بعد 9 سنوات| لماذا تراجع إنتاج السيارات المحلية 39%؟

حالة من التخبط والتراجع تسيطر على سوق السيارات في مصر بشكل عام، والسيارات المنتجة محليًّا بشكل خاص، بسبب تراجع مبيعاتها، وحجم إنتاجها خلال السنوات التسع الماضية

تحرير:كريم ربيع ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

صناعة السيارات في مصر تواجه تحديا كبيرا

تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر -تجميع محلي- بنسبة تزيد على 39% خلال آخر 10 سنوات، حيث سجل عام 2018 نحو 71 ألفا، و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، ثم تراجع إلى 82 ألفا في 2011، ثم 57 ألفا في 2012، فـ31 ألف سيارة في 2013، ثم ارتفاع استثنائي في عام 2014 ليصل إلى 43 ألف سيارة، لكن عاد حجم الإنتاج إلى التراجع من جديد في 2015 بـ36 ألفا، ونفس الحال في 2016، وشهد العام التالي 2017 زيادة طفيفة ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة به 36.600 ألفا. في المقابل تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا.. فما مستقبل هذه الصناعة؟

هل يعود للصناعة بريقها؟ نجح عام 2018 في مخالفة التوقعات حول إنتاج السيارات محليا، بعد أن حققت صناعة السيارات فى مصر أعلى معدل نمو لها على المستوى العالمي خلال العام العام الماضى 2018، بنسبة 95%، بعدما تمكنت من إنتاج 71 ألفًا، و400 سيارة، مقارنة بحجم الإنتاج خلال 2017، والمُقدّر بـ36 ألفًا، و600 وحدة،