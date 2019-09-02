إشبيلية يعلن ضم نجم المنتخب المغربى (صورة)

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٦ م

منتخب المغرب

أعلن نادى إشبيلية الإسبانى اليوم الإثنين ضمه ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب قادما من صفوف فريق جيرونا الإسباني أحد أندية الدرجة الثانية، وذلك خلال الانتقالات الصيفية الحالية، وكشف النادى عن ضم اللاعب بعقد حتى موسم 2022. وانتقل بونو إلى صفوف إشبيلية، ليكون بديلا لسيرجيو ريكو الذي انتقل أمس الأحد لصفوف باريس سان جيرمان، وضم إشبيلية حارس مرمى المنتخب المغربى بعد تألق الأخير مع منتخب أسود الأطلسي فى أمم إفريقيا، على الرغم من خروج المغرب أمام بنين فى دور الـ16 بركلات الترجيح.

وأعلن أيضا إشبيلية عن ضم نجم الهجوم المكسيكي الدولي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو" ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق قادما من وست هام يونايتد، فى صفقة بلغت قيمتها أكثر من 9 ملايين يورو. ويعد تشيتشاريتو صاحب الـ31 عاما الهداف التاريخي للمنتخب المكسيكي، حيث سجل للفريق 51 هدفا خلال 108 مباريات. ويحتل إشبيلية