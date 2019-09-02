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اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

تحرير:أمينة محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية
اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
وتم اختيار عدد 200 طالب ممن حصلوا على أعلى التقييمات، بواقع 60 طالبا من محافظة مطروح، و140 طالبا من المحافظات الأخرى، وسيدخل هؤلاء الطلاب إلى المرحلة الثانية والأخيرة من اختبارات القبول التي تتم بأحد المؤسسات العسكرية والتي تتضمن اختبارات طبية ورياضية ونفسية، ليتم في النهاية اختيار عدد 75 طالبا فقط
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اراضى الاسكان

طرح أراضٍ ووحدات سكنية بالمدن الجديدة خلال سبتمبر

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم خلال شهر سبتمبر الجاري طرح عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقطع الأراضي والوحدات السكنية بمختلف أنواعها في المدن الجديدة. وأكد الوزير، خلال كلمته على هامش افتتاحه اليوم الإثنين، معرض “The Big 5 construct Egypt”، أن الدولة تقوم حاليّا بتنفيذ عدد كبير من مشروعات التنمية العمرانية، وذلك في إطار تنفيذ أهداف المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية في مصر 2052، وأولها مضاعفة المعمور المصري من نحو 7% إلى 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.
مترو-الانفاق

متحدث المترو يكشف لـ«التحرير» حقيقة الغرامات الجديدة

قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن لائحة غرامات جديدة خاصة بمخالفات مترو الأنفاق غير صحيحة، مؤكدًا أن اللائحة التي تم تداولها مُطبقة بالفعل منذ سنوات. وأضاف "عبدالهادي" في تصريح لـ"التحرير" أن سبب تداول لائحة الغرامات في الوقت الحالي يعود إلى أن أحد المواقع الإلكترونية أعاد نشر اللائحة، بينما نقلت عنه عدد من المواقع الأخرى على أنها جديدة، مخاطبا جميع المواقع بتحري الدقة قبل النشر في مثل هذه الموضوعات.
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الأعلى للإعلام: 12 موقعا روجت شائعات في واقعة معلمة بورسعيد

ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع مطول اليوم الإثنين، التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد، وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عنها. وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق الذي تجريه اللجنة بهذا الشأن شمل 12 موقعا إلكترونيا وقناة على موقع يوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها. وشملت قائمة المواقع "شرقية أونلاين" و"الفجر" و"القاهرة 24" و"مصر بوست" وموقع جريدة الأهرام الكندية و"أهل مصر" و"حرية برس" و"صوت مصر" و"أخبارك" و"الحدث اليوم" و"الديار" و"بوابة الأهرام"، فضلا عن قناة أماني الغزاوي على يوتيوب.
السفير- الروسي- سيرجي -كيربيتشينكو (3)

مصر تقدم العزاء في وفاة السفير الروسي: للفقيد الرحمة

أعرب المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي وزارة الخارجية في وفاة السفير الروسي لدى مصر، سيرجي كيربيتشينكو، وذلك في المستشفى بالقاهرة اليوم. وتمنى المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان أصدره اليوم، أنَّ يتغمد الله الفقيد برحمته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، وفاة السفير الروسي في مصر، سيرجي كيربيتشينكو، في إحدى مستشفيات القاهرة، عن عمر يناهز 68 عامًا، مشيرة إلى أن كيربتشينكو توفي في المستشفى بشكل مفاجئ، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة.
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القوات-المسلحة (1)

ختام التدريب المصري الروسي البيلاروسي «حماة الصداقة 4»

اختتمت فعاليات التدريب المشترك المصرى الروسى البيلاروسي "حماة الصداقة-4" الذى نفذته عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية والبيلاروسية والذى استمر لعدة أيام بدولة روسيا الاتحادية وشارك فى تنفيذ التدريب أكثر من ألف مقاتل والعديد من المعدات المتوسطة والثقيلة من البلدان المشاركة. تضمنت المراحل الأولى للتدريب رفع درجات الإستعداد القتالى وتنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة وعرض القرارات وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة، كما شملت مراحل التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية بغرض التدريب على خطوط السير واستطلاع مناطق الإسقاط، وتنفيذ العديد من المحاضرات النظرية والعملية للتخطيط على طرق وإجراءات تنفيذ عملية الإسقاط، وكذا إجراءات الأمان والسلامة ومواجهة المواقف الطارئة أثناء تنفيذ العمليات.
المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنفي امتلاك سلسلة صيدليات: شائعات

نفت القوات المسلحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والقنوات المعادية ووسائل التواصل الاجتماعى الممنهجة من شائعات تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وأهابت القوات المسلحة، في بيان لها اليوم الأربعاء، بجميع وسائل الإعلام ومستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عدم ترويج تلك الشائعات وضرورة تحرى الدقة وعدم الانسياق وراء تلك الادعاءات المغرضة. وأول من أمس أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، نقابة الصيادلة بأنه تم شطب الدكتور حاتم رشدي نهائيا من سجلات الصيادلة بوزارة الصحة.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

اعتمد نتيجة امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، اليوم الأربعاء، نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "الدور الثاني" للعام الدراسي 2018 - 2019. وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبة الذين كان لهم الحق في أداء امتحان الدور الثاني هذا العام 123 ألفا و957 طالبا، منهم 39 ألفا و841 طالبا بالشعبة العلمية "علوم"، و15 ألفا و482 طالبا بالشعبة العلمية "رياضيات"، و68 ألفا و652 طالبا بالشعبة الأدبية.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء-وزير-الاسكان

بمناسبة 6 أكتوبر.. قرار بالعفو عن باقي العقوبة للمحكوم عليهم

أعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2019، وتمت إحاطة مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، بتقرير بشأن أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2019.
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