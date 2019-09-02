ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر.
وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
وأوضح: «لعبنا 5 مباريات وحققنا الفوز بجميعها، نحن نتطور باستمرار، وسعيد بالمنافسة الرائعة بين اللاعبين على التواجد في التشكيل الأساسي بالمباريات».
واستمر في حديثه: «التأهل لنهائي الكأس إنجاز بكل تأكيد، وسعيد بمواجهة الزمالك بعد إقصاء الأهلي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نستعد
وأوضح: «لعبنا 5 مباريات وحققنا الفوز بجميعها، نحن نتطور باستمرار، وسعيد بالمنافسة الرائعة بين اللاعبين على التواجد في التشكيل الأساسي بالمباريات».
واستمر في حديثه: «التأهل لنهائي الكأس إنجاز بكل تأكيد، وسعيد بمواجهة الزمالك بعد إقصاء الأهلي، وبالطبع ستكون مباراة صعبة، وعلينا أن نستعد لها تكتيكيًّا وبدنيًّا، خاصة أن فرص الفريقين متكافئة، لكن أنا أريد أن أفوز بالألقاب في مصر هذا هو هدفي الآن كمدير فني».
وتأهل بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك في المباراة النهائية.