محمد عودة: الدوري الجديد لن يبدأ بدون بتروجيت

تحرير:سعد الدين محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٧ ص

محمد عودة

شدد محمد عودة، المدير الفني لبتروجيت، أن ناديه لن يترك حقه في الظلم الذي تعرض له بالموسم الماضي من بطولة الدوري المصري الممتاز، على حد وصفه. وتأهل بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك في المباراة النهائية.

وأضاف عودة، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة النيل للرياضة، أن فريقه واجه ظلمًا كبيرًا في الموسم الماضي، ولن يترك مجلس إدارة النادي حقه، بعدما أرسل بيانات رسمية وقام بإرسال خطابات رسمية لاتحاد الكرة لكن تم تجاهلها مما تسبب في هبوط الفريق "بفعل فاعل" بعد خوض 4 مباريات في 12 يوم فقط وهذا لم يحدث مع أي