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هل يكون هواوي Mtae 30 أول هاتف يعمل بنظام هارموني؟

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
هواتف هواوي
هواتف هواوي
لا يخفى على أحد حجم الأزمة الكبيرة التي أحدثها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع شركة هواوي الصينية، وذلك بعدما أعلن دخولها قائمة الشركات المحظور التعامل معها من قبل الشركات الأمريكية، الأمر الذي ترتب عليه امتناع شركة جوجل الأمريكية عن إمداد هواوي بنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بجوجل، ورغم أن جوجل أعلنت مد المهلة 3 أشهر أخرى لشركة هواوي، لكن ذلك لا ينطبق على سلسلة هواتف هواوي المقرر إطلاقها قريبا Mate 30، حيث لن تحصل السلسلة على نظام تشغيل أندرويد وهو ما يضع هواوي أمام مأزق كبير في ظل أيام قليلة تفصل الشركة عن إطلاقه رسميًّا.
هواوي بدورها أعلنت منذ أسابيع في مؤتمر المطورين الخاص بها، عن نظام تشغيلها الجديد هارموني، وهو النظام الذي قالت عنه إنه مؤهل للعمل على كل الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت، وبالفعل عرضت منه بعض الإمكانات، لكنها لم تكشف خلال المؤتمر عن أي تفاصيل خاصة بهذا النظام وارتباطه بالهواتف الذكية التي تطرحها هواوي،
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حان وقت بيع هاتفك الآيفون القديم لهذه الأسباب

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خرائط جوجل تضيف ميزة جديدة لمستخدمي الدراجات

في خطوة جديدة من نوعها، كشف تطبيق خرائط جوجل عن تقنية جديدة لأول مرة لمستخدمي دراجات ووسائل النقل العام، بالتزامن مع توفير "أوبر" خدمة ركوب الدراجات في بعض المدن التي تتوافر فيها الطرقات المخصصة لها، إلى جانب الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة المتخصصة في النقل، وتعد التقنية الجديدة التي تقدمها أوبر مفيدة بشكل خاص لأولئك الذين يفضلون ركوب الدراجات، إذ سيظهر لهم التطبيق الآن كم تتكلف الرحلة إذا كان هناك زحام وكذلك عند مغادرة الحافلة أو القطار، وفقا لما ذكره موقع Phonearena الهندي.
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إنستجرام يختبر ميزة جديدة لتسهيل الدردشة

على أمل تسهيل اتصال المستخدمين بأصدقائهم المقربين، يختبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تطبيق مراسلة مستقلا، وفقا لتقرير جديد حسب صحيفة The Verge. ذكر التقرير أن التطبيق يسمى Threads، ويتم اختباره داخليا من خلال موقع فيسبوك، الذي يمتلك منصة إنستجرام. وأوضح التقرير: "يدعو التطبيق الجديد المستخدمين إلى مشاركة موقعهم وسرعتهم وعمر البطارية تلقائيا مع الأصدقاء، إلى جانب رسائل نصية وصور ومقاطع فيديو والعديد من الأشياء الأخرى باستخدام أدوات الإبداع في إنستجرام".
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هواوي تقتحم عالم الذكاء الاصطناعي وتطلق Ascend 910

أطلق عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، أسيند 910 (Ascend 910)، أقوى معالج ذكاء اصطناعي بالعالم، وهو أول رقاقة تعمل بالطاقة لتدريب ونقل الخوارزميات الذكية. كشفت هواوي النقاب عن شريحة الذكاء الاصطناعي العام الماضي في أكتوبر، والآن تدعي أنها أسرع من منافسيها من الشرائح المصنعة من شركتي Nvidia وQualcomm. حسب صحيفة industryjournalpro، أظهرت الاختبارات التي خضع لها المعالج، قدرته الفائقة على توفير أداء بقوة 256 TeraFLOPS، كما يمكن للمعالج الذكي أداء جميع المهمات الشرسة، من خلال استهلاك الطاقة بقوة 310 واط فقط؛ أقل من الكمية المتوقعة وهي 350 واط.
ترامب-هواوي (6)

هل تصمد «هواوي» في مواجهة «ترامب» وقراراته؟

إلى من يعتقدون أن الأزمة بين شركة هواوي الصينية عملاق صناعة التكنولوجيا وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتلخص في وصول تحديثات أندرويد إلى هواتف هواوي الذكية، عليهم إعادة التفكير والنظر بشكل أوسع على الخلاف وأبعاده المتشعبة، حيث إن هواوي لا يشغلها كثيرا وصول تحديثات أندوريد بقدر ما يشغلها وجودها في قائمة الحظر التي وضعتها أمريكا، وهو الأمر الذي يعطل كثيرا من صناعة الشركة، كما يحظرها في تركيب شبكات الجيل الخامس في أمريكا، وهو حجم أعمال كبير بالنسبة لهواوي لا تريد أن تفرط فيه بسهولة، خاصة إذا كان سيتبع أمريكا بعض الدول الأوربية في نفس الموقف.
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بمناسبة اليوم العالمي للتصوير.. أفضل 8 هواتف من حيث الكاميرا

المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف الذكية أصبحت على أشدها بعد التطور الكبير الذي نشهده على مدار الأيام الأخيرة، فبين كل شهر وآخر نجد شركة جديدة تطرح هاتفا يحوي تطورا ملحوظا في مكونات الأجهزة إما في البطارية أو سرعة الهاتف والمعالجة أو في حجم الشاشة وجودتها، وتبقى الكاميرا فرس رهان رئيسيا في كل منتج تصدره أي شركة من الشركات، لا سيما في ظل المنافسة بين الصين وماركاتها المختلفة في مقدمتها هواوي وأوبو وشاومي، وكوريا وعلامتها التجارية الشهيرة سامسونج وأمريكا وعلامتها أبل، وفي التقرير التالي نرصد أفضل هواتف ذكية من حيث الكاميرا.
نظام هواوي الجديد

رويترز: أمريكا ستمنح هواوي مهلة 90 يوما

قال مصدران مطلعان إن من المتوقع أن تمدد وزارة التجارة الأمريكية مهلة تسمح لشركة هواوي تكنولوجيز بالشراء من شركات توريد أمريكية حتى تستطيع خدمة عملائها الحاليين. وأضاف المصدران أنه سيتم تمديد "الترخيص العام المؤقت" لهواوي 90 يوما. وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد سمحت في بادئ الأمر لهواوي بشراء بعض السلع أمريكية الصنع في مايو بعد وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها السوداء بهدف الحد من أثر ذلك على عملائها الذين يشغل كثيرون منهم شبكات في الريف الأمريكي.
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