رياضة

رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م
ميخيتاريان
ميخيتاريان
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.
ويعتبر مخيتريان أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده أرمينيا حيث سجل 27 هدفًا في 83 مباراة دولية وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أرمينيا سبع مرات منذ عام 2009. وأشار الموقع الرسمي لآرسنال إلى أن الجميع داخل النادي يتمنى التوفيق لميخيتريان في تجربته الجديدة مع نادي العاصمة الإيطالية. يذكر أن مخيتريان شارك
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نادي الزمالك 1

القضاء الإداري يرفض دعوى إلغاء انتخابات الزمالك

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا اليوم الإثنين برئاسة مرتضى منصور، أكد فيه أن محكمة القضاء الإداري للدائرة الثانية، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار رأفت محمد عبدالحميد ومحمد حمدي حسن غيث والمستشار محمد حسن أبو جبل مفوض الدولة وسكرتارية أحمد عبدالنبي، أنصفت مجلس الإدارة بحكم عدم قبول الدعوى رقم 58849 لسنه 73 قضائية. وكان هاني مجدي حجاج وشهرته هاني العتال قد أقام دعوى قضائية ضد وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
رافينيا (1)

رسميًّا.. برشلونة يعلن إعارة رافينيا إلى سيلتا فيجو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الإثنين، رسميا إعارة البرازيلي رافينيا إلى صفوف سيلتا فيجو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وكشف النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي، أنه اتفق مع اللاعب على تجديد تعاقده حتى نهاية موسم 2020- 21، قبل إعارته إلى سيلتا حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20، على أن يتحمل سيلتا راتب رافينيا إلى جانب الإضافات المحتملة التي تصل إلى 1.5 مليون يورو. وحرص برشلونة على الإشادة برافينيا لالتزامه وتفانيه في عمله مع الفريق، متمنيا له كل التوفيق والنجاح المستمر في المرحلة المقبلة.
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سمالينج

رسميًا..سمولينج ينضم لصفوف فريق روما

أعلن نادى روما الإيطالى عن ضمه المدافع كريس سمولينج قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي التى من المقرر أن تنتهى يوم 2 سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق الإيطالى عن ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما عبر الحساب الرسمى للفريق على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، معلقة:" أهلا بك فى روما " . وكشفت شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية فى وقت سابق أنه من المتوقع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن دون وجود بند الشراء النهائى .
ايمري

إيمري: نيكولاس بيبي مستعد لمباراة ليفربول

كشف الإسبانى أوناي إيمري مدرب آرسنال، عن أن نيكولاس بيبي المنضم حديثا لصفوف الجانرز يستعد لخوض أولى مبارياته أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) والتى سيواجه فيها فريق ليفربول، على ملعب أنفيلد السبت المقبل فى تمام الساعة السادسة والنصف فى إطار الأسبوع الثالث من عمر بطولة البريميرليج. وقال إيمري خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "نيكولاس بيبي مستعد بشكل كامل للمشاركة مع الجانرز، وأهم شيء أن نساعده وأسرته على الشعور بالارتياح فى المدينة هنا".
تشامبرلين

لتعويض فترة الغياب.. تشامبرلين يمدد عقده مع ليفربول

أعلن نادى ليفربول عن تمديد عقده مع أوكسلد تشامبرلين خط وسط الريدز، وكشف الموقع الرسمى لليفربول عن أن اللاعب مدد عقدا "طويل الأمد" مع الفريق. وعلق اللاعب على تمديد العقد قائلا: "أنا متحمس جدًّا، العقد كان في طور الإعداد لفترة قصيرة، لذا من الجيد أن يتم ذلك أخيرًا وأن أقضي وقتي هنا، وهو ما أتطلع إليه". وأكمل تشامبرلين: "أعتقد أنها فرصة جديدة للعودة، وتعويض الأوقات التى ضاعت من قبل، أنت لا تحصل على فرصة للعب لليفربول كل يوم، أنا أسعى لمد العقد لأكثر من ذلك".
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
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