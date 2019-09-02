هل يكون هواوي Mtae 30 أول هاتف يعمل بنظام هارموني؟

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م

هواتف هواوي

لا يخفى على أحد حجم الأزمة الكبيرة التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركة هواوي الصينية، وذلك بعدما أعلن دخولها قائمة الشركات المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية، الأمر الذي ترتب عليه امتناع شركة جوجل الأمريكية عن إمداد هواوي بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بجوجل، ورغم أن جوجل أعلنت مد المهلة 3 أشهر أخرى لشركة هواوي، لكن ذلك لا ينطبق على سلسلة هواتف هواوي المقرر إطلاقها قريبا Mate 30، حيث لن تحصل السلسلة على نظام تشغيل أندرويد وهو ما يضع هواوي أمام مأزق كبير في ظل أيام قليلة تفصل الشركة عن إطلاقه رسميًّا.

هواوي بدورها أعلنت منذ أسابيع في مؤتمر المطورين الخاص بها، عن نظام تشغيلها الجديد هارموني، وهو النظام الذي قالت عنه إنه مؤهل للعمل على كل الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، وبالفعل عرضت منه بعض الإمكانات، لكنها لم تكشف خلال المؤتمر عن أي تفاصيل خاصة بهذا النظام وارتباطه بالهواتف الذكية التي تطرحها هواوي،