جندوزي بعد ضمه للمنتخب: قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١١ م

جندوزى لاعب آرسنال مع فريقه

علق ماتيو جندوزي لاعب خط وسط آرسنال على انضامامه للمنتخب الفرنسى الأول مشيرا إلى أنه فوجئ باستدعاء ديشامب المدير الفنى له، وتحدث جندوزي قائلا: "كنت في معسكر منتخب فرنسا للشباب، وقررت أن أذهب إلى غرفتي للحصول للنوم وكان هناك من يطرق على الباب لكنني لم أسمع". وأضاف: "بعد عدة دقائق وجدت هاتفي يرن وطلب مني مدرب المنتخب الفرنسى للشباب ملاقاتي سريعًا وحينما ذهبت إليه وجدته يقول لي أنا معجب بك لكن ينبغي عليك الرحيل من المعسكر، شعرت بالحيرة وسألته أذهب إلى أين؟ ووجدت المدرب يخبرنى بأنى سأذهب إلى المنتخب الأول".

وواصل اللاعب صاحب الـ20 عاما: "لم أصدق في البداية ما قاله لـ10 دقائق اعتقدت أنني مازلت نائما ثم تحدث معي المدرب بعد ذلك وشرح لي الموقف ككل". واختتم جندوزي تصريحاته قائلا: "قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث، أعتقد أن المدرب هو أفضل شخص يصف رد فعلي على حديثه معي في ذلك الوقت، أنا سعيد للغاية لأنه حلم لي



وواصل اللاعب صاحب الـ20 عاما: "لم أصدق في البداية ما قاله لـ10 دقائق اعتقدت أنني مازلت نائما ثم تحدث معي المدرب بعد ذلك وشرح لي الموقف ككل".

واختتم جندوزي تصريحاته قائلا: "قررت الاستحمام لأستوعب ما حدث، أعتقد أن المدرب هو أفضل شخص يصف رد فعلي على حديثه معي في ذلك الوقت، أنا سعيد للغاية لأنه حلم لي منذ الطفولة فأي شخص فرنسي يرغب في ارتداء قميص المنتخب".

وتعرض بول بوجبا للإصابة ما اضطر ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا لاستبعاده من قائمته وقرر ضم جندوزي لاعب آرسنال بدلا منه.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، أمام ألبانيا وأندورا يومي 7و10 من الشهر الجاري.

ويتصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الثامنة في التصفيات برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات.