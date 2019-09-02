جريمة

جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
كانت البدية بتلقي المقدم مصطفى عبد العال، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من الأهالي، بمجاروة 14، دائرة القسم، تفيد بمقتل ربة منزل، تعمل في شركة ملابس، ونجلها 4 سنوات، على الفور انتقلت قوة من رجال وحدة مباحث القسم الى مكان الجريمة، وتم القبض على المتهم وأقر بارتكاب الواقعة. كشفت التحريات عن أن المتهم
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وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا للوقيعة بين الشعب والشرطة

على مدار الساعة تتصدى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لإثارة الرأي العام أو إحداث وقيعة بين المواطنين وجهاز الشرطة، ولعل آخر تلك المحاولات مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الحسابات والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ضابط شرطة يضرب سيدة في الشارع ويجردها من ملابسها، وتبين من الفحص أن الفيديو قديم، وتم نشره بتاريخ 27 مارس من عام 2011 تحت عنوان "ضباط الشرطة ضرب بنات- قبل الثورة".
جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
سجن

هتك عرضها وتزوجها.. السجن لـ5 متهمين في اعتصاب طالبة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم بالسجن 6 سنوات لـ5 متهمين لاتهامهم بخطف وهتك عرض المجني عليها "ه. م. ح." طالبة، في القضية رقم 28726 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان، والمقيدة كلي برقم 3617 شرق، والتي بدأت بتلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة، ببلاغ من المدعو "م. ح. ال." بقيام أشخاص بخطف نجلته وهتك عرضها بدائرة القسم.
محكمة-ارشفية

إحالة «المستشار المزيف» بالسويس للمحاكمة

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، إحالة المتهم بانتحال صفة مستشار للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وتبين من تحريات مديرية أمن السويس، حيازة المتهم كارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب، وكشفت التحريات أن المتهم الذي جرى ضبطه من إدارة مرور السويس، كان يقود سيارة ملاكي بألواح معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة دون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.
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جثة-طفل-مقتول-قتل

جثة في شوال.. جريمة انتقام من طفل هزت أسيوط

في إحدى الليالي جلس الرجل الذي تخطى الستين من عمره بجوار زوجته التي تقترب من الخمسين يتطلع إليها ويرمقها بنظراته الحادة التي تملؤها التساؤلات عما يجول في عقلها، بينما هي الأخرى تبادله النظرات نفسها كأنهما يفكران في شىء واحد. مرت الساعات والرجل وزوجته على الحال نفسه حتى باح لها بما ينخر في عقله، بعد أن ذكّرها بوفاة طفلهما عبد النعيم وكيف تسبب ابن الجيران في وفاته غرقا وحرمانهما منه، وقبل أن ينفض مجلسهما خرجا بقرار واحد من الجلسة ممهور بختم الشيطان "إحنا هنقتل الواد ونحرق قلب أمه"، ثم راحا يغطان في نوم عميق في انتظار طلوع الشمس لتنفيذ خطة المساء.
الاعدام (2)

من عروس الصعيد إلى الجيزة.. رحلة هارب من الإعدام

لم يترك الرجل الأربعيني بلدته بمركز دير مواس بالمنيا طواعية لكن هربا من حكم بالإعدام في قضية اتهم فيها بقتل ابن شقيقه، ليستقر به الحال في محافظة الجيزة يتخفى وسط ملايين من البشر ويحتمي بالشوارع المزدحمة؛ أملا في أن يفلت من العقاب وتنطوى صفحات سجله الجنائي في طي النسيان ويسقط الحكم بالتقاضي، ثلاث سنوات قضاها الرجل في الهروب، تكاد دقات قلبه تتوقف كلما سمع صوت سرينة الشرطة حتى أثناء مرورها بجواره في الشارع، ربما لم يعرف النوم طريقا لعينيه ليلة واحدة طوال تلك المدة، بقدر ما كان يجيد التخفي ويحسب خطواته إلا أن أعين رجال الشرطة كانت له بالمرصاد.
اعتداء

أساطير الإجرام في مصر.. «سفاح المسنات» يكتب تاريخا جديدا

"السفاح" كلمة بمجرد سماعها تلقي الفزع والرعب في القلوب، فمن وقت لآخر على مدار التاريخ يظهر سفاح جديد وقاتل ضليع في الإجرام، يكون الأكثر شهرة بين مجرمي زمانه، ومهما تنوعت جرائمه ما بين قتل وسرقات وقطع طريق وغيرها، إلا أن أسطورته تنتهي ويسقط في قبضة الشرطة.. تاريخ الإجرام في مصر يسجل أساطير كثيرة للسفاحين أشهرهم الشقيقتان ريا وسكينة والتوربيني وسفاح كرموز، وسفاح المهندسين وخط الصعيد والتي استوحت من قصصهم أفلاما سينمائية، وغيرهم من طوت سجلات المحاكم صفحاتهم، لكن لم ينته الإجرام، إذ نجحت وزارة الداخلية، أمس، في القبض على سفاح بني سويف قاتل المسنات.
جريمة-قتل-في-السلام‎ (8)

جثتان وضرب نار.. حمدي وصاحبه ضحايا «خفاش الليل»

شابان جمعتهما صداقة وعمل، رغم صغر سنهما إلا أنهما كانا كبارا في نظر أهلهما، أحدهما ضحى بتعليمه من أجل لقمة العيش، والآخر لم يفرح بخطبته التي تمت منذ شهرين، بعدما سلب منهما "خفافيش الليل" حياتهما وماتا معًا في ليلة واحدة بعد أن أطلق عليهما شاب النار، لم يعرفاه من قبل ولم يجمعهما به أي لقاء، ولكن شاء قدرهما المرور في طريقه أثناء توصيل "زبون" بطريق المعدية بالرشاح في منطقة جبلية بالخانكة تفصل بين «الخانكة والسلام» لم يترك الشابان لأهلهما سوى الحسرة والدموع وقلة الحيلة ومرار الفراق.
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