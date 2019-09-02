وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد جلال لعام آخر

تحرير:كريم محجوب ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

خالد جلال

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الإثنين قرارا بالتجديد للمخرج المسرحي خالد جلال، عاما آخر في رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للقطاع على موقع "فيسبوك". ووجه جلال الشكر للوزيرة على ثقتها به، مضيفا: "هذه الثقة تجعلني مطالبا ببذل المزيد من الجهد والوقت، والسعى إلى تقديم الخدمة الثقافية بكثافة على مدار العام؛ حتى تصل إلى كل طبقات المجتمع". يذكر أن خالد جلال تولى منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي في شهر أكتوبر لعام 2015.

المخرج خالد جلال بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة "القاهرة"، حيث أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة "لقاء المسرحية"، وقدم من خلالها العديد من العروض، وحصل على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج. وبعدها، اتجه إلى الدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج