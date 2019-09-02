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التجديد لعصام زكريا في رئاسة «الإسماعيلية السينمائي»

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م
عصام زكريا
عصام زكريا
أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارًا بتولي الناقد عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22. جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومي للسينما، التي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية، بعد النجاح الذي تم تحقيقه من الفصل بين رئاستي المركز والمهرجان. وفي تصريحات صحفية، نوه زكريا إلى أهمية المهرجان، فهو يعتبر جزءا أساسيا من حياة وإبداع السينمائيين لأنه يحتضن نوعية مظلومة من الأفلام.
ولفت إلى أن الكثير من صناع هذه النوعية من الأفلام العرب والأجانب كان مهرجان الإسماعيلية ولازال هو اللبنة الأولى لتشجيعهم على استكمال مسيرة إبداعهم. وفي سياق متصل أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الإثنين قرارا بالتجديد للمخرج المسرحي خالد جلال، عاما آخر في رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي،
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وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
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ختام ساحر لمحكى القلعة.. و130 ألف زائر في أسبوعين

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آخرهم مكاوي والأبنودي| تعرف على أبطال مشروع«عاش هنا»

في شهر سبتمبر الماضي لعام عام 2018، أطلق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أهم المشاريع الثقافية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة وهو مشروع "عاش هنا" الذي يهدف لتكريم رموز مصر من الكتاب والأدباء والمبدعين والمفكرين والسينمائيين والفنانين والسياسيين والشخصيات التاريخية، الذين كان لهم كبير الأثر في المجتمع المصري من خلال أعمالهم أو مواقفهم وآرائهم، من خلال توثيق المباني والأماكن التي عاشوا فيها.
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