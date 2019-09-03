عاد لينتقم.. تركي آل الشيخ ينتقد مجلس الخطيب من جديد

تحرير:مصطفى محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:١٥ ص

تركي آل الشيخ

عاد من جديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16. ونشر آل الشيخ فيديو لتقديم المدرب الجديد وسخر من كلمات طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حيث علق عليها قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف.

وأضاف الرئيس السابق للاتحاد العربي لكرة القدم: "كنت اتمنى أن أرى سبالتي لو كان صحيحاً موافقته علماً بانه طلب مني راتب 6 مليون يورو وهو الراتب الذي كان يتقاضاه بالحوافز في الإنتر عندما تفاوضت معه في فترة قريبة لإحدى المشاريع الرياضية لي". وواصل الرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي: "لكن هذا لا يمنع أن