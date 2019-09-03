صفقات بالجملة في اليوم الأخير من الميركاتو

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص

ماورو إيكاردي

أغلق أمس الإثنين سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الذي شهد العديد من الصفقات، حيث انتقل الأرميني هنريك مخيتاريان إلى صفوف روما على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال، لعام واحد، في الوقت الذي ودع فيه مانشستر يونايتد مدافعه ماتيو دارميان، الذي انتقل إلى بارما لمدة 4 سنوات مقابل 3,6 مليون جنيه إسترليني، وفي الدوري الإنجليزي أيضًا، رحل المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز من وست هام إلى إشبيلية مقابل 8 ملايين إسترليني لمدة 3 أعوام، في الوقت الذي انضم فيه المهاجم الإسباني فرناندو يروينتي لنابولي لمدة عامين.

وانتقل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد، في الوقت الذي تعاقد فيه الفريق الملكي مع حارس الفريق الفرنسي ألفونسي أريولا، كما ضم سان جيرمان المهاجم الإيطالي ماورو إيكاردي من صفوف إنتر لمدة عام على سبيل الإعارة. كما رحل موهبة ليفربول بوبي دوناكان لصفوف فيورنتينا الإيطالي،

وانتقل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد، في الوقت الذي تعاقد فيه الفريق الملكي مع حارس الفريق الفرنسي ألفونسي أريولا، كما ضم سان جيرمان المهاجم الإيطالي ماورو إيكاردي من صفوف إنتر لمدة عام على سبيل الإعارة.



كما رحل موهبة ليفربول بوبي دوناكان لصفوف فيورنتينا الإيطالي، وانضم المهاجم الكولومبي راداميل فالكاو لصفوف جالاتا سراي التركي لمدة 3 مواسم، كما تعاقد ميلان مع الكرواتي أنتي ريبيتش من إينتراخت فرانكفورت الألماني، ورحل رافينيا من صفوف برشلونة إلى سيلتا فيجو.



وضم فريق ألميريا الإسباني جناح نوتنجهام فورست آرفين أبياه، ورحل المهاجم الجزائري رشيد غزال من ليستر سيتي إلى فيورنتينا، وضم إشبيلية الحارس المغربي ياسين بونو من جيرونا.