رياضة

عبد الحفيظ يرد على أمير مرتضى: يذكرني بهذه المسرحية

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بشأن رأيه في تعاقد النادي الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي. وكان أمير، قد أشار في تصريحاته، إلى أن فايلر كان في ذيل القائمة التي استقر عليها ناديه لاختيار المدير الفني الجديد قبل أسابيع قليلة، معلقًا: «فايلر كان أقل المدربين الذين استقرينا عليهم، لكنه في النهاية شخص محترم وأتمنى له النجاح مع النادي الأهلي ومساعدة الفريق على العودة للمنافسة وأن يكون منافسًا قويًا للزمالك».
وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه إبراهيم المنيسي، عبر قناة الأهلي: «هذه التصريحات تذكرني بمشهد شهير في مسرحية، حيث يقول أحد الممثلين شيلوه من فوقي بدل ما أموته». وأضاف: «يبدو أننا نعيش في واد مختلف عن العالم الافتراضي الذي
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تركي-آل-الشيخ

بعد غياب.. رسالة جديدة من تركي آل الشيخ للخطيب

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورغم إن الفترة الماضية شهدت هدوءًا تامًا من آل الشيخ وعدم التعليق على أي أحداث خاصة بالقلعة الحمراء إلا أنه فاجئ الجماهير اليوم بتعليقات ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"على اختيار المدير الفني الجديد للفريق، وهو السويسري رينيه فايلر ثم تبعها بتعليقات ساخنة ومثيرة عن أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي مع جماهير القلعة الحمراء وهجومها عليهم بسبب انتقادهم لها على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر".
تركي-آل-الشيخ

عاد لينتقم.. تركي آل الشيخ ينتقد مجلس الخطيب من جديد

عاد من جديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16. ونشر آل الشيخ فيديو لتقديم المدرب الجديد وسخر من كلمات طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حيث علق عليها قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف.
محمد عودة

محمد عودة: الدوري الجديد لن يبدأ بدون بتروجيت

شدد محمد عودة، المدير الفني لبتروجيت، أن ناديه لن يترك حقه في الظلم الذي تعرض له بالموسم الماضي من بطولة الدوري المصري الممتاز، على حد وصفه. وتأهل بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك في المباراة النهائية.
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مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور: تعاقد الأهلي مع فايلر «فضيحة»

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن هناك مفاجأة سيتم الكشف عنها لاحقا فيما يخص تعاقد النادي الأهلي مع المدرب السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أنه حينما تم عرض الأخير على مجلس إدارة ورموز نادي الزمالك تم رفضه بالإجماع بسبب سوء نتائجه. وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الأحد، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة الحدث اليوم، أن فايلر كان يطلب الحصول على راتب سنوي من الزمالك في حالة التعاقد معه بقيمة مليون دولار، ثم تعاقد معه الأهلي مقابل 2 مليون يورو، متساءلًا: «أين النائب العام يجب التحقيق مع مجلس إدارة الأهلي».
أمير مرتضى منصور

أمير مرتضى عن ملف مدرب الأهلي: الموضوع بقى دمه تقيل

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أنه لن يتواجد على دكة البدلاء بشكل دائم، مثلما ظهر في مباراة ربع نهائي بطولة كأس مصر أمام فريق مصر للمقاصة، مساء الأربعاء. وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى نصف نهائي كأس مصر، بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف نظيف، من تسديدة صاروخية لعبد الله جمعة، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في لقاء شهد جدلا تحكيميا كبيرا، ضمن مواجهات دور الثمانية من المسابقة المحلية.
لجنة-التخطيط-بالأهلي‎

لجنة التخطيط بالأهلي تجتمع لمناقشة مقابلات المدربين

تعقد لجنة التخطيط للكرة، برئاسة الدكتور طه إسماعيل، اجتماعًا في الواحدة ظهر غدٍ، الأربعاء، لمتابعة ومناقشة المقابلات الجارية مع بعض المدربين الأجانب، لتولّي مسئولية الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، خلال الفترة القادمة، وتستعرض اللجنة في اجتماع الغدِ ما أسفرت عنه مقابلات وفد القلعة الحمراء، المتواجد حاليًا في أوروبا، حتى الآن، مع المدربين الذين وقع عليهم الاختيار، وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة لانتقاء مديرٍ فني، يستطيع تحقيق طموحات جماهير الأهلي على كل المستويات.
سانتياجو-سولاري

الأهلي يتفاوض مع مدرب ريال مدريد لخلافة لاسارتي

قدمت إحدى شركات التسويق 3 سير ذاتية لمدربين أمام إدارة الأهلي من أجل خلافة مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، الذي تمت إقالته أمس الأحد بعد السقوط أمام بيراميدز والخروج من بطولة كأس مصر، حيث علمت "التحرير" أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات بالقلعة الحمراء، تلقى عددا من السير الذاتية لعدد من المدربين الأجانب من أجل عرضها على لجنة التخطيط بالنادي برئاسة طه إسماعيل، وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو؛ تمهيدا للتعاقد مع أحدهم خلفا للمدرب الأوروجوياني.
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