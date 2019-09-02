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لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "كما تعلمون كانت إيران وروسيا حاضرتين في المفاوضات منذ البداية ولا إمكانية لفتح صندوق الطماطم هذا وإغلاقه من جديد". وأضاف أن مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع شركائه الأوروبيين تعود إلى الفرنسيين والاتحاد الاوروبي، وإن ما يهمنا "تنفيذ أوروبا لتعهداتها في الاتفاق
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انفجار

انفجار ضخم قرب السفارات والأبنية الحكومية بأفغانستان

قال مراسلون لوكالة "رويترز" إن انفجارًا ضخمًا هز العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا. يأتي ذلك في ظل تأكيد مسؤولين أفغان أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم، مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، من المتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها على الإطلاق في أفغانستان.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بعد قرار جونسون.. بريطانيا على أعتاب انتخابات مبكرة

شهدت بريطانيا، على مدار الأيام القليلة الماضية، أزمة سياسية ضخمة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل مجلس العموم. القرار يأتي في محاولة من جونسون لمنع أعضاء المجلس من الاعتراض على فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، الذي أكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، على أنه خيار مطروح بقوة، حال رفض بروكسل التفاوض على اتفاق جديد، أو تعديل الاتفاق القائم. والآن يفكر جونسون في السعي لإجراء انتخابات عامة مبكرة، إذا تمكن النواب المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من هزيمة الحكومة هذا الأسبوع.
بشار الاسد

سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجيش اللبناني وحزب الله ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكدت في بيان، وقوفها الكامل مع المقاومة في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه، مضيفا أن سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
غارة أمريكية

روسيا تعلق على الضربات الأمريكية في إدلب السورية

علقت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، على الضربات الجوية الأمريكية في إدلب السورية، واصفة إياها بغير المنطقية ومتناقضة، وأنها تثير التساؤل حول مدى اعتبار الأهداف الإرهابية الأمريكية "أكثر شرعية" من الأهداف الإرهابية التي دمرتها قوات الحكومة السورية بدعم من الطيران الروسي، وأضافت الخارجية في بيان، اليوم الإثنين، أن الضربات الجوية التي قامت بها القوات الأمريكية، ضد منطقة خفض التصعيد في إدلب والتي أسفرت عن وقوع عدد كبير من الضحايا "تثير القلق".
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حسن-روحانى

تهديد إيراني جديد لأوروبا بسبب الاتفاق النووي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن الخطوة الثالثة ضمن إطار خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي، ستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية، وصرح المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، اليوم الإثنين: "ستكون الخطوة الثالثة أقوى من الخطوتين الأولى والثانية لتحقق التوازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن الاتفاق النووي"، وتابع بأن إيران أعدت نفسها للمضي بالخطوة الثالثة في الوقت المناسب، تزامنا مع الفرصة التي منحتها لتنفيذ تعهدات أوروبا ضمن الاتفاق النووي، وفقا لتسنيم.
روحان

روحاني يهدد أوروبا: سنخفض التزاماتنا النووية

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، من عدم التزام الدول الأوروبية بتعهداتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع طهران، مهددا بالدخول في المرحلة الثالثة من تخفيض التزامات بلاده بالاتفاق في حال حدوث ذلك، وفقا لوكالة فارس الإيرانية الرسمية. وقال روحاني في اتصال هاتفي جمعه بماركون، إن بلاده تسعى للحفاظ على الاتفاق النووي، وأشار إلى أن التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق إلى جانب تأمين حركة الملاحة الحرة في جميع الممرات المائية يمثلان هدفين رئيسين خلال المرحلة المقبلة.
روحان

روحاني يضع شرطًا لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الراهن في بلاده حول الاتفاق النووي لن يتغير إن لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن بلاده أولاً. تصريحات روحاني جاءت في أعقاب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بأن الاتفاق بين ترامب وروحاني وارد في حال تم عقد لقاء بينهما، موضحًا: "تبادلنا الحديث بشأن إيران، وإننا متفقان على دعوة إيران إلى احترام التزاماتها النووية"، لافتًا إلى أننا نطمح لعقد اجتماع بين ترامب والرئيس الإيراني بحضوري.
مظاهرات -ضد-ظريف (3)

«لا للديكتاتور المجرم».. ظريف غير مرغوب فيه بأوروبا

"لا للديكتاتور خامنئي" و"لا لنظام ولاية الفقيه" و"ظريف مجرم.. يمثل نظاما يقمع الشعب الإيراني"، لافتات رفعها الإيرانيون في العاصمة الفرنسية للتعبير عن غضبهم ورفضهم الزيارة التي يقوم بها وزير الخاريجية الإيراني محمد جواد ظريف. ففي الوقت الذي تحاول فيه فرنسا لعب دور الوسيط بين طهران وواشنطن لإنقاذ الاتفاق النووي قبل قمة مجموعة السبع، تظاهر مئات الإيرانيين في باريس ضد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى فرنسا، ولم يكتفوا برفض الزيارة فقط إلا أنهم طالبوا بقطع العلاقات مع طهران ودعم احتجاجات الشعب الإيراني المطالبة بإسقاط النظام.
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