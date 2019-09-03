رياضة

بعد غياب.. رسالة جديدة من تركي آل الشيخ للخطيب

تحرير:مصطفى محمود ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٤ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورغم إن الفترة الماضية شهدت هدوءًا تامًا من آل الشيخ وعدم التعليق على أي أحداث خاصة بالقلعة الحمراء إلا أنه فاجئ الجماهير اليوم بتعليقات ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"على اختيار المدير الفني الجديد للفريق، وهو السويسري رينيه فايلر ثم تبعها بتعليقات ساخنة ومثيرة عن أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي مع جماهير القلعة الحمراء وهجومها عليهم بسبب انتقادهم لها على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب آل الشيخ على حسابه: "ألا صحيح مش الدنيا قامت على المحترم اللي اتصورت معاه في السحور برمضان وعملو جلسات وانعقادات هما فينهم دول على عضوة مجلس الإدارة اللي بتقول انا مخدتش زيهم وأهانت الجمهور في حسابها الشخصي، مش دي كانت بتصوركو سلفي وانتو بتضحكو".وأضاف: "عارف ليه أنا نزلت البوست ده واللي قبله عشان
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تركي-آل-الشيخ

عاد لينتقم.. تركي آل الشيخ ينتقد مجلس الخطيب من جديد

عاد من جديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16. ونشر آل الشيخ فيديو لتقديم المدرب الجديد وسخر من كلمات طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حيث علق عليها قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف.
محمد عودة

محمد عودة: الدوري الجديد لن يبدأ بدون بتروجيت

شدد محمد عودة، المدير الفني لبتروجيت، أن ناديه لن يترك حقه في الظلم الذي تعرض له بالموسم الماضي من بطولة الدوري المصري الممتاز، على حد وصفه. وتأهل بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك في المباراة النهائية.
سيد-عبد-الحفيظ

عبد الحفيظ يرد على أمير مرتضى: يذكرني بهذه المسرحية

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، بشأن رأيه في تعاقد النادي الأحمر مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد خلفا للأورجوياني مارتن لاسارتي. وكان أمير، قد أشار في تصريحاته، إلى أن فايلر كان في ذيل القائمة التي استقر عليها ناديه لاختيار المدير الفني الجديد قبل أسابيع قليلة، معلقًا: «فايلر كان أقل المدربين الذين استقرينا عليهم، لكنه في النهاية شخص محترم وأتمنى له النجاح مع النادي الأهلي ومساعدة الفريق على العودة للمنافسة وأن يكون منافسًا قويًا للزمالك».
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تركي-آل-الشيخ

عاد لينتقم.. تركي آل الشيخ ينتقد مجلس الخطيب من جديد

عاد من جديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16. ونشر آل الشيخ فيديو لتقديم المدرب الجديد وسخر من كلمات طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حيث علق عليها قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف.
وصول فايلر مطار القاهرة

وصول رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد إلى القاهرة

وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا لتوقيع العقود بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة. وجاء وصول السويسري فايلر رفقة خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير لجنة التعاقدات اللذان سافرا لسويسرا من أجل الاتفاق مع المدير الفني الجديد خلفا لللأوروجوياني المقال مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للقلعة الحمراء، بعد توديع كأس مصر من دور الستة عشر على يد فريق بيراميدز بهدف دون رد.
الخطيب- ولاسارتي‎

إكرامي يكشف جنسية مدرب الأهلي الجديد

أكد إكرامي الشحات، نجم الأهلي السابق، والمشرف على مدربي حراس المرمى في قطاع الناشئين بالنادي أن إدارة القلعة الحمراء، اقتربت من التعاقد مع مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخسارة من فريق بيراميدز،في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر. وكشف اكرامي في تصريحات إذاعية عبر راديو إذاعة الشباب والرياضة، مساء اليوم الجمعة، أن الأهلي يفاضل بين مدرب سويسري وآخر صربي، وحتى الآن لم يتم حسم هوية المدرب الذي سيقود المارد الأحمر خلال الفترة القادمة.
تركي-آل-الشيخ

تركي آل الشيخ لمحمد جمال العاصي: «جواك قيعي صغير»

مازح تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، محمد جمال العاصي المدير التنفيذي للنادي الإسباني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وأصبح النادي الإسباني هو التجربة الاستثمارية الثانية لتركي آل الشيخ مع الأندية، بعد امتلاكه نادي بيراميدز العام الماضي، والذى تمكن به من منافسة الأهلى والزمالك، وحصد المركز الثالث بالمسابقة، قبل أن يعلن آل الشيخ رحيله عن النادي بنهاية الموسم، وانتقال ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي.
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