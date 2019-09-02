القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م

نادي الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا اليوم الإثنين برئاسة مرتضى منصور، أكد فيه أن محكمة القضاء الإداري للدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار رأفت محمد عبدالحميد ومحمد حمدي حسن غيث والمستشار محمد حسن أبو جبل مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبدالنبي، أنصفت مجلس الإدارة بحكم عدم قبول الدعوى رقم 58849 لسنه 73 قضائية. وكان هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك.

ووفقا لبيان الزمالك فإن العتال قدم الدعوى من غير ذي صفة وفقا لقرار المحكمة، كما أشار البيان إلى ثبوت التزوير في العضوية الخاصة بوالده وكذلك عضويته التابعة وتقديم مستندات مزورة وسبقه صدور حكم من محكمة الجنايات بإلغاء العضويات المزورة ومن بينها عضوية مجدي حجاج. وأكد مجلس الزمالك في بيانه أن قرار مجلس