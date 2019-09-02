بعد قرار جونسون.. بريطانيا على أعتاب انتخابات مبكرة

بموجب أحكام قانون الشروط الثابتة للبرلمان، يجب على جونسون الحصول على موافقة ثلثي نواب البرلمان في بريطانيا البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة هذا الخريف

تحرير:أحمد سليمان ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

شهدت بريطانيا، على مدار الأيام القليلة الماضية، أزمة سياسية ضخمة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل مجلس العموم. القرار يأتي في محاولة من جونسون لمنع أعضاء المجلس من الاعتراض على فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، الذي أكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، على أنه خيار مطروح بقوة، حال رفض بروكسل التفاوض على اتفاق جديد، أو تعديل الاتفاق القائم. والآن يفكر جونسون في السعي لإجراء انتخابات عامة مبكرة، إذا تمكن النواب المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من هزيمة الحكومة هذا الأسبوع.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن وجود معلومات تؤكد أن هناك "مناقشات مباشرة" تدور في رئاسة الوزراء حول مطالبة البرلمان بالموافقة على عقد انتخابات عامة مبكرة. وقالت لورا كوينسبيرج المحررة السياسية في الإذاعة البريطانية إن ذلك قد يحدث يوم الأربعاء، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول هذا الأمر. حيث

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن وجود معلومات تؤكد أن هناك "مناقشات مباشرة" تدور في رئاسة الوزراء حول مطالبة البرلمان بالموافقة على عقد انتخابات عامة مبكرة.

وقالت لورا كوينسبيرج المحررة السياسية في الإذاعة البريطانية إن ذلك قد يحدث يوم الأربعاء، ولكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي حول هذا الأمر.

حيث يجتمع وزراء حزب المحافظين السابقين، مع حزب العمال لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل دون اتفاق.

ووسط تصاعد التكهنات بشأن الانتخابات، من المقرر أن يعقد جونسون اجتماعا مفاجئا للحكومة البريطانية، اليوم الإثنين، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت جرينتش، كما سيتحدث إلى نواب المحافظين بعد ظهر الإثنين.

وقال رئيس الوزراء إن المملكة المتحدة يجب أن تغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، مع أو دون اتفاق؛ مما دفع عددا من النواب إلى الاتحاد لمحاولة منع البلاد من المغادرة دون اتفاق.

ومن المتوقع أن يطرح مجموعة من أعضاء مجلس العموم، تشريعا، يوم غد الثلاثاء، لوقف الخروج دون اتفاق، بموجب "الأمر الدائم رقم 24"، الذي يسمح للنواب بطلب عقد مناظرة حول "مسألة محددة ومهمة يجب أن يتم النظر فيها بشكل عاجل".

وتلقى متمردو حزب المحافظين الذين يعارضون خطط رئيس الوزراء، تحذيرات بطردهم من الحزب وإلغاء انتخابهم في حال دعم هذا التشريع.

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء، إن الحكومة ترى التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على أنه تصويت لسحب ثقة، والذي قد يؤدي إلى عقد انتخابات عامة في حال خسارة الحكومة.

مواجهة قانونية بين البرلمان البريطاني وجونسون

إلا أن الإذاعة البريطانية أشارت إلى أن هناك شخصيات بارزة، بما في ذلك الوزير السابق ديفيد جوك، أكدت أنه على الرغم من التهديد بالطرد، إلا أنهم سيواصلون جهودهم لتمرير تشريع يطالب رئيس الوزراء بالسعي لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يتمكن من تأمين اتفاق جديد.

يذكر أنه ليس من المقرر إجراء انتخابات عامة أخرى حتى عام 2022، حيث عقدت الانتخابات الأخيرة عام 2017، والتي أوصلت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء المستقيلة إلى منصبها.

وبموجب أحكام قانون الشروط الثابتة للبرلمان، يجب على جونسون الحصول على موافقة ثلثي نواب البرلمان في المملكة المتحدة البالغ عددهم 650 نائبا لإجراء انتخابات مبكرة هذا الخريف.

وفي حالة حدوث ذلك، سيكون بمقدور رئيس الوزراء التوصية بتاريخ عقد الانتخابات، للملكة البريطانية إليزابيث الثانية، وهو الأمر الذي من المحتمل أن يكون مثيرا للجدل.

إذا تم حل البرلمان يوم الجمعة المقبل، فسيكون أول موعد ممكن للانتخابات هو يوم الجمعة 11 أكتوبر، وبالنظر إلى عادة إجراء الانتخابات يوم الخميس، من المحتمل أن يكون يوم 17 أكتوبر، هو أقرب فرصة ممكنة لفتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

إلا أن أولئك الذين يدعمون التفاوض مع بروكسل، من أجل التوصل لاتفاق خروج جديد، أو يرغبون في البقاء في الاتحاد الأوروبي، يشعرون بالقلق من أن رئيس الوزراء قد يؤجل الانتخابات إلى بداية نوفمبر المقبل، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يجعل من المستحيل إيقاف خططه للخروج دون اتفاق.

وقال زعيم حزب العمال جيريمي كوربين، إن المملكة المتحدة "تحتاج" إلى انتخابات عامة؛ لأنها "ستتيح للناس الاختيار بين اتجاهين مختلفين للغاية حول البلد".

ورفض تحذيرات زعيم حزب العمال ورئيس الوزراء السابق توني بلير، الذي قال إن الانتخابات المبكرة "فخ"، ويمكن أن يفوز جونسون بمثل هذا التصويت، حيث "قد يخشى البعض من رئاسة كوربين للحكومة أكثر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

من جانبها قالت نيكولا ستورجيون زعيمة الحزب الديمقراطي الإسكتلندي، إنه من الضروري انتخاب حكومة جديدة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

جونسون يستغل قرارا ملكيا لنسف معارضة البريكست

فيما صرح جون ويتنجديل وزير الثقافة السابق، وهو أحد كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنه لا يعتقد أنه سيكون هناك وقت لإجراء الانتخابات قبل الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وإذا تمت الدعوة لانتخابات مبكرة قبل نهاية عام 2019، فستكون الثالثة في السنوات الخمس الماضية، بعد انتخابات عامي 2015 و2017.

في غضون ذلك، قال آدم فليمنج مراسل "بي بي سي" في بروكسل، إن المناورات في بريطانيا لم يكن لها تأثير كبير في أوروبا، وأضاف أن "كل ما يريدون معرفته حقا هو ما إذا كانت المملكة المتحدة ستقدم مقترحات ملموسة لحل قضية الخطة البديلة للحدود الأيرلندية".

وتعد بنود الخطة البديلة للحدود الأيرلندية المثيرة للجدل، والتي تهدف إلى تجنب وجود حدود صعبة في جزيرة أيرلندا بين أيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا، وجمهورية أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي، نقطة رئيسة في المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويريد جونسون أن يتم إلغاؤها، لكن ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، رفض هذا الطلب.

وفي الوقت نفسه، قال الاتحاد الأوروبي إنه يفكر في تصنيف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، على أنه كارثة كبرى، مثل الزلازل، بحيث تتمكن البلدان الأكثر تضررا من الحصول على مزيد من التمويل.