رياضة

حسين الشحات يتعرض لحادث سير بسيارته

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
حسين الشحات
حسين الشحات
تعرض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث تصادم بسيارته الخاصة في أثناء توجهه إلى تدريب فريق القلعة الحمراء اليوم الإثنين الذى يقام بمقر النادى بالجزيرة، حيث نشر حسين الشحات جناح فريق النادي الأهلى صورة لسيارته الخاصة عبر الصفحة الشخصية بموقع الصور الفوتغرافية ومقاطع الفيديو "إنستجرام"، وتعرضه لحادث سير خلال توجهه إلى تدريب الأحمر بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة وعلق حسين الشحات على حادث التصادم قائلا: "الحمد لله".
وتفاعلت الجماهير الأهلاوية مع الصورة التي نشرها حسين الشحات عبر حسابه على انستجرام، وتمنوا له السلامة، وطالبه البعض ببذل المزيد من الجهد في المباريات المقبلة من أجل الحفاظ على مستواه الذي ظهر به في المباريات الأخيرة. وتألق حسين الشحات في مباراة الإياب أمام اطلع برة بطل جنوب السودان التي فاز بها الأهلي
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مخيتاريان (2)

رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
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القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا اليوم الإثنين برئاسة مرتضى منصور، أكد فيه أن محكمة القضاء الإداري للدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار رأفت محمد عبدالحميد ومحمد حمدي حسن غيث والمستشار محمد حسن أبو جبل مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبدالنبي، أنصفت مجلس الإدارة بحكم عدم قبول الدعوى رقم 58849 لسنه 73 قضائية. وكان هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

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رينيه-فايلر (1)

رسميًا.. السويسري رينيه فايلر مديرا فنيا للأهلي

أعلن النادي الأهلي، اليوم السبت، رسميًا عن تولي السويسري رينيه فايلر، مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للأوروجياني مارتن لاسارتي المدرب السابق للمارد الأحمر. وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، قررت توجيه الشكر للأوروجواياني مارتن لاسارتي، ومعاونيه الأجانب، بعد الفترة التي تولى فيها المهمة مع النادي، وجاء ذلك القرار بعد توديع المارد الأحمر مسابقة كأس مصر من دور الستة عشر، على يد بيراميدز، بالخسارة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب.
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ضياء السيد: فرص عملي في الأهلي مستحيلة بسبب الخطيب

يرى ضياء السيد، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لمنتخب الشباب السابق، أن فرص عمله داخل القلعة الحمراء تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب. وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وقال نجم النادي الأهلي السابق: "سبب صعوبة عملي مع الأهلي هو ترشح زوج ابنتي في انتخابات الأحمر على مقعد تحت السن ضمن قائمة محمود طاهر رئيس النادي السابق، وليس لي علاقة بترشح زوج ابنتي ضمن قائمة طاهر، بل كنت وقتها في الإمارات ولم أشارك في الدعاية الانتخابية للقلعة الحمراء".
كوليبالي

تفاصيل جلسة النجم الساحلي مع الأهلي بسبب كوليبالي

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، اقتراب حل أزمة لاعبه الإيفواري سليماني كوليبالي مع فريقه السابق، الأهلي. وحصل الأهلي على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بتغريم سليماني كوليبالي مليونا و436 ألف دولار عقابا على هروبه من القلعة الحمراء في شهر أبريل 2017. وقال قيس عاشور، المتحدث الرسمي باسم النجم الساحلي، في تصريحات تليفزيونية، إن مهدي العجيمي مدير الكرة، عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، للتفاوض حول أزمة كوليبالي، وأوضح أنه سيتم تأهيل سليماني كوليبالي بدنيا للعودة إلى مباريات الفريق، لحين حل مشكلة اللاعب مع الأهلي.
عدالى-القيعى

عدلي القيعي: الزمالك أراد تأجيل الدوري لهذا السبب

أكد عدلي القيعي، مسشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن الزمالك أراد استئناف الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر من أجل حرمان الفريق الأحمر من رمضان صبحي، المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي. وقال مسشار التعاقدات بالقلعة الحمراء، في تصريحات عبر برنامج «ملك وكتابة» عبر قناة الأهلي: "كان هناك تخطيط لتأجيل مباريات الزمالك إلى ما بعد كأس الأمم الإفريقية من أجل حرمان الأهلي من رمضان صبحي بسبب انتهاء فترة استعارته الأولى".
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