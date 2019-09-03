مثل هذا اليوم.. معركة عين جالوت ووفاة محمود الجوهري

تحرير:إسلام الشاذلي ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ ص

محمود الجوهري

في مثل هذا اليوم 3 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1189: تتويج الملك ريتشارد الأول ملكًا على إنجلترا في ويستمنستر. في عام 1260: وقوع معركة عين جالوت بين المماليك والمغول. في عام 1967: السويد تعتمد قيادة السيارات على الجانب الأيمن من الشارع. في عام 1971: الإعلان عن استقلال قطر من المملكة المتحدة. في عام 1989: تحطم طائرة ركاب برازيلية تؤدي إلى مقتل 54 شخص.

في عام 1875: ولد فارديناند بورشيه، مخترع ألماني وأحد مؤسسي صناعة السيارات في ألمانيا.في عام 1899: ولد فرانك ماكفارلين بورنيت، طبيب أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1960.في عام 1905: ولد كارل ديفيد أندرسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1936.في عام 1936: ولد زين