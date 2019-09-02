رياضة

القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات الزمالك

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٤٧ م
نادي الزمالك
نادي الزمالك
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا اليوم الإثنين برئاسة مرتضى منصور، أكد فيه أن محكمة القضاء الإداري للدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار رأفت محمد عبدالحميد ومحمد حمدي حسن غيث والمستشار محمد حسن أبو جبل مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبدالنبي، أنصفت مجلس الإدارة بحكم عدم قبول الدعوى رقم 58849 لسنه 73 قضائية. وكان هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك.
ووفقا لبيان الزمالك فإن العتال قدم الدعوى من غير ذي صفة وفقا لقرار المحكمة، كما أشار البيان إلى ثبوت التزوير في العضوية الخاصة بوالده وكذلك عضويته التابعة وتقديم مستندات مزورة وسبقه صدور حكم من محكمة الجنايات بإلغاء العضويات المزورة ومن بينها عضوية مجدي حجاج. وأكد مجلس الزمالك في بيانه أن قرار مجلس
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مخيتاريان (2)

رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
رافينيا (1)

رسميًّا.. برشلونة يعلن إعارة رافينيا إلى سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، رسميا إعارة البرازيلي رافينيا إلى صفوف سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أنه اتفق مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى نهاية موسم 2020- 21، قبل إعارته إلى سيلتا حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20، على أن يتحمل سيلتا راتب رافينيا إلى جانب الإضافات المحتملة التي تصل إلى 1.5 مليون يورو. وحرص برشلونة على الإشادة برافينيا لالتزامه وتفانيه في عمله مع الفريق، متمنيا له كل التوفيق والنجاح المستمر في المرحلة المقبلة.
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

تعرف على تردد قناة نادي الزمالك على «النايل سات»

أيام وينطلق البث التجريبى للقناة الخاصة بنادى الزمالك، التى أعلن عنها مجلس إدارة النادى الفترة الماضية، ومن المقرر أن يكون تردد القناة على قمر "نايل سات" هو 11449، أفقى - 27500- 5/6. وسوف تبث قناة نادي الزمالك عبر تردد إحدى قنوات "دى إم سى"، التى كانت موجودة على التردد ذاته فى القمر الصناعى نايل سات. وأعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تسلمه استوديوهات قناة القلعة البيضاء بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيرًا إلى أنها ستكون داعمة للدولة، وستنطلق مع بداية الموسم الكروي الجديد (2019- 2020) يوم 19 سبتمبر المقبل.
وليد-ازارو

رئيس الزمالك يتحدث عن التعاقد مع وليد أزارو

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة التقارير الصحفية المتداولة التي تؤكد اقتراب القلعة البيضاء من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي اقترب بشدة من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، حيث قال رئيس نادي الزمالك في تصريحات تليفزيونية إن النادي الأبيض لم ولن يتعاقد مع وليد أزارو وفي حالة الرغبة في التعاقد معه فيجب أن يتعاقد مع "الجن" الذي كان يصاحب اللاعب في الموسم قبل الماضي، عندما تمكن من تحقيق لقب هداف بطولة الدوري الممتاز، على حد قوله.
الزمالك-وديكيدها‎ (6)

أيمن طاهر: مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة أن أيمن طاهر مستمر في قيادة تدريبات حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين وصول مدرب حراس المرمى الصربي الجديد، الذي سيتواجد ضمن أفراد الجهاز الفني المعاون للصربي ميتشو المدير الفني الجديد للزمالك، حيث أكد أمير مرتضى أن موافقة أيمن طاهر أمر ليس غريبًا عليه، خاصة أنه من أبناء النادى المخلصين الذين لا يترددون عن تلبية نداء نادي الزمالك فى أي وقت متى طلب منهم، وهو أمر يحسب له ويؤكد على انتمائه وعشقه للقلعة البيضاء.
نادي الزمالك 2

انتخابات الزمالك التكميلية.. 4 مرشحين في اليوم الأول

أغلقت اللجنة الخاصة بتلقي أوراق المرشحين لانتخابات الزمالك التكميلية، والمقرر إجراؤها على مقعد أمين الصندوق، و3 أعضاء، أيام 5 و6 و7 سبتمبر الجاري، أبوابها خلال اليوم الأول باستقبال أوراق 4 مرشحين. وترشح أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك السابق، على عضوية إدارة القلعة البيضاء مرة أخرى، كما ترشح على منصب العضوية كل من حمادة أنور مدير الكرة السابق في النادي، وأحمد عادل عبد الفتاح نجم كرة السلة السابق، ورئيس قطاع الناشئين للعبة الحالي، وعلى مقعد أمين الصندوق، ترشح نقيب الممثلين الحالي أشرف زكي.
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