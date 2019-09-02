التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

تحرير:علي الزيني ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

بيراميدز

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي: المهدي سليمان، رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، إيريك تراوري، عمر جابر، إبراهيم حسن، إسلام عيسى، جون أنطوي. من جانبه أعلن محمد عوة تشكيل بتروجيت، وجاء كالتالي: بونجا، أحمد السباعي، خالد عبد الرازق، أحمد عبد الرسول وأحمد سالم صافي، محمود