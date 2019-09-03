رياضة

محمود الجوهري.. موحد القطبين وقائد ثورة الاحتراف

«كان ضابطًا فى الجيش المصرى، وأحد الذين شاركوا فى حرب أكتوبر عام 1973، حيث كان ضابطًا برتبة مقدم، وخرج من الخدمة برتبة عميد فى سلاح الإشارة بالقوات المسلحة»
تحرير:كريم مليم ٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٤ ص
محمود الجوهري
محمود الجوهري
«سلامًا على من أخلص فى العمل الرياضى داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا للفراعنة أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية».. تحل اليوم الثلاثاء، الذكرى السابعة لرحيل أسطورة كرة القدم المصرية، محمود الجوهرى، والذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم من العام 2012. الجوهرى ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1938، وبدأ حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول فى النادى الأهلى، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان ذلك ما بين 1955-1964، وحقق مع المارد الأحمر ست بطولات للدورى العام، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة واحدة فى دورى القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.
لعب صانع الألعاب الذى كان يتميز بخفة الحركة والتمريرات القاتلة والقدرة على التهديف، فى صفوف المنتخب الوطنى وخاض 25 مباراة دولية، وتوج مع الفراعنة بكأس الأمم 1959، وحصل على هداف كأس الأمم. الجوهري كان ضمن صفوف الفراعنة فى أولمبياد روما 1960، ومن ثم اعتزل مبكرًا بسبب إصابة رباط صليبى تعرض لها فى ركبته،
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وادي دجلة 2018

وادي دجلة يرفض عرض المصري لضم محمد هلال

تقدم النادي المصري البورسعيدي، بعرض لإدارة وادي دجلة، لضم جناح الفريق محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأخضر قبل الموسم الجديد. وطلب إيهاب جلال، المدير الفني لنادي المصري، إدارة الفريق البورسعيدي، بسرعة إنهاء صفقة محمد هلال صاحب الـ23 عامًا، وبالفعل قدمت إدارة المصري طلبا بضم لاعب وادي دجلة، مقابل 7 ملايين جنيه على سبيل البيع النهائي. ورفضت إدارة وادي دجلة العرض المقدم من النادي المصري نظرا لحاجة الفريق لمحمد هلال، الذي يعد من العناصر الأساسية في الفريق.
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لاعبو ريال مدريد يودعون كيلور نافاس

ودع لاعبو ريال مدريد، الحارس الكوستاريكي كليور نافاس، على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رحيله إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الوقت الذي انضم فيه من صفوف الفريق الفرنسي الحارس ألفونسي أريولا على سبيل الإعارة، وتمتع نافاس بشعبية كبيرة في غرف خلع الملابس في قلعة سانتياجو بيرنابيو، وبدأ قائد الريال سيرجيو راموس حملة توديع الحارس الكوستاريكي كاتبًا عبر إنستجرام: "أتمنى لك الحظ الوافر، على الرغم من أنك لن تحتاج إلى ذلك، فعقليتك وعملك الجاد وجودتك الإنسانية، تتحدث عنك في أي مكان تذهب إليه، سأفتقدك كثيرًا يا أخي".
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مرتضى منصور: نهائي الكأس بين «الزمالك أ والزمالك ب»

وصف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2018-2019، أمام بيراميدز، بأنه بين الزمالك "أ" والزمالك "ب"، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وتخطى بيراميدز، عقبة نظيره بتروجت بنتيجة (2-0)، سجل الأول إيريك تراوري في الدقيقة 16 هدفا رائعا بضربة رأس متقنة، بينما أضاف إبراهيم حسن الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 44، في اللقاء الذي أقيم بملعب بتروسبورت في دور الأربعة ببطولة كأس مصر، ليتأهل بيراميدز لنهائي كأس مصر للمرة الأولى في تاريخه، ليضرب موعداً مع الزمالك الذي صعد للدور ذاته بعد تخطيه عقبة الاتحاد السكندري.
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قائمة شرف الفراعنة أبطال مونديال اليد للناشئين

في إنجاز جديد، توج المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين تحت 19 عامًا، بقيادة مجدي أبو المجد، ببطولة كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بعدما حقق الفوز على نظيره المنتخب الألماني بنتيجة (32 - 28)، وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد، ضمن مواجهات نهائي المونديال المقام بمقدونيا، ونجح أبناء الفراعنة في اقتناص الذهبية الثالثة في تاريخ اليد المصرية، بعدما سبق وتوج المنتخب الوطني بطلًا لبطولة العالم لكرة اليد للشباب تحت 21 عامًا، من قبل عام 1993 في القاهرة، كما توجت فراعنة اليد بذهبية أولمبياد سنغافورة للشباب عام 2010.
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كيف سقطت الكرة بالأهلي في عهد الخطيب؟

في 30 نوفمبر الماضي، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من نجوم الكرة التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يقرب من عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعاً.
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الجبلاية تتلقى إخطارًا بتشكيل رابطة الأندية المحترفة

تلقى اتحاد الكرة إخطارًا من رابطة الأندية المحترفة، يفيد بتشكيل لجنة تضم أحمد حلمي الشريف ونهاد حجاج ومحمد الماشطة لفحص أوراق المرشحين للانضمام للمكتب التنفيذي، وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لإجراء انتخابات اختيار المكتب التنفيذي للرابطة وتشكيلها بصورة رسمية، وكان الأهلى قد رشح عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأحمر ممثلا عنه فى اللجنة، كما رشح الاتحاد السكندرى محمود الشامى للرابطة، فيما رشح طلائع الجيش أحمد المهدى مدير الكرة، ورشح الإنتاج الحربى خالد مهدى مدير الكرة.
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دونجا: بيراميدز رفض رحيلي إلى الأهلي وهذا كان قراري

تحدث نبيل دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز عن المفاوضات التي تلقاها من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية. وتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، بعدما خطف فوزًا ثمينًا من الأهلي، بهدف نظيف سجله إيريك تراوري، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات دور الـ16 من المسابقة، ليضرب موعدًا مع حرس الحدود يوم 28 أغسطس الجاري، ليقصي أقصى المارد الأحمر من بطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي، ويفوز عليه ببمرة الرابعة على التوالي.
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