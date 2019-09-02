جماهير الأهلي تهاجم زكريا ناصف بسبب المدرب الجديد

تحرير:علي الزيني ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

زكريا ناصف والخطيب

تعرض زكريا ناصف نجم الأهلي السابق للهجوم، بسبب المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما قام بنشر صورة للجنة التخطيط بالنادي معلقًا عليها: "نثق في رؤيتنا ‏ونتحمل مسؤولية قراراتنا".

أحد المشجعين المنتمين إلى النادي الأهلي، علق قائلا: "لا معلش قرارات ورتنا أسوأ سنة فى حياة الأهلى لازم تتراجع. مدرب خسران 14 ماتش وتامن الدورى تجيبه ليه. حقق بطولات إيه. درب مين". من جانبه علق أحد الأشخاص: "إحنا هنضحك على بعض يا كابتن طيب وهو مين اتحمل مسئولية قرار اختيار لاسارتي وقرار استمراره للموسم