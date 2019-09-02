رسميًّا.. آرسنال يعلن إعارة ميخيتريان إلى روما

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٥٦ م

ميخيتاريان

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، انتقال لاعبه هنريك مخيتريان إلى روما الإيطالي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي 2019- 20 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم مخيتريان إلى الجانرز في يناير 2018، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة أليكسيس سانشيز، الذي رحل هو الآخر من الشياطين إلى إنتر ميلان الإيطالي، وخاض مع الفريق 59 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا 9 أهداف، وتميزت مباراته الأولى مع أرسنال بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه بنتيجة 5- 1 على إيفرتون في فبراير 2018.

ويعتبر مخيتريان أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده أرمينيا حيث سجل 27 هدفًا في 83 مباراة دولية وحصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أرمينيا سبع مرات منذ عام 2009. وأشار الموقع الرسمي لآرسنال إلى أن الجميع داخل النادي يتمنى التوفيق لميخيتريان في تجربته الجديدة مع نادي العاصمة الإيطالية. يذكر أن مخيتريان شارك