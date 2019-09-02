اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م

اتحاد الكرة

حددت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز. وأوضحت اللجنة أن ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري سيتم تحديده في الساعات القادمة بناء على الموافقات الأمنية. كان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة.

بينما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، حيث تفوق عليه بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري في الدقيقة 16 وإبراهيم حسن في الدقيقة 44، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين،