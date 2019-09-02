آرسين فينجر يكشف موعد عودته للتدريب

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م

ارسين فينجر

كشف آرسين فينجر المدير الفنى السابق لفريق آرسنال الإنجليزي، عن رغبته فى العودة للتدريبات مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه رفض العديد من العروض وذلك لعدم جاهزيته حتى الآن لإدارة أي فريق. وقال فينجر فى تصريحات تليفزيونية: "لقد رفضت العديد من العروض الجيدة لأننى أشعر بعدم الجاهزية حتى الآن ". وتولى آرسين قيادة كل من موناكو الفرنسي وحقق معه لقب دوري وكأس كما تولى تدريب آرسنال حيث أدار الجانرز فنيا لمدة 22 عامًا وحقق معه 3 ألقاب دوري إنجليزي، إلى جانب 7 ألقاب كأس إنجلترا ومثلها درع خيرية.

وأضاف آرسين عن مسيرته التدريبة قائلا: "ربما كنت منعزلا عن العالم عندما كنت مديرا فنيًّا، كنت فى قوقعة على مدار 35 عامًا". وأوضح قائلا: "الآن يوجد مسافات كبيرة بيني وبين العالم الخارجي، ولهذا السبب متردد فى القفز داخل النار من جديد، ورغم ذلك ستشاهدونني من جديد فى عالم التدريب لكن لا أعلم متى أو أين". وتطرق