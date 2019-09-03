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مقتل 8 أشخاص جراء حريق في قارب سياحي بكاليفورنيا

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص
خفر السواحل بأمريكا
خفر السواحل بأمريكا
أكدت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في قارب أثناء رحلة سياحية مدتها ثلاثة أيام لأنشطة الغطس، بحسب وكالة "د ب أ". وقال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربارا، بيل براون، في مؤتمر صحفي، إنه تم انتشال 4 جثث، كما تم رصد 4 جثث أخرى في قاع المحيط قرب القارب الغارق.

وأضاف، أن فرق للغطس موجودة في المياه لانتشال الجثث.

وتابع: "لايزال القارب غير مستقر، ولست متأكدا متى سنستطيع انتشال تلك الجثث، أو أي جثث أخرى ربما تكون داخل القارب".

وذكرت السلطات في وقت سابق أن هناك 34 شخصا في عداد المفقودين.

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