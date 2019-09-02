طرح أراضٍ ووحدات سكنية بالمدن الجديدة خلال سبتمبر

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة. وأكد الوزير، خلال كلمته على هامش افتتاحه اليوم الإثنين، معرض “The Big 5 construct Egypt”، أن الدولة تقوم حاليّا بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من نحو 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.

وأشار إلى أن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة.وقال الوزير إن الدولة تنفذ أيضا شبكة ضخمة من الطرق القومية، من أجل الوصول إلى مناطق ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة، مثل مناطق (إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبي – الساحل الشمالي