جريمة

سقوط 31 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح في الجيزة

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 33 قضية بينها 31 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2300 جرام حشيش- 590 جراما من مخدر الأستروكس- 493 قرصا مخدرا- 138 جرام هيروين- 70 جرام شادو). وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت
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حملة-مرورية (7)

ضبط 32 سائقا يتعاطون مخدرات بالطرق السريعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، حملات مفاجئة على الطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، تم خلالها إجراء تحليل مخدرات بشكل عشوائي لـ 190 من سائقي السيارات، تبين أن من بينهم 32 سائقًا يتعاطون المواد المخدرة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.. فيما شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملات مرورية على الطرق السريعة والرئيسية، لضبط المخالفات المروية، ومنع تجاوز السرعات المقررة للقيادة، علاوة على فحص حالات القيادة تحت تأثير المخدرات، علاوة على حملة لرفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع.
حبس-كلابشات

حبس عامل قتل ابن شقيقته اثناء تأديبه بالخصوص

قررت نيابة الخصوص بأشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال بنها، حبس عامل بمقهى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بسبب قتله ابن شقيقته في مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة لمحاولة تأديبه لتعدي المجني عليه على والدته بالضرب. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد أحمد عبد السلام مامور قسم شرطة الخصوص من مستشفى اليوم الواحد بالمرج بوصول "محمد ع ط - 23 عاما - عامل - مصاب بجرح قطعي" وتوفى عقب وصوله للمستشفى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
سجن (2)

حبس مستريح أسس شركة وهمية للنصب على راغبي السفر

قرر وكيل النائب العام اليوم الثلاثاء، حبس مستريح نصب على المواطنين وأوهمهم بالسفر للخارج، 4 أيام على ذمة التحقيق، حيث تمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط شخص أنشأ شركة وهمية لاستقطاب راغبي العمل بالخارج والنصب عليهم. وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بمنطقة الطالبية بالجيزة، يتخذها كمركز لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي السفر، للعمل بالخارج.
هيروين

سقوط «مارش» و«وسكي» بهيروين وخرطوش في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اليوم الثلاثاء، من ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين وتوزيعه على عملائهما بدائرة القناطر الخيرية والخصوص، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ضبط "محمد ي ع" وشهرته "مارش - 28 عاما" و"محمود - ص ع" وشهرته "وسكي" 30 عاما وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي نصف كيلو جرام ومبالغ مالية وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار ودراجة نارية وهواتف محمولة.
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حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

سقوط 29 تاجر مخدرات في قبضة مباحث الجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملات-امنية-على-المنازل (2)

مباحث الطالبية تضبط 21 حالة اشتباه في حملة مكبرة

وجهت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع عثمان محرم بدائرة قسم الطالبية، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وفي إطار خطة قطاع الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورفع معوقات سير المواطنين بالشوارع وتحقيقا للوجود الشرطي الفعال، فقد قامت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع مسؤولي الحي، برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة المتجولين؛ لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين.
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الشرطة تضبط 46 تاجر مخدرات و18 قطعة سلاح بالجيزة

حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الأستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
حملة-أمنية-بمنشأة-القناطر

الشرطة تلاحق مروجي الكيف وحائزي السلاح في الجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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