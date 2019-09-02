بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تحرير:علي الزيني ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ م

بيراميدز

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.

فريق بيراميدز سيطر على مجريات اللقاء منذ البداية، وفي الدقيقة 16 أرسل إسلام عيسى كرة عرضية، استقبلها إريك تراوري برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 26 أضاع جون أنطوي فرصة هدف محقق. وفي الدقيقة 38، احتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لبتروجيت، نفذها أحمد عفيفي بطريقة سيئة، تصدى لها المهدي سليمان، وبعد مرور

فريق بيراميدز سيطر على مجريات اللقاء منذ البداية، وفي الدقيقة 16 أرسل إسلام عيسى كرة عرضية، استقبلها إريك تراوري برأسية في الشباك، وفي الدقيقة 26 أضاع جون أنطوي فرصة هدف محقق.



وفي الدقيقة 38، احتسب الحكم محمود عاشور ركلة جزاء لبتروجيت، نفذها أحمد عفيفي بطريقة سيئة، تصدى لها المهدي سليمان، وبعد مرور 5 دقائق، ضاعف إبراهيم حسن تقدم بيراميدز، بهدف ثان بعد تسديدة أرضية، سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدفين نظيفين.



في الشوط الثاني، استمرت سيطرة بيراميدز على الملعب، وحصل بتروجيت على ركلة حرة مباشرة، من على حدود منطقة الجزاء، نفذها أحمد أوكا بطريقة رائعة، اصطدمت بالقائم.



فريق بيراميدز أضاع أكثر من فرصة هدف محقق، كان أبرزها رأسية تراوري، الذي خرج مصابًا، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة (2 - 0 ).