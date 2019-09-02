«اتصالات مصر» توقع اتفاقية تعاون مع الفطيم العقارية

توقيع اتفاقية تعاون بين شركة اتصالات مصر ومجموعة الفٌطيم العقارية، لتقديم خدمات الـTRIPLE PLAY في كايرو فيستيفال سيتي (CFC) بالقاهرة الجديدة

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٧ م

توقيع الاتفاقية

وقعت شركة اتصالات مصر اتفاقية تعاون مع كايرو فستيفال سيتي، أحد مشاريع مجموعة الفطيم العقارية مصر، لتقديم خدمات الـTRIPLE PLAY التي تعمل على توفير أحدث حلول الاتصالات المتكاملة، ومن المخطط الانتهاء من الخطة التنفيذية مع بداية عام 2020، وقام بتوقيع عقد الشراكة كل من المهندس حازم متولي –الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمهندس أشرف عز الدين– العضو المنتدب لمجموعة الفطيم العقارية مصر، وتأتي الاتفاقية في إطار إستراتيجية اتصالات مصر لمواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية، تأتى الاتفاقية سعيا لتحقيق الرفاهية وحلول الاتصالات المتكاملة بأفضل جودة.

يتضمن العقد تقديم باقة متنوعة من الخدمات المتطورة المتكاملة في جميع الوحدات السكنية والتجارية ليتمكن أصحابها من الاستمتاع بخدمات IPTV التي تتيح القنوات التليفزيونية فائقة الجودة والخدمات الصوتية مثل التليفون الثابت وخدمة الـIP Telephony. فضلا عن توفير خدمات الإنترنت بأقصى سرعة ممكنة وبجودة غير مسبوقة