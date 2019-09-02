لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

تحرير:وكالات ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٦ م

محمد جواد ظريف

"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "كما تعلمون كانت إيران وروسيا حاضرتين في المفاوضات منذ البداية ولا إمكانية لفتح صندوق الطماطم هذا وإغلاقه من جديد". وأضاف أن مساعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع شركائه الأوروبيين تعود إلى الفرنسيين والاتحاد الاوروبي، وإن ما يهمنا "تنفيذ أوروبا لتعهداتها في الاتفاق