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إعلان موعد طرح فيلم «الفلوس» لتامر حسني

تحرير:التحرير ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
تامر حسني
تامر حسني
قررت الجهة المنتجة لفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسنى طرحه رسميا في دور العرض السينمائي يوم 2 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه من موسم عيد الأضحى المبارك. وأرجعت الشركة المنتجة سبب تأجيل طرح الفيلم إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال موسم العيد. يذكر أن الفيلم تأليف محمد عبدالمعطى، إخراج سعيد الماروق، وبطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، ويشارك كضيوف شرف مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا ومي عزالدين وويزو وعلي ربيع.
وفي سياق آخر، ينافس فيديو كليب أغنية "ناسيني ليه"، للمطرب تامر حسني، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا على موقع "يوتيوب". ويسعى تامر حسني أيضا إلى حصد جائزة فنان العام بإفريقيا، حيث ينافس ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة،
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التجديد لعصام زكريا في رئاسة «الإسماعيلية السينمائي»

أصدرت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، قرارًا بتولي الناقد عصام زكريا رئاسة مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الـ22. جاء ذلك بناء على المذكرة التي قدمها الدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما، ورئيس المركز القومي للسينما، التي اقترح خلالها التجديد للناقد عصام زكريا لرئاسة مهرجان الإسماعيلية، بعد النجاح الذي تم تحقيقه من الفصل بين رئاستي المركز والمهرجان. وفي تصريحات صحفية، نوه زكريا إلى أهمية المهرجان، فهو يعتبر جزءا أساسيا من حياة وإبداع السينمائيين لأنه يحتضن نوعية مظلومة من الأفلام.
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7 أفلام تنافس على تمثيل مصر في الأوسكار

وضعت اللجنة المشكلة من نقابة السينمائيين، لتحديد الفيلم المرشح لأوسكار أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية لتمثيل مصر في فئة أفضل فيلم أجنبي، قائمة قصيرة مكونة من 7 أفلام: "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الأزرق 2"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" و"الحلم البعيد"، وهي القائمة التي سيتم اختيار فيلم واحد فقط منها، سيحظى بشرف تمثيل مصر في تلك الجائزة العالمية. وبدورها ستقوم لجنة من الأوسكار باستقبال الأفلام المرشحة من جميع الدول؛ لتختار قائمة الترشيحات النهائية التي تعتمدها للمشاركة في لأوسكار أفضل فيلم أجنبي.
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أفضل أفلام سلمى حايك.. تحملت التحرش من أجل Frida

عرفها العالم بصوتها ذي البحة المثيرة، ووجهها الجذاب، لكن الممثلة المكسيكية سلمى حايك أكثر من مجرد جسم ووجه جميل، فهي تمتلك موهبة فنية وذكاءً كبيرًا في توظيفها، ما جعلها تتمتع بمسيرة مهنية حافلة من أفلام وضعت اسمها في قائمة مشاهير هوليوود عن جدارة واستحقاق، ونجحت في أن تحافظ على مكانتها رغم تقدمها في السن، وتخطيها الـ50 عامًا، رغم أن هوليوود معروفة بنفورها من كبار السن، ورفضها منحهم أدوارًا، وتفضل منح الأدوار إلى أشخاص أكثر شبابًا، وتعديل وجوههم بالمكياج، لكن من يمكنه أن يخمن سن سلمى! فهي تبدو، في أكبر تقدير، تخطت الـ40 عامًا بقليل.
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تامر حسنى

«مش أنا».. تامر حسني يكشف عن أحدث أفلامه

كشف الفنان تامر حسني عن تحضيره لفيلم سينمائي جديد يحمل اسم "مش أنا"، ونشر "تامر" عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة له ظهر خلالها بـ"لوك" جديد عن الذي تعود عليه جمهوره خلال الفترة الحالية، إذ قام بقص شعره تماما، وعلق "حسني" على الصورة قائلا: "تحضيرات دخول تصوير فيلمي الجديد بعنوان (مش أنا) وتسجيل أغانيه، قصة وسيناريو وحوار تامر حسني"، كما كشف عن أنه يحضر لتصوير كليب ألبومه الغنائي المقبل، مضيفا: "اتكلمنا جد شوية نهزر بقى.. مين هيحلق كدا ويشترك معايا في (حملة نعيمًا).. نهاركم عسل".
تامر حسنى

تامر حسني ينتهي من تصوير «دلوقتي ارتاح»

انتهى تامر حسنى من تصوير أغنيته الجديدة "دلوقتى ارتاح"، التى يقدمها ضمن أحداث فيلمه الجديد "الفلوس"، تأليف محمد عبد المعطى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة. وكان من المقرر لفيلم "الفلوس" أن يعرض خلال موسم عيد الأضحى الماضي، إلا أن الشركة المنتجة قررت تأجيل طرحه، ليعرض ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وأرجعت السبب إلى عدم الانتهاء من عملية المونتاج، فيما تحدث البعض عن محاولة تجنب "المنافسة القوية" خلال هذا الموسم. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
تامر حسنى

تامر حسني يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

يبدأ الفنان تامر حسني، التحضير لفيلم جديد لم يستقر على اسمه، مع المنتج سيف عريبي، من المقرر طرحه فى صيف 2020، واستعان "تامر"، بالمخرج اللبناني سعيد الماروق، ليكون مخرج العمل. يذكر أن تامر حسني يشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، وكانت الشركة المنتجة قررت عرضه ضمن موسم أفلام إجازة منتصف العام المقبل، وذلك بعد خروجه من المنافسة في عيد الأضحى، وذلك بسبب عدم الانتهاء من عملية المونتاج. والفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، محمد سلام.
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«ناسيني ليه» لتامر حسني ينافس على أفضل كليب بإفريقيا

ينافس كليب "ناسيني ليه" للمطرب تامر حسني، والمخرج اللبناني سعيد الماروق، على جائزة أفضل كليب في إفريقيا، لما حققه من مشاهدات مرتفعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وأيضا على موقع "يوتيوب". وينافس تامر حسني بـ"ناسيني ليه" على جائزة فنان العام ضمن قائمة تضم 9 فنانين من مختلف بلدان القارة، ومنهم المغربي أمين أمينوكس بفيديو كليب "بيني وبينك"، بالإضافة إلى مطربين من نيجيريا والكاميرون وتنزانيا وجنوب إفريقيا. أغنية "ناسيني ليه" هي إحدى أغنيات ألبوم "عيش بشوقك" الذي حقق نجاحا بعد طرحه في الأسواق.
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