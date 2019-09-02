شطة: النادى الأهلى هو من يصنع المدربين

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م

شطة

تحدث عبدالمنعم شطة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعاقد المارد الأحمر اليوم الإثنين مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد، وقال شطة فى تصريحات تليفزيونية: "القلعة الحمراء هى من تصنع أسماء المدربين وليس العكس، ويجب علينا الانتظار للحكم على المدرب الجديد من خلال المباريات المقبلة للفريق، وتعاقد الأحمر خلال الفترة الماضية مع مدربين كبار ولم يقدموا أى شىء وفشلوا في إدارة الفريق فنيا".

وأضاف: "فريق الأهلى حاليا لديه لاعبون مميزون والمدرب يحتاج لـ20 يوما لتوظيف اللاعبين جيدا للفترة المقبلة، ومعرفة دور كل منهم فى أرض الملعب للوقوف على مستوى كل منهم واختيار التشكيل الأساسى للفريق الأحمر". وأشار شطة إلى أن هناك مباريات ودية في إفريقيا قادرة على تجهيز الفريق بشكل جيد. واختتم: "الأهلي لديه