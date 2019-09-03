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صحف الإمارات: إيران تلوح بالتصعيد وخروقات في إدلب

الصحف كشفت عن اعتراف إيران للمرة الأولى، أمس الإثنين، بأن انفجاراً صاروخياً وقع في "مركز فضاء الإمام الخميني"، وقال مسؤول إن "عطلاً تقنياً" تسبب بالانفجار
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض تطورات الأزمة بين لبنان وإسرائيل وتناولت آخر الأوضاع في سوريا كما طالعتنا الصحف بالشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من سوريا، فتحت عنوان "خروق جديدة من القوات الحكومية والفصائل لوقف النار في إدلب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن القوات السورية وفصائل مسلحة، أطلقوا أمس، عدة قذائف صاروخية على ريف إدلب، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الجديد، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيعقدون قمة حول سوريا بأنقرة 16 الجاري.
وأكد المرصد السوري أن القوات الحكومية تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتقصف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية منطقة "خفض التصعيد". كما استهدفت القوات الحكومية، حسب المرصد، قطاعات ريف إدلب الجنوبي الشرقي والغربي القريبة على محاور ريف اللاذقية التي تعرضت بدورها للقصف المدفعي والصاروخي، كما طال القصف قرى
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لبنان-واسرائيل (4)

اختراقات وترقب.. آخر التطورات في لبنان بعد القصف الإسرائيلي

ساعات قليلة مرت على الاشتباكات التي وقعت بالأمس، بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلية، ورغم سيطرة حالة من "الهدوء الحذر" بين الطرفين، إلا ان جيش الاحتلال واصل عملياته الاستطلاعية في الأجواء اللبنانية، إذ أطلق منطادا مخصصا لأعمال الرصد وجمع المعلومات على الحدود مع لبنان، في الوقت الذي استأنفت فيه طائر الاستطلاع الإسرائيلية من دون طيار التحليق في سماءه، حيث اعتاد طيران الاحتلال اختراق الأجواء اللبنانية بمثل هذه الطائرات، لكنها توقفت عن إرسالها لعدة ساعات أثناء وبعد مرحلة الاشتباك والقصف المدفعي الذي نفذه جيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني
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حميدتي: خلايا نائمة تخطط لإفشال حكومة السودان الجديدة

"لا نجاح من دون أعداء" عبارة تصدرت رسالة تحذيرية وجهها محمد حمدان دقلو "حميدتي" قائد قوات الدعم السريع وعضو مجلس السيادة في السودان، إذ حذر فيها من وجود خلايا نائمة تخطط بقوة لإفشال الحكومة الانتقالية الجديدة، في البلاد، إذ قال دقلو، في لقاء مع جنود الدعم السريع في قاعدة بالخرطوم، إن السودان تجاوز مرحلة مهمة في تاريخه، لافتا إلى أن البلاد مرت بظروف كان يمكن أن تنجرف فيها في أي لحظة، مشيدا بحكمة الشعب السوداني والقوات التي أخرجت البلاد من عنق الزجاجة.
وزير -لخارجية -البحريني -الشيخ -خالد -بن -أحمد -آل- خليفة

نأي بالنفس.. البحرين تدعو مواطنيها إلى مغادرة لبنان

نشرت وكالة الأنباء "رويترز"، أن وزارة الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان على الفور نظرا للتطورات الأمنية هناك. وعلق الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، على العملية التي أعلن عنها حزب الله اللبناني في منطقة أفيفيم واستهدافه آلية إسرائيلية. جاء ذلك في تغريدة للوزير البحريني على صفحته بتويتر، إذ قال: "من أراد ان يفهم معنى النأي بالنفس فليتفرج على التلفزيون..". وتابع: "اعتداء دولة على أخرى شيء يحرمه القانون الدولي. ووقوف دولة متفرجة على معارك تدور على حدودها وتعرض شعبها للخطر هو تهاون كبير في تحمل تلك الدولة لمسؤولياتها".
لبنان-واسرائيل (4)

أطلقنا 100 قذيفة.. أول تعليق من نتنياهو على الهجوم اللبناني

أعلن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال رد على العملية التي نفذها حزب الله في منطقة أفيفيم عبر إطلاق 100 قذيفة إلى جانب إطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، بحسب "سي إن إن عربي". جاء ذلك في أول تعليق لنتنياهو على عملية حزب الله، مساء الأحد، إذ قال في مؤتمر صحفي: أجريت قبل حوالي ساعة مشاورات مع رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع ومع اللواءات. تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة، نجري مشاورات حول المراحل المقبلة. أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات".
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بشار الاسد

سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجيش اللبناني وحزب الله ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكدت في بيان، وقوفها الكامل مع المقاومة في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه، مضيفا أن سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: لبنان يخشى حربا وترامب يشيد بجونسون

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وأبرزت الصحف تعليق البرلمان البريطاني وتطورات الأوضاع بين لبنان وإسرائيل كما تناولت الصراع في الشرق الأوسط. نبدأ من لبنان حيث أفادت صحيفة "الخليج" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق المجال الجوي على طول الحدود مع لبنان، في وقت تحدثت تقارير إخبارية عن أن استهداف الطائرتين المسيرتين للضاحية الجنوبية في بيروت؛ عطل مشروع "حزب الله" لتطوير صواريخه، في حين سادت حالة من الترقب والمخاوف من اندلاع حرب مفتوحة في لبنان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

انتظروا ضربة كاسحة.. رسالة سرية من إسرائيل لحزب الله

التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، لم تكتف بأن يكون الإعلام ساحتها وأن تكون مجرد تصريحات عنترية لمسؤولين من كلا الطرفين، إذ بات واضحا أن هناك رسائل سرية متبادلة بين الطرفين، وهو ما كشف عنه تقرير نشره موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، مساء أمس، والذي أوضح أنه خلال الساعات الأخيرة، نقلت نقلت قيادات الإسرائيلية رسائل عبر قنوات سرية إلى لبنان، بشأن تهديدات حزب الله مؤخرا بالرد على أي عدوان للاحتلال بضربة مفاجئة، مشيرا إلى أن إسرائيل أكدت خلال الرسائل رفضها القاطع لإشارات حزب الله عن التجهيز "لعمل انتقامي" محدود لن يتسبب في إشعال حرب.
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4 جبهات.. إسرائيل تصعد هجماتها فى بلدان عربية

"أعيد وأكرر، ما من حصانة لإيران فى أى مكان، قواتنا تعمل فى كل الجبهات ضد الهجمات الإيرانية"، هكذا حذر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى. ويبدو أن نتنياهو قد نفذ تهديداته بملاحقة إيران وحلفائها فى المنطقة، دون أن يمس أراضيها أو قواتها بشكل مباشر، مستبيحا الأراضى العربية، وبمساعدة أمريكية، وسط صمت عرى. حيث شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى هجمات ضد عدد من بلدان المنطقة العربية، فى كل من سوريا والعراق ولبنان بالإضافة إلى العنف المستمر فى فلسطين.
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