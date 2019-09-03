صحف الإمارات: إيران تلوح بالتصعيد وخروقات في إدلب

الصحف كشفت عن اعتراف إيران للمرة الأولى، أمس الإثنين، بأن انفجاراً صاروخياً وقع في "مركز فضاء الإمام الخميني"، وقال مسؤول إن "عطلاً تقنياً" تسبب بالانفجار

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٥ ص

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض تطورات الأزمة بين لبنان وإسرائيل وتناولت آخر الأوضاع في سوريا كما طالعتنا الصحف بالشأن السوداني بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من سوريا، فتحت عنوان "خروق جديدة من القوات الحكومية والفصائل لوقف النار في إدلب"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن القوات السورية وفصائل مسلحة، أطلقوا أمس، عدة قذائف صاروخية على ريف إدلب، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الجديد، فيما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أن رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيعقدون قمة حول سوريا بأنقرة 16 الجاري.

وأكد المرصد السوري أن القوات الحكومية تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتقصف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية منطقة "خفض التصعيد". كما استهدفت القوات الحكومية، حسب المرصد، قطاعات ريف إدلب الجنوبي الشرقي والغربي القريبة على محاور ريف اللاذقية التي تعرضت بدورها للقصف المدفعي والصاروخي، كما طال القصف قرى

وأكد المرصد السوري أن القوات الحكومية تخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتقصف بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية منطقة "خفض التصعيد".



كما استهدفت القوات الحكومية، حسب المرصد، قطاعات ريف إدلب الجنوبي الشرقي والغربي القريبة على محاور ريف اللاذقية التي تعرضت بدورها للقصف المدفعي والصاروخي، كما طال القصف قرى جبل شحشبو بريف حماة الشمالي الغربي.

وكانت روسيا أعلنت السبت، وقفاً لإطلاق النار في إدلب وافق عليه الجيش السوري الذي يحاول استعادة السيطرة في عملية برية على مواقع استراتيجية في المحافظة.

وفي اليمن، أفادت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "انطلاق عمليات تطهير شبوة من الإرهاب"، بأن قوات النخبة الشبوانية، أطلقت أمس، عمليات عسكرية واسعة من أجل تطهير واستعادة السيطرة على مديريات محافظة شبوة التي جرى اجتياحها قبل أسابيع من قبل ميليشيات حزب "الإصلاح" الإرهابية.



وتمكنت القوات من الدخول إلى مدينتي "عزان" و"الروضة" وبسط سيطرتها على عدد من المواقع فيهما في حين شهدت ضواحي مدينة "عتق" اشتباكات عنيفة بين قوات النخبة الشبوانية وميليشيات "الإصلاح".

وتحت عنوان "الحوثي يخزن الطائرات المسيرة بين السكان"، أعلن الناطق باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي أن ميليشيا الحوثي تواصل انتهاك القوانين الدولية من خلال تخزين الطائرات المسيرة في المناطق السكنية.

وكشف الناطق باسم التحالف حقيقة الموقع المستهدف في ذمار، وقال: "الموقع المستهدف في ذمار هدف عسكري مشروع"، مشيرا إلى أن "الميليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية الكاملة لاتخاذ هذا الموقع كموقع إخفاء قسري للمواطنين اليمنيين".

وحول التصعيد الإسرائيلي في لبنان، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن إسرائيل أطلقت منطاداً للتجسس فوق الحدود مع لبنان، أمس، على خلفية التصعيد على جانبي الحدود، في وقت طالب الجيش الإسرائيلي بوقف مشروع الصواريخ الدقيقة لميليشيات "حزب الله" المدعوم من إيران، وعقب التصعيد الأخير في النزاع مع "حزب الله"، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتحذير إلى لبنان عبر وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، بأن "لبنان بأكمله سيتكبد خسائر، وسيصاب بقسوة".



وتفاقم الوضع على الحدود الإسرائيلية مع لبنان، أول من أمس، على نحو خطر، حيث قصف حزب الله، حسب بياناته، آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "أفيفيم"، وأعلن الحزب أن الهجوم انتقام لمقتل مقاتلين من صفوفه خلال هجوم إسرائيلي في سوريا.



وذكرت "الخليج" أن الحياة عادت إلى طبيعتها في القرى الحدودية على الجانبين، وبدأ السكان يمارسون نشاطاتهم بشكل طبيعي، لكن بقيت آثار من تصعيد الأحد في المواقع التي وصلت إليها صواريخ أطلقها "حزب الله" إذ تمكن رؤية حقول محترقة، بينما تم نصب حاجز تفتيش عسكري في منطقة أفيفيم، فيما قامت دورية لقوات اليونيفيل بأعمال تمشيط على طول الشريط الحدودي في منطقة مارون الراس.



وبالانتقال إلى الشأن الإيراني وتحت عنوان "إيران تلوح باتخاذ خطوة أقوى إذا لم يتحرك الأوروبيون لإنقاذ الاتفاق"، أوضحت "الإمارات اليوم" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي قال أمس، إن طهران مستعدة لاتخاذ "خطوة أقوى" في تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، إذا لم تتحرك الدول الأوروبية لإنقاذ الاتفاق، فيما نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وجود فرصة لإعادة النظر في الاتفاق النووي الإيراني، مستبعداً إعادة فتح ما وصفه بـ"صندوق باندورا".



وتحت عنوان "إيران تقر بانفجار صاروخي في مركز الخميني"، أشارت "الخليج" إلى اعتراف إيران للمرة الأولى، أمس الإثنين، بأن انفجاراً صاروخياً وقع في "مركز فضاء الإمام الخميني"، فيما قال مسؤول إن "عطلاً تقنياً" تسبب بالانفجار، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي. وندد المسؤول بتغريدة سابقة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن الحادث.



فيما كشفت "البيان" عن أن الحكومة البريطانية تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي، في ظل التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية بالمنطقة.

ويمتلك سلاح الجو الملكي البريطاني عدداً من طائرات (ريبر) المسيرة للقيام بعمليات في أجواء العراق وسوريا، ويمكن تكليف هذه الطائرات بمهام أخرى إذا جرى اتخاذ قرار بنشر طائرات مسيرة في الخليج.





وتناولت "الخليج" التسريبات حول تشكيلة الحكومة الانتقالية في السودان، حيث قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق الركن شمس الدين الكباشي، إن تأجيل تشكيل الحكومة الجديدة يرجع إلى تواصل المشاورات بين المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى إعلان الحرية والتغيير، فيما كشفت مصادر خاصة عن تشكيلة الحكومة الانتقالية المرتقبة، برئاسة عبد الله حمدوك.





وتحت عنوان "15 سبتمبر آخر موعد لإعلان الانتخابات الجزائرية"، ذكرت "البيان" أن الجيش الجزائري منح الأطراف السياسية في البلاد مهلة 15 يوماً، لتحديد موعد للانتخابات الرئاسية، على أن تنتهي المهلة يوم 15 سبتمبر الجاري.

وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، خلال كلمة من محافظة ورقلة جنوب شرقي البلاد، إن "الانتخابات الرئاسية يجب أن تجرى في المواعيد القانونية، ومن الأجدر استدعاء الهيئة الناخبة قبل 15 سبتمبر الجاري".





وتحت عنوان "جونسون سيدعو لانتخابات مبكرة إذا رفض البرلمان خطته حول بريكست"، نقلت "الاتحاد" عن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوله إنه لن يرجئ موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في ظل تهديدات بإجراء انتخابات عامة مبكرة إذا صوت البرلمان لمنع الانسحاب من الكتلة دون اتفاق في 31 أكتوبر.



وأعرب جونسون عن أمله في التوصل لاتفاق مع بروكسل على إنهاء عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي بعد 46 عاماً، لكنه قال: "سنغادر (الاتحاد الأوروبي) في 31 أكتوبر، ليس إذا أو لكن".