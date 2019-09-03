مقتل 8 أشخاص جراء حريق في قارب سياحي بكاليفورنيا

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ ص

خفر السواحل بأمريكا

أكدت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في قارب أثناء رحلة سياحية مدتها ثلاثة أيام لأنشطة الغطس، بحسب وكالة "د ب أ". وقال قائد شرطة مقاطعة سانتا باربارا، بيل براون، في مؤتمر صحفي، إنه تم انتشال 4 جثث، كما تم رصد 4 جثث أخرى في قاع المحيط قرب القارب الغارق.