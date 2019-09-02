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وزيرة الثقافة تجدد الثقة في خالد جلال لعام آخر

تحرير:كريم محجوب ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
خالد جلال
خالد جلال
أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الإثنين قرارا بالتجديد للمخرج المسرحي خالد جلال، عاما آخر في رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي، وفق ما نشرته الصفحة الرسمية للقطاع على موقع "فيسبوك". ووجه جلال الشكر للوزيرة على ثقتها به، مضيفا: "هذه الثقة تجعلني مطالبا ببذل المزيد من الجهد والوقت، والسعى إلى تقديم الخدمة الثقافية بكثافة على مدار العام؛ حتى تصل إلى كل طبقات المجتمع". يذكر أن خالد جلال تولى منصب رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي في شهر أكتوبر لعام 2015.
المخرج خالد جلال بدأ حياته الفنية من خلال مسرح الجامعة بكلية التجارة "القاهرة"، حيث أنشأ فرقة مسرحية أطلق عليها فرقة "لقاء المسرحية"، وقدم من خلالها العديد من العروض، وحصل على العديد من الجوائز كمؤلف ومخرج. وبعدها، اتجه إلى الدراسة الأكاديمية في المعهد العالي للفنون المسرحية وحصل على منحة في الإخراج
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نجيب-محفوظ

في مثل هذا اليوم.. توفي الأديب نجيب محفوظ

في مثل هذا اليوم 30 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2006: توفي الأديب والمفكر المصري نجيب محفوظ، أديب الحائز على جائزة نوبل في الأدب عام 1988. وفي عام 1949: الاتحاد السوفيتي يفجر أول قنبلة نووية له دون إعلان ذلك رسميا. وفي عام 1997: المسلحون في الجزائر يذبحون 48 في معاليه بمقاطعة الجلفة ووهران والعاصمة الجزائرية.
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«سينما نجيب محفوظ» في قصر السينما بحضور هؤلاء

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، ندوة بعنوان "سينما نجيب محفوظ"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس، بقصر السينما في حي جاردن سيتي. وتأتي الندوة في إطار الاحتفال بافتتاح متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ، لاستعراض أهم الأفلام السينمائية المأخوذة عن روايات الأديب الراحل، وكذلك الأفلام التي شارك في كتابة السيناريو والحوار لها. وتستضيف الندوة الكاتب يوسف القعيد، والفنان عزت العلايلي، والسينارست مصطفى محرم، والفنان كمال أبو رية، ويديرها الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر ثقافة السينما.
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أثر الاحتلال الأمريكي على الأدب العراقي ببيت السناري

يشهد بيت السناري الثقافي بالسيدة زينب التابع لمكتبة الإسكندرية في السابعة من مساء يوم الأربعاء المقبل، ندوة بعنوان "ملامح السرد العراقي في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين" واللقاء هو إحدى حلقات النقاش في المشروع الذى أطلقه مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان "ملامح السرد العربي في القرن الحادي والعشرين"، وقد تم الاتفاق مع عدد من النقاد من بلدان عربية مختلفة على إعداد دراسات تحدد أهم ملامح السرد الروائي والقصصي في ذلك العقد الزمني في بلادهم.
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فنانون يشيدون بعرض «سينما مصر»: ذاكرة أمة

يحرص عدد من النجوم على حضور عرض "سينما مصر" للمخرج خالد جلال الذي يعرض فى مركز الإبداع بدار الأوبرا كل يوم ما عدا الأربعاء، وأظهر النجوم انطباعاتهم على العرض، وأشاد عدد منهم به على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام أكثر من فنان بكتابة رأيه فى المسرحية. ونشر الفنان خالد النبوي مجموعة من الصور له مع الفنانين المشاركين بالعمل وكتب عبر حسابه على "إنستجرام": "اتفرجت إمبارح على مسرحية سينما مصر للرائع خالد جلال، استمتعت جدا بالعرض وبفنانين حقيقيين قادمين، شاكر وممتن على التقدير لأنه من فنانين زيكم وأتمنى لكم تحقيق أحلامكم".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

5 عروض ضمن فعاليات «القومي للمسرح» اليوم

تُستكمل اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساءً، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، حيث تعرض مسرحية "تحت الإنشاء" للمخرج محمد مرسي، بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "مش ألكترا" للمخرج محمد عبد المولى، بقاعة سيد درويش. وعلى مسرح العرائس، تعرض مسرحية "محطة مصر" للمخرج رضا حسانين، في الثامنة والنصف مساء، تعرض مسرحية "البؤساء" للمخرج سامح بسيوني، على مسرح ميامي.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

القومي للمسرح يقدم 7 عروض اليوم.. تعرف عليها

تُستكمل، اليوم الأربعاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد، وهى عرض "رادوبي الجميلة" للمخرج محمد فؤاد الساعة 6 مساء، بقاعة سيد درويش، ومسرحية "علاء الدين" للمخرج إيهاب ناصر الساعة 6 مساء بمسرح النهار، بالإضافة إلى عرض "عيد المهرجين" للمخرج محمد الزيني الساعة 6 مساء على مسرح ميامي، كما يستقبل مسرح العرائس العرض المسرحي "صراع في الكانيولا" للمخرج صلاح الدالي في تمام الساعة 6 مساء.
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تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
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