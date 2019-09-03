الزوجة والعشيق السر.. كشف لغز العثور على مواطن مقتولا بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ ص

جثة

تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير الأمن، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف لغز مصرع شخص بعزبة خميس حرقاً بالنيران. تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًاً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًاً من مأمور مركز بيلا بنشوب حريق في منزل بعزبة خميس التابعة لمركز بيلا، أسفر عن مصرع "ص.إ.ع" 45 سنة، وعللت زوجته بنشوب حريق بسبب ماس كهربائي، أدى لإشعال النيران بالمنزل.

على الفور شكل اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق من المباحث برئاسة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد قطاطو مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد عمر، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، للوصول لحقيقة الواقعة، وبتشديد الخناق على زوجة المجني عليه "ص.م" 36