم "الفيل الأزرق 2" هو الأقرب إلى تمثيل مصر في الأوسكار، نظرا للنجاح الذي حققه منذ طرحه يوم 25 يوليو الماضى، أى قبل حلول عيد الأضحى المبارك بأسبوعين، حاصدا أعلى إيرادات فى تاريخ السينما المصرية. ويضم الفيلم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع