التجديد لعصام زكريا في رئاسة «الإسماعيلية السينمائي»

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١٠ م

عصام زكريا

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارًا بتولي الناقد عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22. جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومي للسينما، التي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية، بعد النجاح الذي تم تحقيقه من الفصل بين رئاستي المركز والمهرجان. وفي تصريحات صحفية، نوه زكريا إلى أهمية المهرجان، فهو يعتبر جزءا أساسيا من حياة وإبداع السينمائيين لأنه يحتضن نوعية مظلومة من الأفلام.

ولفت إلى أن الكثير من صناع هذه النوعية من الأفلام العرب والأجانب كان مهرجان الإسماعيلية ولازال هو اللبنة الأولى لتشجيعهم على استكمال مسيرة إبداعهم. وفي سياق متصل أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم الإثنين قرارا بالتجديد للمخرج المسرحي خالد جلال، عاما آخر في رئاسة قطاع شئون الإنتاج الثقافي،