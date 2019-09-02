رياضة

آرسين فينجر يكشف موعد عودته للتدريب

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
ارسين فينجر
ارسين فينجر
كشف آرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، عن رغبته فى العودة للتدريبات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه رفض العديد من العروض وذلك لعدم جاهزيته حتى الآن لإدارة أي فريق. وقال فينجر فى تصريحات تليفزيونية: "لقد رفضت العديد من العروض الجيدة لأننى أشعر بعدم الجاهزية حتى الآن ". وتولى آرسين قيادة كل من موناكو الفرنسي وحقق معه لقب دوري وكأس كما تولى تدريب آرسنال حيث أدار الجانرز فنيا لمدة 22 عامًا وحقق معه 3 ألقاب دوري إنجليزي، إلى جانب 7 ألقاب كأس إنجلترا ومثلها درع خيرية.
وأضاف آرسين عن مسيرته التدريبة قائلا: "ربما كنت منعزلا عن العالم عندما كنت مديرا فنيًّا، كنت فى قوقعة على مدار 35 عامًا". وأوضح قائلا: "الآن يوجد مسافات كبيرة بيني وبين العالم الخارجي، ولهذا السبب متردد فى القفز داخل النار من جديد، ورغم ذلك ستشاهدونني من جديد فى عالم التدريب لكن لا أعلم متى أو أين". وتطرق
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لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

حددت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز. وأوضحت اللجنة أن ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري سيتم تحديده في الساعات القادمة بناء على الموافقات الأمنية. كان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة.
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ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
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رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن ضم إيكاردى (صورة)

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن إتمام صفقة انتقال ماورو إيكاردى إلى صفوفه قادمًا من نادى إنتر ميلان الإيطالى، وذلك في الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى يتبقى على إغلاقها أقل من ساعة. ومن المقرر أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود خيار الشراء فى نهاية الموسم الحالى. وتواصلت إدارة الإنتر الأسبوع الماضى مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر.
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تفاصيل جلسة برشلونة وسان جيرمان لحسم صفقة نيمار

انتهت جلسة المفاوضات بين مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وإدارة برشلونة الإسباني، والتى عقدت اليوم الثلاثاء، للوصول لاتفاق لحسم صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال الميركاتو الصيفى المقرر إغلاقه في الثاني من سبتمبر المقبل، حيث كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الجلسة انتهت دون وصول لاتفاق بين الطرفين ورغم ذلك هناك تفاؤل من الجانب الكتالوني، كما أضافت الصحيفة الإسبانية فى تقريرها أن المفاوضات لم تنتهِ بعد، ومن المقرر أن تستكمل خلال الساعات القليلة المقبلة.
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ريفالدو يطالب بعودة نيمار.. ووالد اللاعب يؤكد

علق ريفالد نجم منتخب البرازيل سابقا، على أزمة انتقال مواطنه نيمار دا سيلفا للفريق الكتالونى، مشيرا إلى أن إدارة برشلونة عليها بذل قصارى جهدها من أجل انتقال نيمار من صفوف باريس سان جيرمان إلى البوجرانا مرة أخرى. وقال ريفالدو عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام": "نحن نعرف كل ما حدث لنيمار، رحيله عن برشلونة كان خطأ، لكنه الآن يريد العودة، ويجب على إدارة البارسا ألا تترك نيمار يوقع لأى نادٍ آخر". وأكمل: "أنا على أمل أن تحل المشكلة مع إدارة باريس سان جيرمان، وأن يعود نيمار إلى المكان الذى لم يجب أن يرحل عنه أبدا".
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مفاجأة.. ريال مدريد يقترب من ضم نيمار

تطور جديد فى صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، حيث بدأ نادي ريال مدريد الإسباني أولى خطواته الرسمية لضم لاعب الفريق العاصمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فى تقرير لها أن إدارة الملكي قامت بإرسال ممثليها إلى فرنسا لبدء المفاوضات مع إدارة سان جيرمان لضم نيمار، موضحة فى تقريرها أن النادي الباريسي يرغب في الحصول على 250 مليون يورو، مقابل الموافقة للتخلي عن خدمات اللاعب.
نيمار

المدير الرياضى لـ«سان جيرمان» يكشف حقيقة رحيل نيمار

علق ليوناردو المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، على صفقة رحيل نيمار عن النادى الباريسي، حيث أشار ليوناردو أن هناك مفاوضات بالفعل لضم اللاعب لأحد الفرق. وقال البرازيلى فى تصريحات خلال لقاء مع راديو مونت كارلو: "نعم هناك مفاوضات مع بعض الأندية من أجل نيمار ولكن لا يوجد أي شيء مُتقدم حتى الآن، ما يقال بخصوص استبعاد نيمار من تدريبات باريس سان جيرمان ليس صحيحا على الإطلاق". وارتبط اسم نيمار فى الأيام الأخيرة بالانتقال لفريق برشلونة وكانت الصحف الإسبانية قد نشرت تقارير تفيد دخوله فى صفقة تبادلية تضم لاعبين ومبلغا يزيد على 100 مليون يورو.
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