متحدث المترو يكشف لـ«التحرير» حقيقة الغرامات الجديدة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥١ م

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن لائحة غرامات جديدة خاصة بمخالفات مترو الأنفاق غير صحيحة، مؤكدًا أن اللائحة التي تم تداولها مُطبقة بالفعل منذ سنوات. وأضاف "عبدالهادي" في تصريح لـ"التحرير" أن سبب تداول لائحة الغرامات في الوقت الحالي يعود إلى أن أحد المواقع الإلكترونية أعاد نشر اللائحة، بينما نقلت عنه عدد من المواقع الأخرى على أنها جديدة، مخاطبا جميع المواقع بتحري الدقة قبل النشر في مثل هذه الموضوعات.

وأشار إلى أن غرامة تعطيل المترو من قِبل الأشخاص تصل في الدقيقة الواحدة إلى 300 جنيه أما الشركة فيطبق عليها 400 جنيه غرامة في الدقيقة.

ووفقا لمتحدث المترو فإن هذه هي اللائحة القديمة والمطبقة حتى الآن.