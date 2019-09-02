رياضة

إشبيلية يعلن ضم نجم المنتخب المغربى (صورة)

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م
منتخب المغرب
منتخب المغرب
أعلن نادى إشبيلية الإسبانى اليوم الإثنين ضمه ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب قادما من صفوف فريق جيرونا الإسباني أحد أندية الدرجة الثانية، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وكشف النادى عن ضم اللاعب بعقد حتى موسم 2022. وانتقل بونو إلى صفوف إشبيلية، ليكون بديلا لسيرجيو ريكو الذي انتقل أمس الأحد لصفوف باريس سان جيرمان، وضم إشبيلية حارس مرمى المنتخب المغربى بعد تألق الأخير مع منتخب أسود الأطلسي فى أمم إفريقيا، على الرغم من خروج المغرب أمام بنين فى دور الـ16 بركلات الترجيح.
وأعلن أيضا إشبيلية عن ضم نجم الهجوم المكسيكي الدولي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق قادما من وست هام يونايتد، فى صفقة بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين يورو. ويعد تشيتشاريتو صاحب الـ31 عاما الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي، حيث سجل للفريق 51 هدفا خلال 108 مباريات. ويحتل إشبيلية
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رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
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القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات الزمالك

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علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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رسميًّا.. سان جيرمان يعلن ضم كايلور نافاس

كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن ضمه لكايلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسبانى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان النادى الباريسي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" والذى نشر فيديو لحارس المرمى الكرواتى يرحب فيه باللاعب. وكان نافاس قد تغيَّب عن رحلة العودة إلى مدريد برفقة زملائه بعد مواجهة فياريال أمس الأحد، وتوجَّه مباشرة إلى باريس في طائرة خاصة لإتمام انتقاله. نافاس صاحب الـ32 عاما انضم إلى ريال مدريد عام 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو بعد تألقه في كأس العالم رفقة بلاده.
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تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
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راموس يكشف عن خططه بعد اعتزاله كرة القدم

كشف سيرجيو راموس، قلب دفاع وقائد فريق ريال مدريد الإسبانى، عن خططه المستقبلية عقب نهاية مشواره مع الساحرة المستديرة كلاعب خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى رغبته في دخول عالم التدريب. وقال قائد ريال مدريد خلال الفيلم الوثائقي الخاص به "قلب راموس" والذي من المقرر إذاعته لاحقا: "ما زلت أرى نفسي قائدًا لفريق ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أحاول دائما الفوز بالألقاب مع المنتخب والمرينجى، لا أستبعد أن أدخل عالم التدريب في المستقبل بعد إنهاء مشوارى فى كرة القدم كلاعب".
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
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