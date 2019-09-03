جريمة

الزوجة والعشيق السر.. كشف لغز العثور على مواطن مقتولا بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٧ ص
جثة
جثة
تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مدير الأمن، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، من كشف لغز مصرع شخص بعزبة خميس حرقاً بالنيران. تلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًاً من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًاً من مأمور مركز بيلا بنشوب حريق في منزل بعزبة خميس التابعة لمركز بيلا، أسفر عن مصرع "ص.إ.ع" 45 سنة، وعللت زوجته بنشوب حريق بسبب ماس كهربائي، أدى لإشعال النيران بالمنزل.
على الفور شكل اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق من المباحث برئاسة العقيد توفيق جاد، رئيس فرع البحث الجنائي، والرائد محمد قطاطو مفتش مباحث المركز، والرائد أحمد عمر، رئيس مباحث مركز بيلا، ومعاونيه، للوصول لحقيقة الواقعة، وبتشديد الخناق على زوجة المجني عليه "ص.م" 36
اقرأ المزيد
طعنات-سكين-جريمة

دماء في المنزل.. زوجات ضحايا خلافات أسرية بطلها الشك

مسلسل قتل الزوجات ما زال يكتب حلقاته الدامية، مشاكل خلف الأبواب المغلقة خلفت وراءها جثثا لزوجات، كما خلفت أزواجا خلف القضبان، بينما الأطفال يدفعون الثمن، ففي الأيام الماضية شهدت بعض المناطق والمحافظات جرائم كان بطلها "الزوج" بعدما تلاشت لغة الحوار مع الزوجة وحلت مكانها لغة العنف متمثلة في السكين والدم، كان أحدث تلك الجرائم ما شهدته مدينة 15 مايو، إذ قتل سائق زوجته وألقى طفله الوحيد من الطابق الخامس، فيما قطع زوج زوجته بساطور في الهرم، وكانت المطرية على موعد مع قتل تاجر خردة لزوجته، كما قتل موظف زوجته بالخليفة.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

وزير الداخلية يستقبل المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبي

استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، جيل دو كيرشوف المنسق العام لمكافحة الإرهاب بالاتحاد الأوروبى الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد من كبار معاونيه، وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الوزارة والأجهزة المعنية بالأمن ومكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي وأساليب تدعيمها والتحديات الأمنية التي استجدت في ضوء التطورات السياسية المتسارعة فى منطقة الشرق الأوسط. وأعرب المسئول الأوروبى عن تقديره للدور الذى تقوم به أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونجاحها فى تخطى جميع المعوقات والتحديات التي واجهتها خلال الفترة الماضية.
طعن-بالسكين

جن وسكين.. سائق يقتل زوجته وطفله في 15 مايو

مشاجرة عائلية بعد منتصف الليل بين "هند" عاملة بمصنع ملابس وزوجها "محمد طارق" الشاب الثلاثيني الذي يعمل سائقا، انتهت بقتلها إذ استل سكينا وسدد لها طعنات وتركها غارقة في دمائها وحمل طفله "مالك" صاحب الـ 4 سنوات، وصعد به من الطابق الثالث وألقاه على الأرض من الطابق الخامس ليلقى مصرعه في الحال، الجريمة البشعة شهدتها المجاورة 14 بمنطقة 15 مايو عندما سمع الجيران صوت ارتطام قوي بالأرض، وباستطلاع الأمر وجدوا جثة الطفل "مالك"، الأهالي تحفظوا على المتهم لحين قدوم رجال المباحث. "الجن طلب مني أقتلهم" جملة كان يرددها المتهم بزعم وجود جن معهم بالشقة.
وزارة-الداخلية

الداخلية تكشف مخططا إخوانيا للوقيعة بين الشعب والشرطة

على مدار الساعة تتصدى أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمحاولات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لإثارة الرأي العام أو إحداث وقيعة بين المواطنين وجهاز الشرطة، ولعل آخر تلك المحاولات مقطع الفيديو الذي تداوله عدد من الحسابات والصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن ضابط شرطة يضرب سيدة في الشارع ويجردها من ملابسها، وتبين من الفحص أن الفيديو قديم، وتم نشره بتاريخ 27 مارس من عام 2011 تحت عنوان "ضباط الشرطة ضرب بنات- قبل الثورة".
اقرأ المزيد من الأخبار
جثة (3)

انتحار تاجر شنقًا بسبب تراكم الديون في كفر الشيخ

أقدم تاجر فاكهة على الانتحار بعد تعرضه لأزمة نفسية عنيفة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضراوات والفاكهة ولم يستطع السداد، حيث قام بشنق نفسه بغرفة نومه، وتبين أن زوجته وابنيه اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال بباب الغرفة، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه ولكن تبين أنه توفي، ليتحرر بذلك محضر بقسم شرطة سيدى سالم، ويتم نقله إلى مشرحة مستشفى سيدى سالم، ثم إلى مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة وبيان سبب الوفاة.
سجن

ضبط عامل يدير صفحة لتجارة الأعضاء عبر «فيسبوك»

صفحة عبر "فيسبوك" استغلها عامل زراعي لتكون بوابة دخول عالم تجارة الأعضاء البشرية، لكن رجال المباحث كانوا له بالمرصاد، إذ ألقت الأجهزة الأمنية في كفر الشيخ، القبض على عامل زراعي بمركز الرياض، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بأنه يدير صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بقصد الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، ليوجه اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بسرعة القبض عليه من خلال مأمورية سرية، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.
مقتل-امين-شرطه (1)

السبب مجهول.. سماع شهود مقتل أمين شرطة مجمع الأديان

باشرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، اتحقيقاتها في واقعة مصرع أمين شرطة بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أثناء خدمته في محيط مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مجمع الأديان بمصر القديمة، وأشار الشهود إلى أنهم فوجئوا بالمتهم يغافل أمين الشرطة أثناء خدمته وسدد له طعنة بواسطة سلاح أبيض، لم يتمكنوا من رؤيته تحديدا، ولم يعرفوا السبب. وأوضحوا أن الأهالي والخدمات الأمنية المعينة في محيط المسجد، نقلت أمين الشرطة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، إلا أنه فارق الحياة، فيما جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

النيابة تستأنف على إخلاء سبيل «فتاة العياط»

قال مصدر قضائي، إن نيابة العياط، قررت اليوم الإثنين، الاستئناف على القرار الصادر من قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر الكلية، بإخلاء سبيل أميرة المعروفة إعلاميا بـ«طفلة العياط» بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامها بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بمنطقة العياط جنوب الجيزة، ولا زالت تنتظر النيابة ورود صورة قرار المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاستئناف، فيما قررت المحكمة تجديد حبس المتهمين الآخرين في ذات القضية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org