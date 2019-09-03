رياضة

محمد عودة: الدوري الجديد لن يبدأ بدون بتروجيت

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ ص
محمد عودة
محمد عودة
شدد محمد عودة، المدير الفني لبتروجيت، أن ناديه لن يترك حقه في الظلم الذي تعرض له بالموسم الماضي من بطولة الدوري المصري الممتاز، على حد وصفه. وتأهل بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك في المباراة النهائية.
وأضاف عودة، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة النيل للرياضة، أن فريقه واجه ظلمًا كبيرًا في الموسم الماضي، ولن يترك مجلس إدارة النادي حقه، بعدما أرسل بيانات رسمية وقام بإرسال خطابات رسمية لاتحاد الكرة لكن تم تجاهلها مما تسبب في هبوط الفريق "بفعل فاعل" بعد خوض 4 مباريات في 12 يوم فقط وهذا لم يحدث مع أي
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بعد غياب.. رسالة جديدة من تركي آل الشيخ للخطيب

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورغم إن الفترة الماضية شهدت هدوءًا تامًا من آل الشيخ وعدم التعليق على أي أحداث خاصة بالقلعة الحمراء إلا أنه فاجئ الجماهير اليوم بتعليقات ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"على اختيار المدير الفني الجديد للفريق، وهو السويسري رينيه فايلر ثم تبعها بتعليقات ساخنة ومثيرة عن أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي مع جماهير القلعة الحمراء وهجومها عليهم بسبب انتقادهم لها على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر".
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عاد لينتقم.. تركي آل الشيخ ينتقد مجلس الخطيب من جديد

عاد من جديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16. ونشر آل الشيخ فيديو لتقديم المدرب الجديد وسخر من كلمات طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حيث علق عليها قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف.
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عبد الحفيظ يرد على أمير مرتضى: يذكرني بهذه المسرحية

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ديسابر عن مواجهة الزمالك: أنا هنا من أجل البطولات

أكد الفرنسي سباسيتيان ديسابر، المدير الفني لفريق بيراميدز، أن تحقيق الفوز هو أهم شىء يسعى إليه فريقه، موجها الشكر لجميع لاعبيه على المستوى القوي والروح التي قادتهم إلى التأهل لنهائي بطولة كأس مصر. وتابع ديسابر خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport: «فخور باللاعبين وأدائهم في اللقاء، سعينا إلى تسجيل أهداف في الشوط الأول، وهو ما نجحنا فيه، وأؤكد أننا مازلنا في بداية عملنا مع الفريق، ونحاول فرض أسلوب لعبنا وأعتقد أننا نتحسن خطوة بخطوة من مباراة لأخرى».
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يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، التي سيقودها تحكيميا، وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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بتروجت VS بيراميدز.. تكافؤ كبير وندّية واضحة

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019، والذي سيقوده تحكيميا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكمًا خامسًا.
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بيراميدز يستهدف نهائي الكأس عبر بوابة بتروجت

يحتضن استاد بتروسبورت، في التجمع الخامس، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز ونظيره بتروجت، في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر لموسم 2018- 2019. المباراة سيقودها تحكيميا، وفقا لما أعلنته لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم الدولي محمود عاشور، صاحب الـ43 عامًا، والذي تقلد الشارة الدولية في 2011، علمًا بأنه بدأ مسيرته التحكيمية في 2006، ويعاونه شريف عبد الله وعمر فتحي، ومبروك نبيل حكمًا رابعًا، وكل من وائل فرحان وعبد العزيز السيد حكما خامسا.
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