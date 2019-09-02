رياضة

شطة: النادى الأهلى هو من يصنع المدربين

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٤ م
شطة
شطة
تحدث عبدالمنعم شطة لاعب الفريق الأول بالنادى الأهلى السابق والمدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعاقد المارد الأحمر اليوم الإثنين مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى الجديد، وقال شطة فى تصريحات تليفزيونية: "القلعة الحمراء هى من تصنع أسماء المدربين وليس العكس، ويجب علينا الانتظار للحكم على المدرب الجديد من خلال المباريات المقبلة للفريق، وتعاقد الأحمر خلال الفترة الماضية مع مدربين كبار ولم يقدموا أى شىء وفشلوا في إدارة الفريق فنيا".
وأضاف: "فريق الأهلى حاليا لديه لاعبون مميزون والمدرب يحتاج لـ20 يوما لتوظيف اللاعبين جيدا للفترة المقبلة، ومعرفة دور كل منهم فى أرض الملعب للوقوف على مستوى كل منهم واختيار التشكيل الأساسى للفريق الأحمر". وأشار شطة إلى أن هناك مباريات ودية في إفريقيا قادرة على تجهيز الفريق بشكل جيد. واختتم: "الأهلي لديه
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رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
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القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا اليوم الإثنين برئاسة مرتضى منصور، أكد فيه أن محكمة القضاء الإداري للدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار رأفت محمد عبدالحميد ومحمد حمدي حسن غيث والمستشار محمد حسن أبو جبل مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبدالنبي، أنصفت مجلس الإدارة بحكم عدم قبول الدعوى رقم 58849 لسنه 73 قضائية. وكان هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك.
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التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويقرر قيد حسين السيد

قطع مسئولو النادي الأهلي الطريق على مفاوضات نادي الزمالك، مع حسين السيد الظهير الأيسر للفريق، العائد من رحلة اعارة إلى نادي الأتفاق السعودي، بعدما قرروا قيده في قائمة القلعة الحمراء المحلية، خلال المرحلة المقبلة. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، أنه تم الإستقرار علي قيد حسين السيد في قائمة الفريق، وسيكون متواجدًا مع الفريق في المرحلة المقبلة، وأوضح مدير الكرة أن قرار قيد اللاعب جاء لأنه يعد من اللاعبين المميزين ووجوده مهم بالنسبة للفريق، بخلاف أنه يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيسر في الدوري المصري.
الاهلى-وبيراميدز-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (1)

تغريم الأهلي وإيقاف سيد عبد الحفيظ وأيمن أشرف

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قدرها عشرة آلاف جنيه لعدم التزام لاعبي الفريق بالجلوس على مقاعد البدلاء في مباراة بيراميدز، في دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر. كما قررت اللجنة إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مباراة واحدة للاعتراض بأسلوب غير لائق على الحكم الإضافي بعد انتهاء المباراة، وإيقاف أيمن أشرف لاعب الأهلي مباراة عقب حصوله على البطاقة الحمراء لسابق حصوله على بطاقتين صفراوين في نفس المباراة.
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كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
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عبدالحفيظ يكشف مصير محمد شريف وهشام محمد

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن هناك اتفاقا داخل القلعة الحمراء على ضرروة مساندة ودعم هشام محمد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الفترة القادمة، لأنه أحد أبناء النادي المخلصين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير": إن هشام محمد أصبح سيد قراره فيما يتعلق بالمرحلة القادمة من مشواره في المستطيل الأخضر، مؤكدًا أن الأهلي لن يقف في طريقه أبدًا وسيقف بجانبه في أي اختيار يراه مناسبًا له وسيجد كل الدعم في هذا الاختيار.
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