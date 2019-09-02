رياضة

ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م
ديسابر
ديسابر
أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
وأوضح: «لعبنا 5 مباريات وحققنا الفوز بجميعها، نحن نتطور باستمرار، وسعيد بالمنافسة الرائعة بين اللاعبين على التواجد في التشكيل الأساسي بالمباريات». واستمر في حديثه: «التأهل لنهائي الكأس إنجاز بكل تأكيد، وسعيد بمواجهة الزمالك بعد إقصاء الأهلي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نستعد
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لجنة -اتحاد- الكرة

اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

حددت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز. وأوضحت اللجنة أن ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري سيتم تحديده في الساعات القادمة بناء على الموافقات الأمنية. كان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة.
ايكاردى‎ (2)

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن ضم إيكاردى (صورة)

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن إتمام صفقة انتقال ماورو إيكاردى إلى صفوفه قادمًا من نادى إنتر ميلان الإيطالى، وذلك في الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى يتبقى على إغلاقها أقل من ساعة. ومن المقرر أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود خيار الشراء فى نهاية الموسم الحالى. وتواصلت إدارة الإنتر الأسبوع الماضى مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر.
وزير-الرياضة‎ (3)

وزير الرياضة يلتقي رئيس لجنة الحكام (صور)

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، مساء اليوم، على هامش لقائه بلاعبي المنتخب الأوليمبي بإستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار استعداد الحكام للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ودعمه الكامل للجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر جميع الدعم للحكام المصريين، فهم العنصر الأساسي والفعال في لعبة كرة القدم.
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بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يضرب موعدًا مع الزمالك في نهائي الكأس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك، الذي تأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، سجله مصطفى محمد.
علي جبر - بيراميدز‎ (1)

التشكيل الرسمي لموقعة بيراميدز وبتروجيت في الكأس

أعلن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره بتروجت التي ستنطلق بعد قليل، على استاد بتروسبورت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
سباستيان-ديسابر (1)

ديسابر لا يعرف طعم الفوز أمام بتروجت وعودة

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، التي سيقودها تحكيميا، وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
بتروجت

بتروجت VS بيراميدز.. تكافؤ كبير وندّية واضحة

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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