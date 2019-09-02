رياضة

رسميًّا.. برشلونة يعلن إعارة رافينيا إلى سيلتا فيجو

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
رافينيا
رافينيا
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، رسميا إعارة البرازيلي رافينيا إلى صفوف سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أنه اتفق مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى نهاية موسم 2020- 21، قبل إعارته إلى سيلتا حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20، على أن يتحمل سيلتا راتب رافينيا إلى جانب الإضافات المحتملة التي تصل إلى 1.5 مليون يورو. وحرص برشلونة على الإشادة برافينيا لالتزامه وتفانيه في عمله مع الفريق، متمنيا له كل التوفيق والنجاح المستمر في المرحلة المقبلة.
  91 مباراة مع برشلونة و11 لقبا وصل رافينيا إلى نادي برشلونة في الثالثة عشرة من عمره، وبعد مشاركته مع فريق تحت 19 عامًا، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 9 نوفمبر 2011، تحت قيادة بيب جوارديولا. وحصد رافينيا فريق برشلونة 11 لقبًا خلال الفترة التي قضاها مع النادي، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)،
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أرسين-فينجر

آرسين فينجر يكشف موعد عودته للتدريب

كشف آرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، عن رغبته فى العودة للتدريبات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه رفض العديد من العروض وذلك لعدم جاهزيته حتى الآن لإدارة أي فريق. وقال فينجر فى تصريحات تليفزيونية: "لقد رفضت العديد من العروض الجيدة لأننى أشعر بعدم الجاهزية حتى الآن ". وتولى آرسين قيادة كل من موناكو الفرنسي وحقق معه لقب دوري وكأس كما تولى تدريب آرسنال حيث أدار الجانرز فنيا لمدة 22 عامًا وحقق معه 3 ألقاب دوري إنجليزي، إلى جانب 7 ألقاب كأس إنجلترا ومثلها درع خيرية.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
مخيتاريان (2)

رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
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برشلونة‎

في غياب ميسي.. برشلونة يستهدف إسقاط أوساسونا

تتواصل اليوم السبت، مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يرحل حامل اللقب برشلونة، لمواجهة أوساسونا في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب أل سادار، ويحتل أوساسونا المركز السادس برصيد 4 نقاط، في الوقت الذي يوجد فيه العملاق الكتالوني في المركز العاشر برصيد 3 نقاط، وذلك بعد خسارته في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو بهدف نظيف قبل اكتساح ريال بيتيس بنتيجة 5-2، ويتواصل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة اليوم بسببب الإصابة في ساقه اليمنى.
فالفيردي

«رجوع نيمار وجاهزية ميسي»..فالفيردى يتحدث

علق ارنستو فالفيردي المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى على أزمة انتقال نيمار لصفوف البارسا مشيرا إلى أنه ينتظر بفارغ الصبر الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاءت تصريحات فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي استعدادًا لمباراة البلوجرانا مع أوساسونا والتى من المقرر إقامتها غدًا فى تمام الساعة الخامسة على استاد سادار فى إطار الأسبوع الثالث من عمر الدورى الإسبانى . وقال فالفيردي:" سوق الانتقالات؟ نريد أن يأتى يوم النهاية ونستريح وليس لدى شيء لأقوله عن نيمار سوق الانتقالات أرهقنا كثيراً ولو بالقياس، حققنا 9 ونصف من 10 في سد احتياجات الفريق".
اتلتيكو -مدريد-وليغانيس (3)

أتلتيكو يحقق فوزه الثاني في الليجا على حساب ليجانيس

حقق فريق أتلتيكو مدريد، فوزا غاليًا على حساب مضيفه ليجانيس، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأحد، على ملعب «بوتاركي»، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2019- 2020. سيطر لاعبو الفريق المدريدي على مجريات اللعب معظم أوقات الشوط الأول، وحاولوا زيارة شباك أصحاب الأرض في أكثر من هجمة، لكن دفاع ليجانيس كان في الموعد لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
ريال مدريد

الريال يتفوق على برشلونة للمرة الأولى منذ 818 يوما

استهل ريال مدريد موسمه الجديد بقوة، بالتغلب أمس خارج أرضه على سيلتا فيجو بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من الدوري الإسباني لموسم 2019- 2020، لينهي حالة الجدل الكبيرة التي أحاطت بالفريق مؤخرًا بسبب ضعف النتائج التي حققها خلال الفترة الإعدادية للموسم، كما تمثل تلك النتيجة حافزا معنويا كبيرا لفريق الملكي، الذي تمكن من التفوق على غريمه برشلونة في جدول ترتيب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 818 يومًا، فآخر مرة تفوق فيها الريال على البارسا في الترتيب كانت في نهاية موسم 2016- 2017، عندما توج المرينجي بلقب الليجا.
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