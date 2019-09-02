رياضة

جماهير الأهلي تهاجم زكريا ناصف بسبب المدرب الجديد

تحرير:علي الزيني ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م
زكريا ناصف والخطيب
زكريا ناصف والخطيب
تعرض زكريا ناصف نجم الأهلي السابق للهجوم، بسبب المدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، ومعه ثلاثة مساعدين أجانب (مدرب عام– مدرب أحمال– مدرب حراس مرمى)، وسامي قمصان مدرب مساعد، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر، والذي رحل عقب الخسارة من بيراميدز في كأس مصر، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما قام بنشر صورة للجنة التخطيط بالنادي معلقًا عليها: "نثق في رؤيتنا ‏ونتحمل مسؤولية قراراتنا".
أحد المشجعين المنتمين إلى النادي الأهلي، علق قائلا: "لا معلش قرارات ورتنا أسوأ سنة فى حياة الأهلى لازم تتراجع. مدرب خسران 14 ماتش وتامن الدورى تجيبه ليه. حقق بطولات إيه. درب مين". من جانبه علق أحد الأشخاص: "إحنا هنضحك على بعض يا كابتن طيب وهو مين اتحمل مسئولية قرار اختيار لاسارتي وقرار استمراره للموسم
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مخيتاريان (2)

رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
نادي الزمالك 1

القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا اليوم الإثنين برئاسة مرتضى منصور، أكد فيه أن محكمة القضاء الإداري للدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار رأفت محمد عبدالحميد ومحمد حمدي حسن غيث والمستشار محمد حسن أبو جبل مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبدالنبي، أنصفت مجلس الإدارة بحكم عدم قبول الدعوى رقم 58849 لسنه 73 قضائية. وكان هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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حرس-الحدود

حرس الحدود يعلن عن تعاقده مع أحمد شرويدة

أعلن مجلس إدارة نادي حرس الحدود، تعاقده مع أحمد شرويدة، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله لصفوف الفريق العسكري، في حضور طارق العشري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، حيث عُقدت جلسة بين الطرفين في أحد فنادق القاهرة للاتفاق على كل التفاصيل المالية، التي وافق عليها اللاعب السابق للمصري والاتحاد السكندري ونجوم المستقبل، ليضاعف من قوته الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، بعدما تعاقد مساء أمس مع أحمد جعفر مهاجم فريق طلائع الجيش.
عبدالله السعيد

غموض حول موقف عبدالله السعيد من مباراة حرس الحدود

تحوم الشكوك حول مشاركة عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز في مباراة فريقه المقبلة أمام حرس الحدود بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أول أمس أمام إيتوال الكونغولي ولم يتمكن من المشاركة في اللقاء، وسيخضع السعيد لفحص طبي قبل انطلاق مران فريق بيراميدز اليوم الثلاثاء لمعرفة مدى قدرته على المشاركة في التدريبات الجماعية أو الاستمرار في التأهيل، حيث يواجه بيراميدز نظيره حرس الحدود مساء يوم الجمعة المقبل على استاد بترو سبورت في ربع نهائي بطولة كأس مصر.
دييجو-سيميوني (1)

كيف سيتعامل سيميوني مع ورطته الجديدة؟

أصبح مدرب أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييجو سيميوني، في مأزق بعد عودة دييجو كوستا للتدريبات، عقب تعافيه من الإصابة ليصبح جاهزا للعب في الليجا بعد 4 أشهر من الغياب، حيث سينبغي عليه الاعتماد على 3 مهاجمين في تشكيلة فريق العاصمة الإسبانية. ومع عودة المهاجم الدولي الإسباني، الغائب عن آخر 9 مباريات للروخيبلانكوس في الدوري -ثمانية لعقوبة الإيقاف عقب جذبه لقميص الحكم الموسم الماضي أمام برشلونة ومباراة أخرى للإصابة أمام ليجانيس الأحد الماضي- سيحظى سيميوني بثلاثة مهاجمين من العيار الثقيل «كوستا وألفارو موراتا وجواو فيلكس».
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (10)

رئيس الإسماعيلي يتحدث عن جاهزية فريقه الفنية

أعرب إبراهيم عثمان، رئيس نادى الإسماعيلي عن رضاه من جاهزية فريقه الفنية البدنية استعدادًا للموسم الجديد (2019-2020)، وأوضح في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أن الجهاز الفني نجح في تنفيذ برنامج الفريق التدريبي خلال فترة الإعداد والمعسكر المغلق الذي خاضه بمدينة 6 أكتوبر، وأنه كان يتابع الفريق باستمرار من خلال الجهاز الفني للوقوف على أية مشاكل وحلها على الفور، وأشار إلى أن الجهاز الفني أصبح لديه قناعة فنية بجاهزية الفريق لخوض المنافسات الرسمية وأصبحت لديه الملامح الرئيسية لشكل الفريق الذي يمكن أن يخوض به أولى منافساته وبنسبة 99%.
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