رياضة

وزير الرياضة يلتقي رئيس لجنة الحكام (صور)

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
جمال الغندور ووزير الرياضة
جمال الغندور ووزير الرياضة
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، مساء اليوم، على هامش لقائه بلاعبي المنتخب الأوليمبي بإستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار استعداد الحكام للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ودعمه الكامل للجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر جميع الدعم للحكام المصريين، فهم العنصر الأساسي والفعال في لعبة كرة القدم.

وفي السياق نفسه، التقى وزير الشباب والرياضة فريق أسوان الصاعد للدوري الممتاز هذا الموسم بقيادة الكابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان، خلال معسكر الفريق للإعداد للموسم الجديد.

 

لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

حددت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز. وأوضحت اللجنة أن ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري سيتم تحديده في الساعات القادمة بناء على الموافقات الأمنية. كان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة.
سباستيان-ديسابر (4)

ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
ايكاردى‎ (2)

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن ضم إيكاردى (صورة)

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن إتمام صفقة انتقال ماورو إيكاردى إلى صفوفه قادمًا من نادى إنتر ميلان الإيطالى، وذلك في الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى يتبقى على إغلاقها أقل من ساعة. ومن المقرر أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود خيار الشراء فى نهاية الموسم الحالى. وتواصلت إدارة الإنتر الأسبوع الماضى مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر.
اقرأ المزيد من الأخبار
سباستيان-ديسابر (1)

ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام بتروجت وعودة

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، التي سيقودها تحكيميا، وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
بتروجت

بتروجت VS بيراميدز.. تكافؤ كبير وندّية واضحة

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يستهدف نهائي الكأس عبر بوابة بتروجت

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019. المباراة سيقودها تحكيميا، وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.
جمال الغندور

رسميًا.. جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، تعيين جمال العندور، رئيسا للجنة الحكام رسميا، ووجهت اللجنة الشكر إلى سمير محمود عثمان على الفترة القصيرة التي تولى فيها رئاسة لجنة الحكام. كان عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قد عقد جلسة مع جمال الغندور، ووافق الأخير على تولي المهمة بعد أن حصل على موافقة اللجنة المؤقتة فيما يتعلق بكل المطالب الخاصة به لتطوير منظومة التحكيم. وسبق أن تولى جمال الغندور رئاسة لجنة الحكام عام 2016.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org