بعد غياب.. رسالة جديدة من تركي آل الشيخ للخطيب

تحرير:مصطفى محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ ص

تركي آل الشيخ

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورغم إن الفترة الماضية شهدت هدوءًا تامًا من آل الشيخ وعدم التعليق على أي أحداث خاصة بالقلعة الحمراء إلا أنه فاجئ الجماهير اليوم بتعليقات ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"على اختيار المدير الفني الجديد للفريق، وهو السويسري رينيه فايلر ثم تبعها بتعليقات ساخنة ومثيرة عن أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي مع جماهير القلعة الحمراء وهجومها عليهم بسبب انتقادهم لها على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتب آل الشيخ على حسابه: "ألا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم اللي اتصورت معاه في السحور برمضان وعملو جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الإدارة اللي بتقول انا مخدتش زيهم وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي، مش دي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكو".وأضاف: "عارف ليه أنا نزلت البوست ده واللي قبله عشان