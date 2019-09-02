حسين الشحات يتعرض لحادث سير بسيارته

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

حسين الشحات

تعرض حسين الشحات، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث تصادم بسيارته الخاصة في أثناء توجهه إلى تدريب فريق القلعة الحمراء اليوم الإثنين الذى يقام بمقر النادى بالجزيرة، حيث نشر حسين الشحات جناح فريق النادي الأهلى صورة لسيارته الخاصة عبر الصفحة الشخصية بموقع الصور الفوتغرافية ومقاطع الفيديو "إنستجرام"، وتعرضه لحادث سير خلال توجهه إلى تدريب الأحمر بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة وعلق حسين الشحات على حادث التصادم قائلا: "الحمد لله".

وتفاعلت الجماهير الأهلاوية مع الصورة التي نشرها حسين الشحات عبر حسابه على انستجرام، وتمنوا له السلامة، وطالبه البعض ببذل المزيد من الجهد في المباريات المقبلة من أجل الحفاظ على مستواه الذي ظهر به في المباريات الأخيرة. وتألق حسين الشحات في مباراة الإياب أمام اطلع برة بطل جنوب السودان التي فاز بها الأهلي