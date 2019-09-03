عبد الحفيظ يرد على أمير مرتضى: يذكرني بهذه المسرحية

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص

سيد عبد الحفيظ

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بشأن رأيه في تعاقد النادي الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي. وكان أمير، قد أشار في تصريحاته، إلى أن فايلر كان في ذيل القائمة التي استقر عليها ناديه لاختيار المدير الفني الجديد قبل أسابيع قليلة، معلقًا: «فايلر كان أقل المدربين الذين استقرينا عليهم، لكنه في النهاية شخص محترم وأتمنى له النجاح مع النادي الأهلي ومساعدة الفريق على العودة للمنافسة وأن يكون منافسًا قويًا للزمالك».

وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته بحلقة الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه إبراهيم المنيسي، عبر قناة الأهلي: «هذه التصريحات تذكرني بمشهد شهير في مسرحية، حيث يقول أحد الممثلين شيلوه من فوقي بدل ما أموته». وأضاف: «يبدو أننا نعيش في واد مختلف عن العالم الافتراضي الذي