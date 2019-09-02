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بعد 9 سنوات| لماذا تراجع إنتاج السيارات المحلية 39%؟

حالة من التخبط والتراجع تسيطر على سوق السيارات في مصر بشكل عام، والسيارات المنتجة محليًّا بشكل خاص، بسبب تراجع مبيعاتها، وحجم إنتاجها خلال السنوات التسع الماضية
تحرير:كريم ربيع ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
صناعة السيارات في مصر تواجه تحديا كبيرا
صناعة السيارات في مصر تواجه تحديا كبيرا
تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر -تجميع محلي- بنسبة تزيد على 39% خلال آخر 10 سنوات، حيث سجل عام 2018 نحو 71 ألفا، و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، ثم تراجع إلى 82 ألفا في 2011، ثم 57 ألفا في 2012، فـ31 ألف سيارة في 2013، ثم ارتفاع استثنائي في عام 2014 ليصل إلى 43 ألف سيارة، لكن عاد حجم الإنتاج إلى التراجع من جديد في 2015 بـ36 ألفا، ونفس الحال في 2016، وشهد العام التالي 2017 زيادة طفيفة ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة به 36.600 ألفا. في المقابل تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا.. فما مستقبل هذه الصناعة؟
هل يعود للصناعة بريقها؟ نجح عام 2018 في مخالفة التوقعات حول إنتاج السيارات محليا، بعد أن حققت صناعة السيارات فى مصر أعلى معدل نمو لها على المستوى العالمي خلال العام العام الماضى 2018، بنسبة 95%، بعدما تمكنت من إنتاج 71 ألفًا، و400 سيارة، مقارنة بحجم الإنتاج خلال 2017، والمُقدّر بـ36 ألفًا، و600 وحدة،
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اتصالات-مصر-توقع اتفاقية-تعاون-مع مجموعة-الفٌطيم-العقارية (2)

«اتصالات مصر» توقع اتفاقية تعاون مع الفطيم العقارية

وقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون مع كايرو فستيفال سيتي، أحد مشاريع مجموعة الفطيم العقارية مصر، لتقديم خدمات الـTRIPLE PLAY التي تعمل على توفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة، ومن المخطط الانتهاء من الخطة التنفيذية مع بداية عام 2020، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس حازم متولي –الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمهندس أشرف عز الدين– العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية مصر، وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية اتصالات مصر لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، تأتى الاتفاقية سعيا لتحقيق الرفاهية وحلول الاتصالات المتكاملة بأفضل جودة.
سبائك الذهب

هل يصل سعر «جرام الذهب» إلى 1000 جنيه؟

نتيجة عدد من العوامل الخارجية تحرك سعر الذهب نحو الارتفاع، ولم تتوقف تلك الحركة على مدار الشهر الماضى ليصل السعر العالمى للأوقية إلى أعلى تقدير له منذ 12 عاما مضت كاسرًا حاجز الـ1540 دولارا، الأمر الذي ربطه التجار باحتدام الصراعات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بحربها الاقتصادية مع الصين من جهة، بالإضافة إلى الصراع السياسي مع إيران من جهة أخرى. الأمر لم يكن مقصورا على السياسة الخارجية لأمريكا وإنما جاء حراك سعر الفائدة للفيدرالى الأمريكى كمؤثر ثان لسعر الذهب.
الجمارك (2)

ما تريد معرفته عن آثار تحرير «الدولار الجمركي»

أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، وقررت الوزارة العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعني هذا القرار أن سعر الدولار لكل السلع سواء كانت سلعا إستراتيجية أو سلعا ترفيهية واستفزازية سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للدولار الأمريكي. ويبلغ متوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك حاليا نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
دولار

بعد تحريره.. رحلة «الدولار الجمركي» منذ قرار التعويم

قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، ومن ثم فهو القيمة التى تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
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بورصة (2)

رغم انخفاض الفائدة.. متى ينتهي مسلسل تراجع البورصة؟

رغم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة بـ1.5%، الخميس الماضي، وثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر، فإن هذا كله لم يشفع للبورصة المصرية، مسجلة تراجع لجميع مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية مقابل لجوء المصريين إلى الشراء.. فلماذا تنخفض البورصة؟ وماذا تحتاج إليه كي تعود إلى جني الأرباح وترتفع المؤشرات ويتغير اللون الأحمر؟
مدينة-الرخام (1)

مدينة الرخام والجرانيت تضع مصر على الخريطة العالمية

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي عن افتتاح مشروع "مدينة الرخام الجديدة" بالعين السخنة العام المقبل، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية، في منطقة الجلالة البحرية، مع شركة «بيدريني» الإيطالية للرخام والجرانيت. وتناقش الأسبوع المقبل، شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، اللمسات النهائية على مشروع مدينة الرخام المرتقب انطلاقه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والاتحاد العام للغرف التجارية.. فهل تنجح المدينة الجديدة في وضع اسم مصر على خريطة صناعة الرخام عالميًا؟ وكم يبلغ حجم الإنتاج المتوقع؟ ومتى يتم افتتاحها؟
عقارات (2)

هل ترتفع أسعار العقارات بسبب «شهادات قناة السويس»؟

تستعد البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس الجديدة (البنك الأهلى المصرى– بنك مصر– بنك القاهرة– بنك قناة السويس) الشهرالمقبل لرد قيمة شهادات ادخار قناة السويس الجديدة، بعد استثمارها لمدة 5 سنوات، والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه والذى يحل موعده فى 4 سبتمبر 2019، فهل ينجح المطورون العقاريون والسماسرة في الاستفادة من هذه السيولة، وينتعش السوق العقاري من جديد؟ أم تذهب هذه الأموال الضخمة لأنشطة استثمارية أخرى ويظل الركود حاكما في القطاع الذي يعاني حاليا؟ وهل ترتفع أسعار العقارات في حالة زيادة الطلب؟
حديد (3)

رغم انخفاضه 30 دولارا.. لماذا لم تقل أسعار الحديد؟

شهدت أسعار المواد الخام الداخلة فى صناعة حديد التسليح انخفاضا ملحوظا بالبورصات العالمية بنحو 30 دولارا للطن الواحد، في الوقت الذي لم تتراجع فيه أسعار حديد التسليح بالمصانع المحلية، إذ سجلت أسعار المواد الخام ببورصة الصين لأسعار المعادن في 13 أغسطس الجاري 88.5 دولار للطن مقابل 121.58 دولار فى 19 يوليو الماضي، وسط توقعات باستمرار موجة انخفاض أسعار المواد الخام.. فهل تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة أم تظل على ما هي عليه؟ وهل تتحكم مصانع محددة في أسعار الحديد بالسوق بعيدا عن قانون العرض والطلب؟
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