دماء في المنزل.. زوجات ضحايا خلافات أسرية بطلها الشك

في مدينة 15 مايو قتل سائق زوجته وطفله.. وقتل موظف زوجته بالخليفة.. وفي المطرية قتل تاجر خردة زوجته بشومة.. وعدم تجهيز الغداء كان سببا في تمزيق جسد زوجة في الشرقية
مسلسل قتل الزوجات ما زال يكتب حلقاته الدامية، مشاكل خلف الأبواب المغلقة خلفت وراءها جثثا لزوجات، كما خلفت أزواجا خلف القضبان، بينما الأطفال يدفعون الثمن، ففي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق والمحافظات جرائم كان بطلها "الزوج" بعدما تلاشت لغة الحوار مع الزوجة وحلت مكانها لغة العنف متمثلة في السكين والدم، كان أحدث تلك الجرائم ما شهدته مدينة 15 مايو، إذ قتل سائق زوجته وألقى طفله الوحيد من الطابق الخامس، فيما قطع زوج زوجته بساطور في الهرم، وكانت المطرية على موعد مع قتل تاجر خردة لزوجته، كما قتل موظف زوجته بالخليفة.
ليلة قتل هند
أحدث الجرائم الأسرية ما شهدته منطقة 15 مايو في مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث
ليلة قتل هند
أحدث الجرائم الأسرية ما شهدته منطقة 15 مايو في مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
عرفي وجثة
ولم تمر سوى ساعات على جريمة 15 مايو، حتى شهدت منطقة السيدة زينب، جريمة قتل أخرى كانت ضحيتها "فاطمة" التي أخبرت زوجها "أحمد" بإقامتها علاقة جنسية مع شابين.
لم يتمالك "أحمد" عامل الرخام، صاحب الـ28 عاما أعصابه وانهال على زوجته "العرفي" صاحبة الـ 23 عاما بعصا لتسقط جثة هامدة أثر إصابتها بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة بجسدها.
نصف جثة بالهرم
قبل عشرة أيام عُثر على جوال بجانب ترعة المريوطية بمنطقة المجزر الآلي بها نصف جثة لربة منزل تبلغ من العمر 23 عاما، إذ شكل لغزا لمباحث الهرم، قبل أن يتم فك غموض الجريمة بوصول التحريات إلى أن الجوال جرفه التيار من مناطق جنوب الجيزة، وأن زوجها سائق يبلغ من العمر 40 عاما وراء الجريمة بعدما قطع جثتها لنصفين بساطور داخل المنزل ووضع كل جزء داخل جوال وتخلص منهما في منطقتين مختلفتين، ثم هروب إلى الصعيد؛ إذ اشتعلت النيران بالسيارة التي كان يستقلها ونُقل إلى المستشفى للعلاج، واعترف بجريمته لشكه في سلوكها.
عوض قتل مروة
مشادة بسبب قيام ابنتهما بترك منزل الأسرة، والذهاب إلى عائلة والدتها بالشرقية دون علمه، كانت المسمار الأخير في نعش علاقة "عوض" وزوجته "مروة" بمنطقة الخصوص، إذ طعنها بسكين في القلب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وتركها غارقة في دمائها بغرفة نومها، وتوجه لقسم الشرطة ليسلم نفسه، دلت التحريات على أن المتهم له سابقة قتل وكان يتعاطى المخدرات.
جريمة تاجر الخردة
"ماما بتكلم واحد في التليفون" جملة ما إن قالها طفل صغير لوالده تاجر الخردة حتى انهال عليها بالضرب بقطعة خشبية ووصلات من الضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، الواقعة شهدتها منطقة المطرية بعد تلقي قسم الشرطة بلاغا بوصول جثة ربة منزل عمرها 33 عاما جثة هامدة إلى مستشفى الزيتون التخصصى.
منى مجهزتش الغدا
لم تكن تتخيل «منى» الزوجة الشابة أن زوجها «خالد» سيمزق جسدها بـ4 طعنات فى أنحاء متفرقة من البطن والصدر عقابًا لها على عدم إعداد وجبة الغداء، بعد عودته من العمل، الواقعة الغريبة شهدتها قرية كفر حافظ، التابعة لمركز "أبو حماد"، فى محافظة الشرقية، فيما نجح ضباط المباحث فى ضبط المتهم.
جثة بشقة الخليفة
خلافات وشك كانت الدافع وراء ذبح سيدة على يد زوجها موظف أمام أولادها داخل شقتها بمنطقة الإمام الشافعي ولاذ بالهرب عقب ارتكابه الجريمة قبل أن يتمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة والسيدة زينب من ضبطه واعترف بارتكابه الواقعة بدعوى شكه في سلوكها لتأمر النيابة بحبسه.