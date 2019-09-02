رياضة

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن ضم إيكاردى (صورة)

تحرير:محمد جمال ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٥ م
إيكاردى
إيكاردى
أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن إتمام صفقة انتقال ماورو إيكاردى إلى صفوفه قادمًا من نادى إنتر ميلان الإيطالى، وذلك في الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى يتبقى على إغلاقها أقل من ساعة. ومن المقرر أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود خيار الشراء فى نهاية الموسم الحالى. وتواصلت إدارة الإنتر الأسبوع الماضى مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر.
ورحب الإنتر برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة هذا الموسم، ولكن ذلك لم يكن يشمل الرحيل إلى يوفنتوس، حيث لا يرغب الإنتر في المساهمة في تدعيم أحد المنافسين له على لقب الدوري الإيطالي وبالتحديد يوفنتوس. ويأتى رحيل إيكاردى على خلفية الأزمات الأخيرة التى يعانيها مع النادى، حتى خرج أنطونى كونتى المدير الفنى للإنتر
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لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

حددت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز. وأوضحت اللجنة أن ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري سيتم تحديده في الساعات القادمة بناء على الموافقات الأمنية. كان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة.
سباستيان-ديسابر (4)

ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
وزير-الرياضة‎ (3)

وزير الرياضة يلتقي رئيس لجنة الحكام (صور)

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، مساء اليوم، على هامش لقائه بلاعبي المنتخب الأوليمبي بإستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار استعداد الحكام للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ودعمه الكامل للجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر جميع الدعم للحكام المصريين، فهم العنصر الأساسي والفعال في لعبة كرة القدم.
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كيلور-نافاس (2)

رسميًّا.. سان جيرمان يعلن ضم كايلور نافاس

كشف نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن ضمه لكايلور نافاس حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسبانى، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. وجاء إعلان النادى الباريسي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "توتير" والذى نشر فيديو لحارس المرمى الكرواتى يرحب فيه باللاعب. وكان نافاس قد تغيَّب عن رحلة العودة إلى مدريد برفقة زملائه بعد مواجهة فياريال أمس الأحد، وتوجَّه مباشرة إلى باريس في طائرة خاصة لإتمام انتقاله. نافاس صاحب الـ32 عاما انضم إلى ريال مدريد عام 2014 قادما من ليفانتي مقابل 10 ملايين يورو بعد تألقه في كأس العالم رفقة بلاده.
انتر ميلان‎

إنتر ميلان يتخطى كالياري في الدوري الإيطالي

حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزًا صعبا على نظيره كاليري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد سانت إيليا، ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي. ونجح الأرجنتيني لوتارو مارتنينيز، في قص شريط الأهداف لإنتر ميلان في الديقة 25 بعد تمريرة رائعة من ستيفانو سينسي تمكن لوتارو من تسجيلها، وعاد حكم المباراة إلى تقنية الفيديو، لكن أكدت التقنية صحة الهدف. وفي الدقيقة 50 عدل فريق كاليري النتيجة بعد أن أرسل ناهيتان نانديز كرة رائعة لجواو بيدرو الذي ارتقى وأودعها بالرأس في شباك إنتر مدركًا التعادل.
جيروم-بواتينج

يوفنتوس يسعى لإنهاء موسم الانتقالات بضم نجم بايرن

كشفت تقارير ألمانية، اليوم الإثنين، عن اقتراب نجم دفاع فريق بايرن ميونخ جيروم بواتينج من الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك قبل الساعات الأخيرة من غلق سوق الانتقالات الصيفية، التى من المقرر أن تغلق غدا الإثنين فى نهاية اليوم. وجاء فى تقرير لصحيفة "بيلد" الألمانية أشارت فيه إلى أن تدريبات بايرن ميونخ اليوم شهدت قيام بواتينج بالتقاط الصور التذكارية مع زملائه بالفريق البافاري، وذلك استعدادا لسفره إلى تورينو في غضون الساعات القليلة المقبلة لإتمام انتقاله لصفوف فريق السيدة العجوز.
سمالينج

رسميًا..سمولينج ينضم لصفوف فريق روما

أعلن نادى روما الإيطالى عن ضمه المدافع كريس سمولينج قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي التى من المقرر أن تنتهى يوم 2 سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق الإيطالى عن ضم اللاعب صاحب الـ29 عاما عبر الحساب الرسمى للفريق على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، معلقة:" أهلا بك فى روما " . وكشفت شبكة "سكاى سبورتس "الإنجليزية فى وقت سابق أنه من المتوقع انتقال اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم لكن دون وجود بند الشراء النهائى .
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