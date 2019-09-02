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متحدث المترو يكشف لـ«التحرير» حقيقة الغرامات الجديدة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م
صورة صحفية
صورة صحفية
قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن لائحة غرامات جديدة خاصة بمخالفات مترو الأنفاق غير صحيحة، مؤكدًا أن اللائحة التي تم تداولها مُطبقة بالفعل منذ سنوات. وأضاف "عبدالهادي" في تصريح لـ"التحرير" أن سبب تداول لائحة الغرامات في الوقت الحالي يعود إلى أن أحد المواقع الإلكترونية أعاد نشر اللائحة، بينما نقلت عنه عدد من المواقع الأخرى على أنها جديدة، مخاطبا جميع المواقع بتحري الدقة قبل النشر في مثل هذه الموضوعات.

وأشار إلى أن غرامة تعطيل المترو من قِبل الأشخاص تصل في الدقيقة الواحدة إلى 300 جنيه أما الشركة فيطبق عليها 400 جنيه غرامة في الدقيقة.

ووفقا لمتحدث المترو فإن هذه هي اللائحة القديمة والمطبقة حتى الآن.

 

 


محطة الضبعة (3)

اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
اراضى الاسكان

طرح أراضٍ ووحدات سكنية بالمدن الجديدة خلال سبتمبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة. وأكد الوزير، خلال كلمته على هامش افتتاحه اليوم الإثنين، معرض “The Big 5 construct Egypt”، أن الدولة تقوم حاليّا بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من نحو 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (3)

الأعلى للإعلام: 12 موقعا روجت شائعات في واقعة معلمة بورسعيد

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع مطول اليوم الإثنين، التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد، وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عنها. وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق الذي تجريه اللجنة بهذا الشأن شمل 12 موقعا إلكترونيا وقناة على موقع يوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها. وشملت قائمة المواقع "شرقية أونلاين" و"الفجر" و"القاهرة 24" و"مصر بوست" وموقع جريدة الأهرام الكندية و"أهل مصر" و"حرية برس" و"صوت مصر" و"أخبارك" و"الحدث اليوم" و"الديار" و"بوابة الأهرام"، فضلا عن قناة أماني الغزاوي على يوتيوب.
السفير- الروسي- سيرجي -كيربيتشينكو (3)

مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي: للفقيد الرحمة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم. وتمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أصدره اليوم، أنَّ يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.
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مصطفى-مدبولي

قرار وزاري بالاستيلاء المباشر على أراضِ لصالح المترو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ه) الصادر بتاريخ 6 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1843 لسنة 2019، بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 2012 باعتبار مشروع إنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من أعمال المنفعة العامة والمعدل بالقرار رقم 536 لسنة 2016 بإضافة بعض المسطحات اللازمة للتنفيذ.
مترو-الانفاق

السيسي يوافق على قرض بـ350 مليون يورو لتطوير المترو

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 76 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق حكومي مع بنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر قيمته 350 مليون يورو. جاء ذلك في عدد الجريدة الرسمية الصادر صباح الخميس. ويهدف مشروع تطوير وتجديد الخطر الأول لمترو أنفاق القاهرة – وفقا للمذكرة الإيضاحية، إلى تحسين خدمات مترو الأنفاق عليى المدى الطويل، وزيادة سعة النقل، فضلاً عن تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز النقل العام في القاهرة الكبري.
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