جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م

صورة أرشيفية

مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.

كانت البدية بتلقي المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي، بمجاروة 14، دائرة القسم، تفيد بمقتل ربة منزل، تعمل في شركة ملابس، ونجلها 4 سنوات، على الفور انتقلت قوة من رجال وحدة مباحث القسم الى مكان الجريمة، وتم القبض على المتهم وأقر بارتكاب الواقعة. كشفت التحريات عن أن المتهم