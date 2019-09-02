ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ م

ديسابر

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».

وأوضح: «لعبنا 5 مباريات وحققنا الفوز بجميعها، نحن نتطور باستمرار، وسعيد بالمنافسة الرائعة بين اللاعبين على التواجد في التشكيل الأساسي بالمباريات». واستمر في حديثه: «التأهل لنهائي الكأس إنجاز بكل تأكيد، وسعيد بمواجهة الزمالك بعد إقصاء الأهلي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نستعد