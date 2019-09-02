إعلان موعد طرح فيلم «الفلوس» لتامر حسني

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

تامر حسني

قررت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى طرحه رسميا في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه من موسم عيد الأضحى المبارك. وأرجعت الشركة المنتجة سبب تأجيل طرح الفيلم إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال موسم العيد. يذكر أن الفيلم تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ويشارك كضيوف شرف مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا ومي عزالدين وويزو وعلي ربيع.

وفي سياق آخر، ينافس فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه"، للمطرب تامر حسني، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا على موقع "يوتيوب". ويسعى تامر حسني أيضا إلى حصد جائزة فنان العام بإفريقيا، حيث ينافس ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة،