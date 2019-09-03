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معرض «توت عنخ آمون» بفرنسا يسجل رقما قياسيا

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٦ ص
معرض توت عنخ آمون في فرنسا
معرض توت عنخ آمون في فرنسا
كشف سفير مصر بباريس ومندوبها الدائم بمنظمة اليونسكو إيهاب بدوي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن معرض توت عنخ أمون المقام حاليا بالعاصمة الفرنسية، والذي يعد الحدث الأبرز خلال العام الثقافي المصري الفرنسي في 2019، حطم للمرة الثانية الأرقام القياسية في تاريخ تنظيم كافة الأحداث الثقافية بفرنسا، إذ تم طبقا لآخر تعداد رسمى صادر عن مسئولي المعرض استقبال مليون و371 ألفا و476 زائرا حتى اليوم لمحبي وعشاق الحضارة الفرعونية القديمة من فرنسيين وسائحين من مختلف الجنسيات.
وقال بدوي، إن معرض "توت عنخ آمون وزمانه"، الذي أقيم عام 1967 بقصر "بوتي بالي" كان يتصدر الرقم القياسي لمعدلات الزائرين للتظاهرات الثقافية فى فرنسا، بتحقيقه مليون و240 ألفا و75 زائراً الى أن سجل المعرض الحالى "كنوز الفرعون" رقما قياسيا جديدا له وللتظاهرات الثقافية في فرنسا، وذلك بالرغم من عدم عرض قطعة
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طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
محمود الجوهري

مثل هذا اليوم.. معركة عين جالوت ووفاة محمود الجوهري

في مثل هذا اليوم 3 سبتمبر، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1189: تتويج الملك ريتشارد الأول ملكًا على إنجلترا في ويستمنستر. في عام 1260: وقوع معركة عين جالوت بين المماليك والمغول. في عام 1967: السويد تعتمد قيادة السيارات على الجانب الأيمن من الشارع. في عام 1971: الإعلان عن استقلال قطر من المملكة المتحدة. في عام 1989: تحطم طائرة ركاب برازيلية تؤدي إلى مقتل 54 شخص.
تامر-الرفاعى

القوات المسلحة توجه رسالة بشأن «شائعة الصيدليات» (فيديو)

وجه العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، رسالة للمواطنين، مضمونها عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتعلق بامتلاك أو افتتاح القوات المسلحة سلسلة من الصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية. وقال المتحدث العسكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": إن أي مشروعات تقوم بها القوات المسلحة، أو تضع أيديها فيها، يتم إعلانها للرأي العام، "كل حاجة بتتعمل بنطلع نقول عليها ونعلنها للرأي العام".
محطة الضبعة (3)

اعتماد نتيجة امتحانات القبول في مدرسة الضبعة النووية

اعتمد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، نتيجة المرحلة الأولى لامتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة للعام الدراسي 2018/2019. وتقدم للامتحان نحو 2850 طالبا ممن حصلوا على مجموع أعلى من 250 درجة من 280 في الشهادة الإعدادية، وتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب المتقدمين بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات في مجالات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلى، وكان اجتياز هذه الاختبارات الإلكترونية عامل أساسي في تقييم أداء الطلاب.
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ماكرون-وترامب

مجموعة السبع تشهد خلافات سياسية بين واشنطن وباريس

على الرغم من محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إظهار تناغم من نوع خاص مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في باريس، فإن الخلافات الجوهرية في السياسات الخارجية بين البلدين لم يكن من السهل إخفاؤها عن أنظار العالم. وخلال الساعات القليلة الماضية، تناولت بعض التقارير الأمريكية خلافات واضحة بين ترامب ومساعديه في البيت الأبيض بشأن أسلوب التعامل الفرنسي والإعداد لقمة مجموعة السبع التي تستضيفها باريس منذ يوم أمس السبت على أراضيها.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: خلافات في قمة السبع.. وتميم يعتقل أخاه

تصدّر انطلاق قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافةً إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع انطلقت أمس، في مدينة بياريتس جنوب فرنسا، وسط خلافات عميقة بين قادة دول المجموعة حول عدد من الملفات العالمية الكبرى، أبرزها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعودة روسيا إلى المجموعة.
الرئيس-السيسى

مكافحة الفساد.. ماذا يقول السيسي في قمة مجموعة السبع؟

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستعرض في كلمته أمام قمة مجموعة الدول السبع الكبرى غدا الأحد جهود تمكين المرأة في إفريقيا ودورها الكبير في مصر وإفريقيا والعالم، وما تقدمه للمجتمع من إسهامات تضعها في بؤرة التنمية والاهتمامات داخل القارة الإفريقية. ?وأوضح متحدث الرئاسة، في تصريحات للوفد الإعلامي المرافق للرئيس السيسي خلال زيارته الحالية لفرنسا، أن ملف مكافحة الفساد في القارة الإفريقية سيكون حاضرا كمحور رئيسي خلال كلمة الرئيس السيسي نظرا لأنه آفة كبيرة تستنفد الموارد في القارة الافريقية
مظاهرات-في-فرنسا

غاز ومدافع مياه.. فرنسا تواجه مناهضين لمجموعة السبع

استخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مناهضين للرأسمالية في بايون قرب منتجع بياريتس، إذ يجتمع الرئيس إيمانويل ماكرون وحلفاؤه من دول مجموعة السبع في قمة تستمر ثلاثة أيام. بينما قام عشرات المتظاهرين، بعضهم يرتدون أقنعة الوجه، بالتهكم من أفراد الشرطة. وفي وقت سابق، انضم آلاف النشطاء المناهضين للعولمة إلى انفصاليين من إقليم الباسك ومتظاهري السترات الصفراء في مسيرة سلمية على حدود فرنسا مع إسبانيا للمطالبة بتحرك من قادة مجموعة السبع المجتمعين في منتجع بياريتس الساحلي القريب.
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