«رشوة حي الدقي وأموال نظيف» أبرز محاكمات الثلاثاء
أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بإذن من النيابة العامة وتم اقتياده للتحقيق معه، وجهاز رقابيي رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات
تحرير:سماح عوض الله
٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
محكمة- أرشيفية
تنظر اليوم جهات التحقيق فى أمر تجديد حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام السابق، واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية، بعدما كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة في مجال عمله.
وقررت النيابة العامة، في وقت سابق حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة.
وقال الإعلامي مصطفى
وقررت النيابة العامة، في وقت سابق حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق معهم بتهمة الرشوة، بعد أن كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن وقائع الاتهام ونفذت أمر ضبط وإحضار المتهم الأول بعد تسجيل وقائع اتهامه بالرشوة، وفقا لإجراءات قانونية صحيحة.
وقال الإعلامي مصطفى بكري، فى تدوينة على «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
كما كشف «بكري» عن تفاصيل القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال إن «سليم» تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية.
أموال نظيف
تبدأ محكمة جنوب القاهرة، نظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور أحمد نظيف، يطالب فيها باستعادة مبلغ 239 ألف جنيه جرى سحبها من حساباته البنكية على ذمه اتهامه في قضية "اللوحات المعدنية " والتي حصل فيها على حكم نهائي بالبراءة.
حملت الدعوى رقم 2234 لسنة 2019، واختصمت كلا من النائب العام ومحافظ البنك المركزي والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة بصفتهم، وطالب نظيف فيها باسترداد المبلغ المتحفظ عليه مستندا على الحكم الصادر من محكمة النقض ببراءته من الاتهامات الموجهة إليه بقضية اللوحات المعدنية.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما في يوليو 2011 بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 5 سنوات وتغريمه نحو 239 ألف جنيه بالقضية رقم 2291 لسنة 2011 والمعروفة باسم "اللوحات المعدنية".
رشوة حي الدقي
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه، حكمها على رئيس حي الدقي السابق ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة.
اعترف المتهمون بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وإرساله الموظفين لرصد المخالفات، وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 ألف جنيه وشقة، مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.
وتضمنت الوقائع قيام رئيس الحي بطلب وأخذ مبالغ مالية وعطية من صاحب أحد شركات المقاولات وعبر أحد الوسطاء يعمل في مجال المحاماة، مقابل التغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية للعقار والتي تستوجب إزالتها وهى التي تحقق أرباح بدون وجه حق لهؤلاء المقاولين بما يزيد عن 10 ملايين جنيه.
سقوط طلاب
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالحميد شداد، الشق المستعجل، في الطعون المقدمة من 31 طالبا بمدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات برأس غارب، المعروفة إعلاميا بـ«مدرسة لم ينجح أحد»، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد مجاهد، رئيس قطاع التعليم الفني، للمطالبة بطلان قرارهما برسوب جميع الطلاب.
ذكرت الدعوى أنه بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية، فوجئ طلاب قسم البترول بمدرسة صالح عوض الله الفنية المتقدمة نظام الـ5 سنوات برأس غارب، بأن نتيجتهم تم حجبها وأنهم راسبين، بسبب اتهامهم بالغش الجماعي بالمدرسة بدون تحرير أي محاضر غش خلال الامتحانات وبدون سابق إنذار وفق للدعوى.