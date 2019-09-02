«اتصالات مصر» توقع اتفاقية تعاون مع الفطيم العقارية

توقيع اتفاقية تعاون بين شركة اتصالات مصر ومجموعة الفٌطيم العقارية، لتقديم خدمات الـTRIPLE PLAY في كايرو فيستيفال سيتي (CFC) بالقاهرة الجديدة
وقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون مع كايرو فستيفال سيتي، أحد مشاريع مجموعة الفطيم العقارية مصر، لتقديم خدمات الـTRIPLE PLAY التي تعمل على توفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة، ومن المخطط الانتهاء من الخطة التنفيذية مع بداية عام 2020، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس حازم متولي –الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمهندس أشرف عز الدين– العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية مصر، وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية اتصالات مصر لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، تأتى الاتفاقية سعيا لتحقيق الرفاهية وحلول الاتصالات المتكاملة بأفضل جودة.
يتضمن العقد تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة في جميع الوحدات السكنية والتجارية ليتمكن أصحابها من الاستمتاع بخدمات IPTV التي تتيح القنوات التليفزيونية فائقة الجودة والخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت وخدمة الـIP Telephony. فضلا عن توفير خدمات الإنترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة
يتضمن العقد تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة في جميع الوحدات السكنية والتجارية ليتمكن أصحابها من الاستمتاع بخدمات IPTV التي تتيح القنوات التليفزيونية فائقة الجودة والخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت وخدمة الـIP Telephony. فضلا عن توفير خدمات الإنترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة في باقة موحدة اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية.
في هذا السياق عقب المهندس حازم متولي –الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر قائلا: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع مجموعة الفطيم العقارية باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمار العقاري.
وتأتي الشراكة لتتوافق مع رؤية مصر 2030 التي تحرص على تقديم أحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الاتصالات تحقيقا للتحول الرقمي في كل مؤسسات الدولة والتي تأتي على رأسها بناء مجموعة من المدن الذكية".
وأضاف قائلا: "جاء التعاون في إطار إستراتيجية شركة اتصالات مصر لتفعيل نموذج المشغل المتكامل اعتمادا على بنيتها التحتية التي تعتبر الأفضل في السوق المصرية، كما أكد على توافر الخدمة بالشكل المرضى بعد أن تمت تجربتها واختبارها بنجاح.
تعد تلك الخطوة استكمالا للخدمات المتنوعة والمتميزة التي تقدمها اتصالات مصر لعملائها من خلال توفير خدمات القيمة المضافة داخل المجمعات العمرانية المغلقة والتي تحقق لهم الرفاهية والاتصال الدائم بأفضل جودة ممكنة.
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ومن جانبه علق المهندس أشرف عز الدين –العضو المنتدب لمجموعة الفٌطيم العقارية مصر قائلا: "منذ انطلاقها في السوق المصري قبل سنوات، وضعت مجموعة الفطيم العقارية في مقدمة أولوياتها توفير منظومة عقارية متكاملة نسعى دوما لتطويرها وتنميتها لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات عملائنا، من هنا جاء اختيارنا لشركة اتصالات مصر لتكون مشغل الاتصالات الأمثل لتقديم حلول وخدمات تكنولوجيا داخل كايرو فستيفال سيتي لتلبية تلك الاحتياجات لعملائنا الذين أصبح لديهم طموحات متزايدة من خدمات الاتصالات المتطورة".
جدير بالذكر أن اتصالات مصر حصلت على ترخيص إنشاء وتشغيل شبكات الاتصالات داخل المجتمعات العمرانية المغلقة في شهر فبراير الماضي، والذي يمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الإنترنت والفيديو بالطلب وكاميرات المراقبة وتوصيل خدمات التليفون الثابت والمحمول، كما يسمح الترخيص بربط تلك المجتمعات العمرانية بخارجها بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل البنية الأساسية لشبكات الإتاحة.
كما يعد مشروع كايرو فستيفال سيتي طفرة حقيقية في المشروعات العقارية المتكاملة، فهو المشروع الأول من نوعه في مصر الذي يجمع بين الوحدات السكنية والإدارية والأماكن الترفيهية في مكان واحد متكامل، فهناك أكبر مول تجاري "كايرو فستيفال سيتي مول" المحاط بمجمعات سكنية ومكاتب إدارية راقية ومدرسة دولية وقد تم مراعاة أن يقام هذا المجتمع المتكامل في قلب بيئة طبيعية خلابة تقدم مفهومًا جديدًا للرفاهية والحياة الراقية.
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