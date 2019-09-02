رياضة

جندوزي بعد ضمه للمنتخب: قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م
جندوزى لاعب آرسنال مع فريقه
جندوزى لاعب آرسنال مع فريقه
علق ماتيو جندوزي لاعب خط وسط آرسنال على انضامامه للمنتخب الفرنسى الأول مشيرا إلى أنه فوجئ باستدعاء ديشامب المدير الفنى له، وتحدث جندوزي قائلا: "كنت في معسكر منتخب فرنسا للشباب، وقررت أن أذهب إلى غرفتي للحصول للنوم وكان هناك من يطرق على الباب لكنني لم أسمع". وأضاف: "بعد عدة دقائق وجدت هاتفي يرن وطلب مني مدرب المنتخب الفرنسى للشباب ملاقاتي سريعًا وحينما ذهبت إليه وجدته يقول لي أنا معجب بك لكن ينبغي عليك الرحيل من المعسكر، شعرت بالحيرة وسألته أذهب إلى أين؟ ووجدت المدرب يخبرنى بأنى سأذهب إلى المنتخب الأول".
وواصل اللاعب صاحب الـ20 عاما: "لم أصدق في البداية ما قاله لـ10 دقائق اعتقدت أنني مازلت نائما ثم تحدث معي المدرب بعد ذلك وشرح لي الموقف ككل". واختتم جندوزي تصريحاته قائلا: "قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث، أعتقد أن المدرب هو أفضل شخص يصف رد فعلي على حديثه معي في ذلك الوقت، أنا سعيد للغاية لأنه حلم لي
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رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
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القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات الزمالك

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التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

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أرسنال يتخطى نيوكاسل بصعوبة في الدوري الإنجليزي

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أرسنال يتسلح بالتاريخ أمام نيوكاسل في البريميرليج

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السيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة وست هام

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أرسنال يستبعد أوزيل وكولاسيناك من مواجهة نيوكاسل

قرر نادي أرسنال استبعاد الثنائي مسعود أوزيل وسياد كولاسيناك لاعبا المدفعجية عن مواجهة فريقهما أمام نيوكاسل يوم الأحد في افتتاح مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن غياب الثنائي يأتي لدواع أمنية وأن الشرطة تحقق في الحادث الذي سبق وتعرضا له، دون إيضاح مزيد من التفاصيل. كولاسنياك كان قد أحبط محاولة سرقة رفقة زميله أوزيل من إحدى العصابات المسلحة في شوراع لندن، أثناء سير الثنائي شاهدا شخصين ملثمين يستقلان دراجة نارية ثم وقفا جوار إحدى السيارات في الشارع وأشهرا الأسلحة البيضاء لقائد السيارة.
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