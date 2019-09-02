اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

تحرير:أمينة محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

محطة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.

وتم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، و140 طالبا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول التي تتم بأحد المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالبا فقط