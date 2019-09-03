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16 قتيلا و119 جريحًا حصيلة ضحايا انفجار أفغانستان

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
قتل 16 مدنيا على الأقل، وأصيب 119 آخرون بجروح، بتفجير ضخم هز العاصمة كابول، وتبنته حركة "طالبان" عقب ساعات من كشف المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد عن مسودة اتفاق معها، بحسب "روسيا اليوم". وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، خاصة أن التفجير تسبب بتدمير عدد من البيوت. وأوضح أن الهجوم استهدف مجمع "غرين فيليج" الذي يضم العديد من المنظمات الدولية وبيوت الضيافة. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت حسب وكالة أسوشييتد برس إنها استهدفت قوات أجنبية، على الرغم من أن معظم الضحايا من المدنيين.
وأعلن الموفد الأمريكي، أن بلاده ستسحب قواتها من خمس قواعد أفغانية إذا التزمت طالبان ببنود اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله حاليا بين الطرفين. وقال وفق مقتطفات من مقابلة أجرتها معه قناة "تولو نيوز" التليفزيونية "لقد اتفقنا أنه إذا سارت الأمور وفقًا للاتفاق، فسننسحب خلال 135 يومًا من خمس قواعد نتواجد
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انفجار

انفجار ضخم قرب السفارات والأبنية الحكومية بأفغانستان

قال مراسلون لوكالة "رويترز" إن انفجارًا ضخمًا هز العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا. يأتي ذلك في ظل تأكيد مسؤولين أفغان أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم، مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، من المتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها على الإطلاق في أفغانستان.
جواد ظريف (2)

لن نفتح صندوق الطماطم.. تحذير إيراني بشأن الاتفاق النووي

"لن نفتح صندوق الطماطم من جديد"، هكذا علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على إمكانية إجراء بلاده أي مفاوضات لإعادة النظر في بنود الاتفاق النووي، مؤكدًا أنه لا إمكانية لهذا الأمر، بحسب "سي إن إن عربي". ظريف، حذّر في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، على هامش زيارته إلى موسكو، من أن بلاده ستبدأ الخطوة الثالثة من خفض التزاماتها النووية في حال لم تفِ أوروبا بالتزاماتها في الوقت المناسب.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بعد قرار جونسون.. بريطانيا على أعتاب انتخابات مبكرة

شهدت بريطانيا، على مدار الأيام القليلة الماضية، أزمة سياسية ضخمة، بعد أن أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل مجلس العموم. القرار يأتي في محاولة من جونسون لمنع أعضاء المجلس من الاعتراض على فكرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر المقبل، الذي أكد رئيس الوزراء في أكثر من مناسبة، على أنه خيار مطروح بقوة، حال رفض بروكسل التفاوض على اتفاق جديد، أو تعديل الاتفاق القائم. والآن يفكر جونسون في السعي لإجراء انتخابات عامة مبكرة، إذا تمكن النواب المعارضون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، من هزيمة الحكومة هذا الأسبوع.
بشار الاسد

سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجيش اللبناني وحزب الله ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكدت في بيان، وقوفها الكامل مع المقاومة في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه، مضيفا أن سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
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انفجار

انفجار ضخم قرب السفارات والأبنية الحكومية بأفغانستان

قال مراسلون لوكالة "رويترز" إن انفجارًا ضخمًا هز العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في منطقة قريبة من سفارات وأبنية حكومية. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الانفجار أدى إلى سقوط ضحايا. يأتي ذلك في ظل تأكيد مسؤولين أفغان أن المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد، عرض على الرئيس الأفغاني أشرف غني اليوم، مسودة اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، من المتوقع أن يمهد الطريق لانسحاب تدريجي للقوات الأمريكية. ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق انسحابا تدريجيا للقوات الأمريكية من أطول حرب تخوضها على الإطلاق في أفغانستان.
دونالد ترامب

ترامب يهمش بولتون في الملفات السياسية الكبرى

على مدى تاريخ طويل، كان أسلاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعكفون على دراسة كيفية تقييم وجود الولايات المتحدة العسكري والمدني خارج البلاد، والتنسيق مع الحلفاء ومدى الاستثمار بكثافة في المسار الدبلوماسي، بعد التشاور مع مستشاري الأمن القومي، الذين كانوا من العوامل الرئيسية لتحديد المسار الذي يختاره قائد البيت الأبيض، إلا أن ترامب اتخذ مسارًا مختلفًا بشكل خطير، سواء في عملية صنع القرار أو دراسة العواقب التي قد تنتج عنه على المستويين السياسي والعسكري.
تفجير-في-أفغانستان (3)

مقتل جندي أمريكي و3 من رجال الشرطة في أفغانستان

أعلنت مهمة الدعم الحاسم في أفغانستان التابعة لحلف شمال الأطلنطي "الناتو" اليوم السبت، عن مقتل جندي أمريكي خلال عمليات قتالية في أفغانستان، وبذلك يصل العدد الإجمالي لحصيلة القتلى هناك هذا العام إلى 15 جنديا. وذكرت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية أن هجوما مسلحا آخر أسفر عن مقتل ضابط شرطة واثنين من رجاله في مقاطعة قندهار الجنوبية. يذكر أن حركة طالبان شنت هجوما من عدة جهات على مدينة قندوز الواقعة شمال شرقي أفغانستان منذ ليل أمس، وأن اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحي طالبان لا تزال جارية في ضواحي المدينة.
انفجار مصنع كيماويات في الصين - أرشيفية

8 قتلى و43 مصابًا إثر انفجار بمصنع كيماويات في الهند

أعلنت مصادر شرطية، مصرع 8 أشخاص إثر انفجار اسطوانات بمصنع كيماويات بولاية ماهاراشترا الهندية. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مصادر في الشرطة قولها، إن المصنع كان متواجد به 100 شخص، عندما وقع الانفجار. وأضاف مسئول بالشرطة أنه تم العثور على 8 جثث وجاري عملية الانقاذ. وأوضح أن هذا القمر هو الأول من نوعه ضمن برنامج الهيئة لإطلاق تلك النوعية من الأقمار الصناعية، ويشارك فيه تحالف بقيادة علماء الهيئة وعلماء من مختلف الجامعات والهيئات المصرية، مشيرا إلى أنه شارك في تصنيع هذا القمر عدد من طلاب الجامعات بمشروعات تخرجهم.
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