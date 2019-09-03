رياضة

صفقات بالجملة في اليوم الأخير من الميركاتو

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:١١ ص
ماورو إيكاردي
ماورو إيكاردي
أغلق أمس الإثنين سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الأوروبية الذي شهد العديد من الصفقات، حيث انتقل الأرميني هنريك مخيتاريان إلى صفوف روما على سبيل الإعارة قادمًا من أرسنال، لعام واحد، في الوقت الذي ودع فيه مانشستر يونايتد مدافعه ماتيو دارميان، الذي انتقل إلى بارما لمدة 4 سنوات مقابل 3,6 مليون جنيه إسترليني، وفي الدوري الإنجليزي أيضًا، رحل المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز من وست هام إلى إشبيلية مقابل 8 ملايين إسترليني لمدة 3 أعوام، في الوقت الذي انضم فيه المهاجم الإسباني فرناندو يروينتي لنابولي لمدة عامين.
وانتقل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان قادمًا من ريال مدريد، في الوقت الذي تعاقد فيه الفريق الملكي مع حارس الفريق الفرنسي ألفونسي أريولا، كما ضم سان جيرمان المهاجم الإيطالي ماورو إيكاردي من صفوف إنتر لمدة عام على سبيل الإعارة. كما رحل موهبة ليفربول بوبي دوناكان لصفوف فيورنتينا الإيطالي،
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تركي-آل-الشيخ

بعد غياب.. رسالة جديدة من تركي آل الشيخ للخطيب

واصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، هجومه على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ورغم إن الفترة الماضية شهدت هدوءًا تامًا من آل الشيخ وعدم التعليق على أي أحداث خاصة بالقلعة الحمراء إلا أنه فاجئ الجماهير اليوم بتعليقات ساخرة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"على اختيار المدير الفني الجديد للفريق، وهو السويسري رينيه فايلر ثم تبعها بتعليقات ساخنة ومثيرة عن أزمة رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي مع جماهير القلعة الحمراء وهجومها عليهم بسبب انتقادهم لها على موقع الواصل الاجتماعي "تويتر".
تركي-آل-الشيخ

عاد لينتقم.. تركي آل الشيخ ينتقد مجلس الخطيب من جديد

عاد من جديد المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، لتوجيه انتقاداته الحادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد الإعلان عن التعاقد مع المدرب السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد والخروج من بطولة كأس مصر من دور الـ16. ونشر آل الشيخ فيديو لتقديم المدرب الجديد وسخر من كلمات طه إسماعيل عضو لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء حيث علق عليها قائلا: "اقتنعت جداً بالكلام خصوصاً أنه من شخص تجاوز الـ80 من عمره (ربنا يحفظه) بيعطينا عصارت الخبرة عموماً ياليت أيضاً يكون نفس المبدأ مطبق في لجنة الاختيار لكي يتواكب أعمارهم مع الهدف.
محمد عودة

محمد عودة: الدوري الجديد لن يبدأ بدون بتروجيت

شدد محمد عودة، المدير الفني لبتروجيت، أن ناديه لن يترك حقه في الظلم الذي تعرض له بالموسم الماضي من بطولة الدوري المصري الممتاز، على حد وصفه. وتأهل بيراميدز، إلى نهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره بتروجيت، الذي هبط إلى دوري القسم الثاني، بهدفين نظيفين، سجلهما إيريك تراوري وإبراهيم حسن، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات نصف نهائي المسابقة، ليضرب موعدًا مع نظيره الزمالك في المباراة النهائية.
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لوكا مودريتش

كيف حرم مودريتش «فيتسل» من الانضمام لريال مدريد؟

كشف الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني، عن سر فشل انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني قبل 7 سنوات. وأبرزت صحيفة "كيكر" الألمانية تصريحات أكسيل فيتسل، الذي كشف عن تلقيه عرضا من الريال عام 2012، حينما كان لاعبًا في بنفيكا البرتغالي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية. أكسيل فيتسل قال: "لقد كان عرضًا لا يمكنني رفضه، وكان بإمكاني الانتقال للريال، أو الموافقة على العروض الأخرى مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن الوقت المناسب حينها".
توماس توخيل - مدرب باريس سان جيرمان (5)

توخيل: ايجاد لاعب مثل نيمار "مستحيل"

علق الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على أنباء اقتراب رحيل نجم الفريق نيمار دا سيلفا، مؤكدًا أنه يتعامل مع الأمر بواقعية خاصة أن اللاعب قد يرحل عن الفريق ويجب توفير الحلول اللازمة لذلك. وتغلب باريس سان جيرمان على نظيره نيم أولمبيك، بثلاثة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن مباريات الجولة الأولى ببطولة الدوري الفرنسي، وساهم النجم الشاب في فوز فريقه بتسجيله الهدف الثاني في المباراة.
نيمار

برشلونة يتمسك بضم نيمار.. وسان جيرمان يهدد بالملكي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، أن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الآن بين إدارة نادى برشلونة الإسبانى وإدارة باريس سان جيرمان الفرنسى حول ضم نيمار نجم الفريق الباريسي لصفوف الفريق الكتالوني مرة أخرى. وجاء فى تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية عبر موقعها الإلكترونى، أن المفاوضات ما زالت مستمرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان للحصول على توقيع نيمار للبلوجرانا، لكنها الآن بفرص أقل، وذلك بسبب متطلبات إدارة النادي الباريسي التى تراها برشلونة مبالغا فيها.
فرانك لامبارد (6)

لامبارد يكشف أسباب الهزيمة القاسية من مانشستر

علق فرانك لامبارد المدير الفنى لفريق تشيلسى الإنجليزى، على خسارة اليوم برباعية نظيفة أمام مانشستر يونايتد، فى أولى مبارياته مع البلوز فى الدورى الإنجليزى (البريميرليج)، وقال لامبارد لشبكة "سكاي سبورتس" عقب اللقاء: "هناك 4 أخطاء تسببت في الأهداف، لكننا سيطرنا على معظم مجريات اللقاء في الشوط الأول، وضربنا العارضة بتسديدتين، لدينا قرارات خاطئة على مستوى الدفاع". وأكمل لاعب تشيلسى السابق: "مانشستر يونايتد يعتمد على الهجمات المرتدة، يمتلكون السرعة وإذا أعطيتهم الفرصة سيهاجمونك".
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