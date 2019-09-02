جريمة

دماء في المنزل.. زوجات ضحايا خلافات أسرية بطلها الشك

في مدينة 15 مايو قتل سائق زوجته وطفله.. وقتل موظف زوجته بالخليفة.. وفي المطرية قتل تاجر خردة زوجته بشومة.. وعدم تجهيز الغداء كان سببا في تمزيق جسد زوجة في الشرقية
تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مسلسل قتل الزوجات ما زال يكتب حلقاته الدامية، مشاكل خلف الأبواب المغلقة خلفت وراءها جثثا لزوجات، كما خلفت أزواجا خلف القضبان، بينما الأطفال يدفعون الثمن، ففي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق والمحافظات جرائم كان بطلها "الزوج" بعدما تلاشت لغة الحوار مع الزوجة وحلت مكانها لغة العنف متمثلة في السكين والدم، كان أحدث تلك الجرائم ما شهدته مدينة 15 مايو، إذ قتل سائق زوجته وألقى طفله الوحيد من الطابق الخامس، فيما قطع زوج زوجته بساطور في الهرم، وكانت المطرية على موعد مع قتل تاجر خردة لزوجته، كما قتل موظف زوجته بالخليفة.
  ليلة قتل هند أحدث الجرائم الأسرية ما شهدته منطقة 15 مايو في مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث
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وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى جميع المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
طعن-بالسكين

جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا للوقيعة بين الشعب والشرطة

على مدار الساعة تتصدى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لإثارة الرأي العام أو إحداث وقيعة بين المواطنين وجهاز الشرطة، ولعل آخر تلك المحاولات مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الحسابات والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ضابط شرطة يضرب سيدة في الشارع ويجردها من ملابسها، وتبين من الفحص أن الفيديو قديم، وتم نشره بتاريخ 27 مارس من عام 2011 تحت عنوان "ضباط الشرطة ضرب بنات- قبل الثورة".
جثة-فى-شقة

جريمة أسرية بـ15 مايو.. قتل زوجته وألقى طفله من الخامس

تجرد سائق من مشاعر الأبوة والرحمة على حد سواء، فقد عقله الذي استحوذ عليه الشيطان، أقدم بدم بارد على ذبح زوجته وإلقاء طفله البالغ من العمر 4 سنوات من شرفة الطابق الخامس بمنطقة 15 مايو في القاهرة، تلك الجريمة التي أثارت دهشة ممزوجة بحسرة الأهالي، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، ووصل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثة المجني عليهما، وأمرت بنقل جثة الأم وفلذة كبدها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف مصلحة الطب الشرعي، والتصريح بالدفن عقب التشريح لبيان وتحديد أسباب الوفاة، واستعجلت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
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طعن-بالسكين

جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
طعن

قرار جديد ضد قاتلة «عريسها» بعد 33 يوم زواج

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق الجزئية، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، قرارًا بتجديد حبس ربة منزل، في بداية العقد الثالث من عمرها، لمدة خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتخلص من حياة زوجها بعد مرور ثلاث وثلاثون يومًا فقط من زواجهما، وذلك بعدما دبت الخلافات بينهما، حيث استلت سكينًا من المطبخ وطعنت به زوجها طعنةً نافذةً في قلبه أودت بحياته داخل منزل الزوجية بعزبة «أحمد بك شكري»، التابعة لقرية «العلوية» بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
جثة-فى-شقة

سائق يقطع زوجته نصفين بالساطور: «بتخوني»

لم يكد ينتهي أهالي منطقة المجزر الآلي بالهرم من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك حتى فوجئوا بجوال ملقى على جانب ترعة المريوطية، أسرع بعضهم لاكتشاف ماهيته، إلا أن رائحته الكريهة حالت دون ذلك، فقرروا إبلاغ شرطة النجدة التي أخطرت بدورها مأمور قسم شرطة الهرم، وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وتبين أن الجوال بداخله نصف جثة سيدة "الجزء السفلي" وأنها ترتدي بنطال جينز، فتم نشر أوصافها على أقسام الشرطة الواقعة في القطاع بالتنسيق مع فرقة الجنوب لاسيما وجود احتمالية بأن التيار جرف الجوال إلى مكان العثور عليه.
جثة (5)

أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
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