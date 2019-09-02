رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

٠٢ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٧ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حددت لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر الجاري، موعدًا لنهائي بطولة كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز. وأوضحت اللجنة أن ملعب المباراة وموقف الحضور الجماهيري سيتم تحديده في الساعات القادمة بناء على الموافقات الأمنية. كان الزمالك قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري بهدف دون رد، أحرزه مصطفى محمد في الوقت الإضافي من اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على استاد الإسماعيلية في نصف نهائي البطولة.
بينما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي بطولة كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، حيث تفوق عليه بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري في الدقيقة 16 وإبراهيم حسن في الدقيقة 44، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين،
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سباستيان-ديسابر (4)

ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
ايكاردى‎ (2)

رسميا.. باريس سان جيرمان يعلن عن ضم إيكاردى (صورة)

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى عن إتمام صفقة انتقال ماورو إيكاردى إلى صفوفه قادمًا من نادى إنتر ميلان الإيطالى، وذلك في الدقائق الأخيرة من موسم الانتقالات الصيفية الحالية والتى يتبقى على إغلاقها أقل من ساعة. ومن المقرر أن تكون الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود خيار الشراء فى نهاية الموسم الحالى. وتواصلت إدارة الإنتر الأسبوع الماضى مع وكيل أعمال ماورو إيكاردي وزوجته واندا نارا، خاصة أن الأخيرة تحاول بشتى الطرق إقناع زوجها بالرحيل عن صفوف الإنتر.
وزير-الرياضة‎ (3)

وزير الرياضة يلتقي رئيس لجنة الحكام (صور)

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالكابتن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام، مساء اليوم، على هامش لقائه بلاعبي المنتخب الأوليمبي بإستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار استعداد الحكام للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وأكد وزير الشباب والرياضة دعمه الكامل للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، ودعمه الكامل للجنة الحكام برئاسة الكابتن جمال الغندور، مشيرا إلى أن الوزارة ستوفر جميع الدعم للحكام المصريين، فهم العنصر الأساسي والفعال في لعبة كرة القدم.
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فرحة- الهدف (1)

إيقاف محمد معروف بسبب موقعة الزمالك والمقاصة

علمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تقرر إيقاف محمد معروف، الحكم الدولي، الذي أدار مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره مصر للمقاصة، والتي أقيمت بينهما أمس الأربعاء، في ربع نهائي كأس مصر، وانتهت بفوز القلعة البيضاء بهدف نظيف ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر. وبحسب مصادر داخل الجبلاية فإن لجنة الحكام ترى أن معروف أخطأ في عدم احتساب 4 ركلات جزاء، اثنتان للفريق الأبيض ومثلهما للفريق الفيومي، ومن ثم قررت إيقافه.
الزمالك-والاسماعيلى-الشوط-الأول (8)

رسميًا.. اتحاد الكرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

أعلن عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بصفة رسمية، إقامة نهائي كأس مصر يوم 5 سبتمبر المقبل، وكشف عامر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، على ترك لاعبي الفريقين الصاعدين للنهائي للمشاركة مع فرقهما ثم العودة للمنتخب الأوليمبي استعدادًا لوديتي السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر المقبل، وأوضح رئيس لجنة المسابقات بالجبلاية، أن نهائي الكأس سيقام في برج العرب بالإسكندرية.
جماهير-النادى-الاهلى

10 آلاف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج لكل من مباراتي الأهلي والزمالك في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، قال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاتفاق على مواعيد طرح التذاكر وأماكن طرحها خلال الاجتماع الأمني لكل مباراة، كما قرر اتحاد الكرة السماح بحضور 150 فردًا في مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
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