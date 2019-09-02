الأهلي يجدد عقد حارسه بعد التألق في المونديال

تحرير:أحمد محمد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٨ م

عبدالرحمن حميد

أعلن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن تجديد عقد عبدالرحمن حميد حارس مرمى فريق الشباب لكرة اليد بالنادي، لمدة 4 مواسم بعد تألقه خلال الفترة الماضية، ووقع الحارس الشاب على عقود التجديد في حضور جوهر نبيل عضو مجلس الإدارة وعمر شوقي رئيس جهاز كرة اليد ومحمد يحيى مدرب فريق الشباب، وجاء تجديد عقد حميد بعد المستوى المتميز الذي قدمه في بطولة كأس العالم التي أقيمت في مقدونيا والحصول على كأس البطولة وفوزه بجائزة أفضل حارس، كما يأتي في إطار الحفاظ على العناصر المميزة لبناء فريق قوي ينافس على الفوز بالبطولات خلال السنوات المقبلة.

وعبر عبدالرحمن حميد، عن سعادته الكبيرة بتجديد تعاقده مع النادي لمدة 4 سنوات مقبلة لافتا إلى أنها خطوة مهمة وتضعه أمام مسؤولية كبيرة، مشيرًا إلى أنه يشعر بالفخر الشديد لثقة إدارة النشاط الرياضي والجهاز الفني بقدراته وهو ما يزيده إصرارا على التألق خلال الفترة المقبلة. وأضاف حميد أن النادي الأهلي ساهم