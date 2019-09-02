رسميًّا.. سان جيرمان يعلن ضم كايلور نافاس

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٣٩ م

نافاس

كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن ضمه لكايلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسبانى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان النادى الباريسي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" والذى نشر فيديو لحارس المرمى الكرواتى يرحب فيه باللاعب. وكان نافاس قد تغيَّب عن رحلة العودة إلى مدريد برفقة زملائه بعد مواجهة فياريال أمس الأحد، وتوجَّه مباشرة إلى باريس في طائرة خاصة لإتمام انتقاله. نافاس صاحب الـ32 عاما انضم إلى ريال مدريد عام 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو بعد تألقه في كأس العالم رفقة بلاده.

??? #WelcomeKeylor ?? @NavasKeylor ???? #ICICESTPARIS pic.twitter.com/jzHJb4GglB — Paris Saint-Germain (@PSG_English) September 2, 2019 ومن المقرر أن يضم نافاس فى صفقة تبادلية مع حارس الـ"بى أس جى"، حيث سينتقل أريولا إلى قلعة السانتياجو برنابيو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ولا يوجد بند