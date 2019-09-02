وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي
تحرير:محمد عبد الجليل
٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٤٨ م
وزير الداخلية
استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى جميع المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
واشار إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبى المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.
وعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية
واشار إلى رغبته فى توسيع قاعدة التعاون الأمنى وتبادل المعلومات بين أجهزة الاتحاد الأوروبى المعنية ووزارة الداخلية المصرية لمجابهة المخاطر الإرهابية المحتملة والمرتبطة بتحركات الخلايا والعناصر المتطرفة فيما بين بؤر التوتر بالشرق الأوسط ودول القارة الأوروبية.
وعرض وزير الداخلية خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الإستباقية فى مجال مكافحة الإرهاب والجهود المبذولة لتفكيك الخلايا الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتدمير بنيتها التحتية، وعلى الصعيد الدولى أكد حتمية تضافر الجهود الدولية لمحاصرة مخاطر الإرهاب فى ضوء إمتداد تهديداته لأغلب دول العالم، محذرا من خطورة توفير ملاذات آمنة للعناصر المتطرفة التى تستتر خلف مفاهيم دينية مغلوطة وتروج لثقافة العنف والتدمير.
وفى السياق ذاته أكد ترحيب الوزارة واستعدادها الكامل لتطوير علاقات التعاون الأمنى مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى وبخاصة فيما يتصل بتبادل المعلومات ذات الصلة بالعناصر الإرهابية وتحركاتها ومصادر تمويلها، وذلك فى إطار وعى الوزارة بأبعاد وجسامة تلك المخططات الإرهابية وما تمثله من خطورة على حالة الاستقرار والسلم محليا وإقليميا.