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طرح أراضٍ ووحدات سكنية بالمدن الجديدة خلال سبتمبر

تحرير:أ.ش.أ ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة. وأكد الوزير، خلال كلمته على هامش افتتاحه اليوم الإثنين، معرض “The Big 5 construct Egypt”، أن الدولة تقوم حاليّا بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من نحو 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.
وأشار إلى أن مساحة المعمور الحالي أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياجات الاقتصادية في ظل الزيادة السكانية المطردة.وقال الوزير إن الدولة تنفذ أيضا شبكة ضخمة من الطرق القومية، من أجل الوصول إلى مناطق ومشروعات التنمية العمرانية الجديدة، مثل مناطق (إقليم قناة السويس – مثلث التعدين الذهبي – الساحل الشمالي
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محطة الضبعة (3)

اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
مترو-الانفاق

متحدث المترو يكشف لـ«التحرير» حقيقة الغرامات الجديدة

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن لائحة غرامات جديدة خاصة بمخالفات مترو الأنفاق غير صحيحة، مؤكدًا أن اللائحة التي تم تداولها مُطبقة بالفعل منذ سنوات. وأضاف "عبدالهادي" في تصريح لـ"التحرير" أن سبب تداول لائحة الغرامات في الوقت الحالي يعود إلى أن أحد المواقع الإلكترونية أعاد نشر اللائحة، بينما نقلت عنه عدد من المواقع الأخرى على أنها جديدة، مخاطبا جميع المواقع بتحري الدقة قبل النشر في مثل هذه الموضوعات.
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الأعلى للإعلام: 12 موقعا روجت شائعات في واقعة معلمة بورسعيد

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع مطول اليوم الإثنين، التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد، وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عنها. وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق الذي تجريه اللجنة بهذا الشأن شمل 12 موقعا إلكترونيا وقناة على موقع يوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها. وشملت قائمة المواقع "شرقية أونلاين" و"الفجر" و"القاهرة 24" و"مصر بوست" وموقع جريدة الأهرام الكندية و"أهل مصر" و"حرية برس" و"صوت مصر" و"أخبارك" و"الحدث اليوم" و"الديار" و"بوابة الأهرام"، فضلا عن قناة أماني الغزاوي على يوتيوب.
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مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي: للفقيد الرحمة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم. وتمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أصدره اليوم، أنَّ يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.
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مجلس-النواب

طلب إحاطة في البرلمان بشأن وفاة «طفل البلاعة»

أدانت النائبة إيناس عبد الحليم، واقعة وفاة طفل في عمر 4 سنوات، نتيجة الإهمال الذي يعاني منه المواطنون من جانب المسئولين بالصرف الصحي، حتى وصل الأمر بترك بلاعات الصرف الصحي دون غطاء بالأسابيع، ما يهدد حياة المواطنين ويتسبب في غرقهم. وتقدمت "عبد الحليم" بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بسبب واقعة وفاة الطفل ياسين بالصرف الصحي، مطالبة بضرورة اتخاذ اللازم للحد من تلك المواقف.
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تنفيذ 984 وحدة إسكان ومستشفى جامعى بسوهاج الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جار تنفيذ 984 وحدة سكنية (41 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وتنفيذ مستشفى الأورمان، ومن المقرر الانتهاء منها نهاية ديسمبر 2020، وتنفيذ مستشفى الجامعة ومن المقرر الانتهاء منها نهاية يونيو 2020. وأوضح المهندس رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جار تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب، والصرف الصحى بالمدينة، منها المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بطاقة 12 ألف م3/يوم، لتوفير احتياجات الري.
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«المحافظين» يطالب بإنشاء محطة مياه لقرية بالدقهلية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الإنتاج الحربى ووزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق بشأن «أسباب عدم البدء فى إنشاء محطة مياه بقرية برقين بمركز السنبلاوين محافظة الدقهلية». وقال قرطام، إن القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بإزالة كافة المعوقات التى تواجه المواطن المصرى من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى، وذلك من خلال توفير الخدمات والمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغيرها من المرافق.
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تنفيذ 77408 شقة بالإسكان الاجتماعي.. و6960 بدار مصر

اجتمع مسؤولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر. ووجه مسئولو الوزارة بضرورة تنفيذ أعمال المرافق فى جميع المشروعات السكنية بالتوازى مع الوحدات السكنية، ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع فى الوقت نفسه، كما وجه بوضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضى السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة.
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