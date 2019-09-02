سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

«اتصالات مصر» توقع اتفاقية تعاون مع الفطيم العقارية

توقيع اتفاقية تعاون بين شركة اتصالات مصر ومجموعة الفٌطيم العقارية، لتقديم خدمات الـTRIPLE PLAY في كايرو فيستيفال سيتي (CFC) بالقاهرة الجديدة
تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م
توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية
وقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون مع كايرو فستيفال سيتي، أحد مشاريع مجموعة الفطيم العقارية مصر، لتقديم خدمات الـTRIPLE PLAY التي تعمل على توفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة، ومن المخطط الانتهاء من الخطة التنفيذية مع بداية عام 2020، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس حازم متولي –الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمهندس أشرف عز الدين– العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية مصر، وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية اتصالات مصر لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، تأتى الاتفاقية سعيا لتحقيق الرفاهية وحلول الاتصالات المتكاملة بأفضل جودة.
يتضمن العقد تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة في جميع الوحدات السكنية والتجارية ليتمكن أصحابها من الاستمتاع بخدمات IPTV التي تتيح القنوات التليفزيونية فائقة الجودة والخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت وخدمة الـIP Telephony. فضلا عن توفير خدمات الإنترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة
اقرأ المزيد
مصنع-تجميع -السيارات -في -مصر (2)

بعد 9 سنوات| لماذا تراجع إنتاج السيارات المحلية 39%؟

تراجع حجم إنتاج السيارات في مصر -تجميع محلي- بنسبة تزيد على 39% خلال آخر 10 سنوات، حيث سجل عام 2018 نحو 71 ألفا، و400 سيارة، بعدما كانت 117 ألف سيارة في عام 2010، ثم تراجع إلى 82 ألفا في 2011، ثم 57 ألفا في 2012، فـ31 ألف سيارة في 2013، ثم ارتفاع استثنائي في عام 2014 ليصل إلى 43 ألف سيارة، لكن عاد حجم الإنتاج إلى التراجع من جديد في 2015 بـ36 ألفا، ونفس الحال في 2016، وشهد العام التالي 2017 زيادة طفيفة ليصل إجمالي عدد السيارات المنتجة به 36.600 ألفا. في المقابل تواجه مبيعات السيارات المجمعة محليا تراجعا كبيرا.. فما مستقبل هذه الصناعة؟
سبائك الذهب

هل يصل سعر «جرام الذهب» إلى 1000 جنيه؟

نتيجة عدد من العوامل الخارجية تحرك سعر الذهب نحو الارتفاع، ولم تتوقف تلك الحركة على مدار الشهر الماضى ليصل السعر العالمى للأوقية إلى أعلى تقدير له منذ 12 عاما مضت كاسرًا حاجز الـ1540 دولارا، الأمر الذي ربطه التجار باحتدام الصراعات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بحربها الاقتصادية مع الصين من جهة، بالإضافة إلى الصراع السياسي مع إيران من جهة أخرى. الأمر لم يكن مقصورا على السياسة الخارجية لأمريكا وإنما جاء حراك سعر الفائدة للفيدرالى الأمريكى كمؤثر ثان لسعر الذهب.
الجمارك (2)

ما تريد معرفته عن آثار تحرير «الدولار الجمركي»

أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، وقررت الوزارة العودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعني هذا القرار أن سعر الدولار لكل السلع سواء كانت سلعا إستراتيجية أو سلعا ترفيهية واستفزازية سيكون وفقا لسعر الصرف الحر للدولار الأمريكي. ويبلغ متوسط أسعار العملة الخضراء في البنوك حاليا نحو 16.60 جنيه للبيع، و16.50 جنيه للشراء، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
دولار

بعد تحريره.. رحلة «الدولار الجمركي» منذ قرار التعويم

قررت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام الدولار الجمركي، والعودة إلى تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكل أنواعها وفقا لأسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزي المصري، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الجاري. ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، ومن ثم فهو القيمة التى تحدد على أساسها قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد-حجازى-رئيس القطاع-المؤسسي لاتصالات-مصر

خالد حجازي: 50 مليار جنيه استثمارات «اتصالات مصر»

قال المهندس خالد حجازي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر، إن شركته ضخت نحو 50 مليار جنيه على مدار 12 عاما قضتها في السوق المصري، لافتا إلى أن اتصالات شركة المحمول الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك باقة متكاملة في جميع الخدمات "صوت: محمول وأرضي وإنترنت: محمول وأرضي، وخدمات المجتمعات العمرانية المغلقة"، مضيفا أن اتصالات مصر دائمًا سباقة في المنتجات التي تقدمها للعملاء، لذا قامت بتوقيع اتفاقية مع المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الإنترنت الارضي بتكنولوجيا الـVDSl التي تمنح العملاء سرعات غير مسبوقة تصل 100 ميجا بت/ ثانية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org