وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م

وزير الداخلية

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى جميع المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.

واشار إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبى المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية. وعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية