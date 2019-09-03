16 قتيلا و119 جريحًا حصيلة ضحايا انفجار أفغانستان

تحرير:التحرير ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١١ ص

انفجار - أرشيفية

قتل 16 مدنيا على الأقل، وأصيب 119 آخرون بجروح، بتفجير ضخم هز العاصمة كابول، وتبنته حركة "طالبان" عقب ساعات من كشف المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد عن مسودة اتفاق معها، بحسب "روسيا اليوم". وقال نصرت رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن عدد الضحايا مرشح للزيادة، خاصة أن التفجير تسبب بتدمير عدد من البيوت. وأوضح أن الهجوم استهدف مجمع "غرين فيليج" الذي يضم العديد من المنظمات الدولية وبيوت الضيافة. وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجير، وقالت حسب وكالة أسوشييتد برس إنها استهدفت قوات أجنبية، على الرغم من أن معظم الضحايا من المدنيين.

وأعلن الموفد الأمريكي، أن بلاده ستسحب قواتها من خمس قواعد أفغانية إذا التزمت طالبان ببنود اتفاق السلام الذي يجري التفاوض حوله حاليا بين الطرفين. وقال وفق مقتطفات من مقابلة أجرتها معه قناة "تولو نيوز" التليفزيونية "لقد اتفقنا أنه إذا سارت الأمور وفقًا للاتفاق، فسننسحب خلال 135 يومًا من خمس قواعد نتواجد