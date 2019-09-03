معرض «توت عنخ آمون» بفرنسا يسجل رقما قياسيا

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص

معرض توت عنخ آمون في فرنسا

كشف سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو إيهاب بدوي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن معرض توت عنخ أمون المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية، والذي يعد الحدث الأبرز خلال العام الثقافي المصري الفرنسي في 2019، حطم للمرة الثانية الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم كافة الأحداث الثقافية بفرنسا، إذ تم طبقا لآخر تعداد رسمى صادر عن مسئولي المعرض استقبال مليون و371 ألفا و476 زائرا حتى اليوم لمحبي وعشاق الحضارة الفرعونية القديمة من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات.

وقال بدوي، إن معرض "توت عنخ آمون وزمانه"، الذي أقيم عام 1967 بقصر "بوتي بالي" كان يتصدر الرقم القياسي لمعدلات الزائرين للتظاهرات الثقافية فى فرنسا، بتحقيقه مليون و240 ألفا و75 زائراً الى أن سجل المعرض الحالى "كنوز الفرعون" رقما قياسيا جديدا له وللتظاهرات الثقافية في فرنسا، وذلك بالرغم من عدم عرض قطعة