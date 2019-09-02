وزير الرياضة يلتقي رئيس لجنة الحكام (صور)

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م

جمال الغندور ووزير الرياضة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، مساء اليوم، على هامش لقائه بلاعبي المنتخب الأوليمبي بإستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار استعداد الحكام للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ودعمه الكامل للجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر جميع الدعم للحكام المصريين، فهم العنصر الأساسي والفعال في لعبة كرة القدم.