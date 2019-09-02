رسميًّا.. برشلونة يعلن إعارة رافينيا إلى سيلتا فيجو

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

رافينيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، رسميا إعارة البرازيلي رافينيا إلى صفوف سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أنه اتفق مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى نهاية موسم 2020- 21، قبل إعارته إلى سيلتا حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20، على أن يتحمل سيلتا راتب رافينيا إلى جانب الإضافات المحتملة التي تصل إلى 1.5 مليون يورو. وحرص برشلونة على الإشادة برافينيا لالتزامه وتفانيه في عمله مع الفريق، متمنيا له كل التوفيق والنجاح المستمر في المرحلة المقبلة.

91 مباراة مع برشلونة و11 لقبا وصل رافينيا إلى نادي برشلونة في الثالثة عشرة من عمره، وبعد مشاركته مع فريق تحت 19 عامًا، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 9 نوفمبر 2011، تحت قيادة بيب جوارديولا. وحصد رافينيا فريق برشلونة 11 لقبًا خلال الفترة التي قضاها مع النادي، دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)،