جريمة

السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.
كانت البداية فى القاهرة، إذ تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى المعصرة، وعلى الفور هرعت قوة من رجال الحماية المدنية وسيارتيي إطفاء إلى مكان البلاغ، وأخلت القوات العقار الذى شهد الحريق، وفرضت كردونا أمنيا لإبعاد المواطنين من المكان بضمان عدم إصابة أيهم، ونجحت القوات
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حملة-مرورية (7)

ضبط 32 سائقا يتعاطون مخدرات بالطرق السريعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات مفاجئة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، تم خلالها إجراء تحليل مخدرات بشكل عشوائي لـ 190 من سائقي السيارات، تبين أن من بينهم 32 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.. فيما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية على الطرق السريعة والرئيسية، لضبط المخالفات المروية، ومنع تجاوز السرعات المقررة للقيادة، علاوة على فحص حالات القيادة تحت تأثير المخدرات، علاوة على حملة لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
حبس-كلابشات

حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
سجن (2)

حبس مستريح أسس شركة وهمية للنصب على راغبي السفر

قرر وكيل النائب العام اليوم الثلاثاء، حبس مستريح نصب على المواطنين وأوهمهم بالسفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ شركة وهمية لاستقطاب راغبي العمل بالخارج والنصب عليهم. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها كمركز لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر، للعمل بالخارج.
هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
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اشارة-مرور (1)

خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
تنقيب-عن-الاثار (2)

حلم الثراء السريع ينتهي بسقوط عامل في حفرة بالعياط

ظل حلم الثراء السريع يراود عاملا، حتى هداه تفكيره وبدأ في الحفر وكأنه يحفر قبره بيده إذ لم يمهله القدر أن يصل لمبتغاه باحثا عن الآثار وكل تفكيره محصور في كيفية إخراج الآثار وبيعها بالملايين، إذ انهارت عليه الرمال أثناء التنقيب في المنطقة الجبلية بقرية طهما، التابعة لمركز العياط بالجيزة، فسقط قتيلا بعد أن دفن في حفرة عمقها نحو 10 أمتار ودفنت معه أحلامه، في المقابل يكثف رجال الإنقاذ البري للحماية المدنية من جهودهم، لانتشال الجثة واستخراجها من الحفرة.
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ماس كهربائي فحَّم «ماركت» وقتل صاحبه بعين شمس

شهدت منطقة عين شمس اندلاع حريق مروع داخل محل بقالة كبير «سوبر ماركت»، وفوجئ الأهالي باندلاع النيران وتفاقمها بسرعة هائلة، بسبب محتويات المتجر، التى تتضمن كراتين ومواد بلاستيكية ومنتجات خفيفة قابلة للاشتعال، وبسبب ضخامة حجم النيران لم يتمكن صاحب المتجر من النجاة والإفلات من النيران، فاحترق داخل المحل المملوك له، بينما استغاث الأهالي بقوات الحماية المدنية التى سيطرت على النيران ومنعت امتدادها إلى باقى طوابق العقار الذى شهد الحريق، أو العقارات المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة.
غرق

كواليس غرق لاعب الاتحاد السابق في نهر النيل بالصف

مع ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع موجة حارة تسود البلاد، قرر لاعب كرة القدم عبد الله سامي التوجه إلى منطقة المعدية بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة للاستحمام في نهر النيل، خلع ملابسه وهم بالنزول مرتديا "الشورت" دون أن يدري أنها رحلته الأخيرة نحو الدار الآخرة، لقي مصرعه غرقا بعدما جرفه التيار حتى نجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف مدير الحماية المدنية في انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة المستشفى واستدعاء أسرته لتسلمها بعد تصريح النيابة العامة بالدفن.
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