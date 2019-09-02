رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن ضم إيكاردى (صورة)

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م

إيكاردى

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن إتمام صفقة انتقال ماورو إيكاردى إلى صفوفه قادمًا من نادى إنتر ميلان الإيطالى، وذلك في الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى يتبقى على إغلاقها أقل من ساعة. ومن المقرر أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود خيار الشراء فى نهاية الموسم الحالى. وتواصلت إدارة الإنتر الأسبوع الماضى مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر.

ورحب الإنتر برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة هذا الموسم، ولكن ذلك لم يكن يشمل الرحيل إلى يوفنتوس، حيث لا يرغب الإنتر في المساهمة في تدعيم أحد المنافسين له على لقب الدوري الإيطالي وبالتحديد يوفنتوس. ويأتى رحيل إيكاردى على خلفية الأزمات الأخيرة التى يعانيها مع النادى، حتى خرج أنطونى كونتى المدير الفنى للإنتر