دماء في المنزل.. زوجات ضحايا خلافات أسرية بطلها الشك

في مدينة 15 مايو قتل سائق زوجته وطفله.. وقتل موظف زوجته بالخليفة.. وفي المطرية قتل تاجر خردة زوجته بشومة.. وعدم تجهيز الغداء كان سببا في تمزيق جسد زوجة في الشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م

صورة أرشيفية

مسلسل قتل الزوجات ما زال يكتب حلقاته الدامية، مشاكل خلف الأبواب المغلقة خلفت وراءها جثثا لزوجات، كما خلفت أزواجا خلف القضبان، بينما الأطفال يدفعون الثمن، ففي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق والمحافظات جرائم كان بطلها "الزوج" بعدما تلاشت لغة الحوار مع الزوجة وحلت مكانها لغة العنف متمثلة في السكين والدم، كان أحدث تلك الجرائم ما شهدته مدينة 15 مايو، إذ قتل سائق زوجته وألقى طفله الوحيد من الطابق الخامس، فيما قطع زوج زوجته بساطور في الهرم، وكانت المطرية على موعد مع قتل تاجر خردة لزوجته، كما قتل موظف زوجته بالخليفة.

ليلة قتل هند أحدث الجرائم الأسرية ما شهدته منطقة 15 مايو في مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث