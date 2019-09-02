رياضة

الأهلي يجدد عقد حارسه بعد التألق في المونديال

تحرير:أحمد محمد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م
عبدالرحمن حميد
عبدالرحمن حميد
أعلن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد عبدالرحمن حميد حارس مرمى فريق الشباب لكرة اليد بالنادي، لمدة 4 مواسم بعد تألقه خلال الفترة الماضية، ووقع الحارس الشاب على عقود التجديد في حضور جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة وعمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد ومحمد يحيى مدرب فريق الشباب، وجاء تجديد عقد حميد بعد المستوى المتميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا والحصول على كأس البطولة وفوزه بجائزة أفضل حارس، كما يأتي في إطار الحفاظ على العناصر المميزة لبناء فريق قوي ينافس على الفوز بالبطولات خلال السنوات المقبلة.
وعبر عبدالرحمن حميد، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع النادي لمدة 4 سنوات مقبلة لافتا إلى أنها خطوة مهمة وتضعه أمام مسؤولية كبيرة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر الشديد لثقة إدارة النشاط الرياضي والجهاز الفني بقدراته وهو ما يزيده إصرارا على التألق خلال الفترة المقبلة. وأضاف حميد أن النادي الأهلي ساهم
اقرأ المزيد
نيمار ‎ (3)

الخليفى: نيمار ينتقل إلى برشلونة فى هذه الحالة

كشفت تقارير صحفية أن ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، التقى مع قادة الفريق لشرح موقف اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال سوق الانتقالات الصيفية. وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن الخليفي أخبرهم بأن نيمار يرغب في الرحيل إلى برشلونة، حيث قال خلال الاجتماع: "نيمار يمكنه الرحيل، لكن فقط إذا تلقينا عرضًا قيمته 300 مليون يورو". كما أشارت الصحيفة إلى أن أول اجتماع بين إدارتي سان جيرمان وبرشلونة، كان في أغسطس، لكن العرض لم يكن مقنعًا لإدارة "البى إس جى"، حيث كان سينتقل فيليب كوتينيو لصفوف الفريق الفرنسى بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.
انتر ميلان‎ (1)

لوكاكو: العنصرية تجلب العار لكرة القدم

دعا الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، لاعبي كرة القدم لاتخاذ موقف موحد ضد العنصرية، غداة تعرضه لصيحات عنصرية من المشجعين خلال مباراة فريقه ضد كالياري في المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. ومنح البلجيكي فريقه الفوز 2-1 بتسجيل ركلة جزاء في الشوط الثاني، واجه خلال تنفيذها صيحات عنصرية من مشجعي كالياري الذين سبق لهم أن وجهوا إساءات مماثلة في الموسم الماضي حيال لاعبين آخرين من ذوي البشرة السمراء، أبرزهم اللاعب السابق ليوفنتوس مويس كين (المنتقل إلى صفوف إيفرتون الإنجليزي).
مؤتمر-ميدو-وصامويل ايتو‎ (4)

المقاصة: تعاقدنا مع ميدو للعب في كأس العالم للأندية

كشف بكري سليم، نائب رئيس نادي مصر للمقاصة، أن محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي، قال لأحمد حسام «ميدو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمقاصة، إنه يرغب في رؤية النادي الفيومي يشارك في كأس العالم للأندية فور اختياره لتولي المهمة، وذلك حسبما أفاد بكري سليم في تصريحاته، اليوم الإثنين، لقناة تايم سبورت. وقال بكري سليم: "أحمد حسام (ميدو) نجم عالمي وله تجربة كبيرة كلاعب وكمدرب، كان أصغر مدرب يفوز بكأس مصر في التاريخ مع الزمالك، ما يعني أن ميدو بحاجة إلى فرصة ومناخ طيب يجعلانه يحقق الكثير".
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-مصر-للناشئين-كرة-يد‎ (4)

مصر في مهمة خطف ذهبية اليد الإفريقية أمام أنجولا

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، نظيره منتخب أنجولا، في نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليًّا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد، في التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بينما صعد منتخب أنجولا إلى الدور ذاته بعد التغلب على منتخب المغرب بنتيجة (27- 24)، بينما سيلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الجزائري في مباراة تحديد المركز الثالث، ويحمل منتخب مصر لقب الدورة الماضية من الألعاب الإفريقية 2015، التي أُقيمت في الكونغو برازافيل، على حساب منتخب أنجولا.
منتخب-مصر-لناشئي-كرة-اليد (3)

يد الفراعنة في مهمة التأهل لنهائي الألعاب الإفريقية

يواجه منتخب مصر لكرة اليد، اليوم الأربعاء، نظيره منتخب الجزائر، في نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب، ونجح المنتخب الوطني لكرة اليد في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الإفريقية رقم 22، بعد التغلب على منتخب نيجيريا لحساب ربع النهائي، في اللحظات الأخيرة بنتيجة (27- 26)، وكان شباب الفراعنة قد خرجوا من الشوط الأول خاسرين بنتيجة (9-14)، قبل أن ينجحوا في العودة بقوة، بينما تأهل منتخب الجزائر بالفوز على منتخب غينيا بنتيجة (33- 18).
إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد: وصف مروان محسن بمهاجم مصر الأول مصيبة

علق إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، على رحيل الأورجوياني مارتن لاسارتي عن النادي الأهلي، قبل أيام، قائلا: «كان لا بد أن يرحل لاسارتي بجهازه المعاون من الأهلي». وأشار سعيد، في تصريحات تليفزيونية، مساء الإثنين، إلى أن الفريق الأحمر يحتاج إلى مهاجم جديد، ساخرا: «عندما يُطلق على مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول فهذه مصيبة سوداء». وانتقل لاعب الزمالك السابق، للحديث عن الفريق الأبيض، مؤكدا أن عودة محمود عبد الرازق «شيكابالا» للفريق هذا الموسم سيكون لها فائدة كبيرة، على المستويين الفني والمعنوي مع اللاعبين، إنها فرصة جيدة له لتقديم مستويات جيدة.
مجدى عبد الغنى

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة التحقيق معه

كشف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا بشأن محاكمته من قبل نيابة الأموال العامة، بعد اتهامات مالية أثناء فترة عمله داخل الجبلاية، جاء ذلك عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، قائلا: "تناولت بعض المواقع أخبارا مغلوطة عنى؛ الأمر الذى أساء لى مع العلم بأننى طوال سنوات تواجدى بالاتحاد لم أشغل أى منصب مالي وكنت بعيدا تمامًا عن أية نواحٍ مادية أو مالية وأنا أنأى بنفسي عن كل هذه المغالطات.. وهذا للتوضيح".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org