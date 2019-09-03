السيطرة على حريق شقتين بالمنيب والمعصرة

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص

حريق- أرشيفية

تعاملت غرفتا عمليات النجدة بالجيزة والقاهرة صباح اليوم الإثنين، مع بلاغين بنشوب حريقين فى شقتين سكنيتين بالمعصرة والمنيب، وتمكنت قوات الإطفاء من إخلاء العقارين، وإخماد النيران قبل امتدادها إلى شقق مجاورة، وتم تحرير محضر بإخطاري البلاغين وتوقيت الاستلام والوصول إلى مكان الحريقين وتوقيت السيطرة عليهما، وتم إخطار النيابة العامة، التى باشرت بدورها التحقيق، وأمرت بانتداب خبراء الأدلة الجنائية للتحقق من سبب اندلاع النيران، وبيان وقوع شبهة جنائية من عدمه، مع استدعاء ساكني الشقتين لسماع إفادتهم.

كانت البداية فى القاهرة، إذ تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى المعصرة، وعلى الفور هرعت قوة من رجال الحماية المدنية وسيارتيي إطفاء إلى مكان البلاغ، وأخلت القوات العقار الذى شهد الحريق، وفرضت كردونا أمنيا لإبعاد المواطنين من المكان بضمان عدم إصابة أيهم، ونجحت القوات

كانت البداية فى القاهرة، إذ تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى المعصرة، وعلى الفور هرعت قوة من رجال الحماية المدنية وسيارتيي إطفاء إلى مكان البلاغ، وأخلت القوات العقار الذى شهد الحريق، وفرضت كردونا أمنيا لإبعاد المواطنين من المكان بضمان عدم إصابة أيهم، ونجحت القوات فى محاصرة النيران وإخمادها.



وفى الجيزة تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المنيب، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران باستخدام 3 سيارات إطفاء، وباشرت القوات عمليات تبريد لآثار الحريق، لضمان عدم تجدده مرة ثانية.





