سقوط 31 تاجر مخدرات وضبط 8 قطع سلاح في الجيزة

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٧ ص

قوات الشرطة

حملة تفتيشية مكبرة شنتها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الاستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 33 قضية بينها 31 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2300 جرام حشيش- 590 جراما من مخدر الأستروكس- 493 قرصا مخدرا- 138 جرام هيروين- 70 جرام شادو). وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت

أسفرت جهود الحملات، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب المدير، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 33 قضية بينها 31 اتجارا في المواد المخدرة بمضبوطات (2300 جرام حشيش- 590 جراما من مخدر الأستروكس- 493 قرصا مخدرا- 138 جرام هيروين- 70 جرام شادو).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط أحد العانصر الإجرامية بحوزته 4 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" و2 بندقية خرطوش "بامب أكشن" عيار 12 مم وطبنجتين عيار 9 مم و117 طلقة مختلفة الأعيرة.



تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأحالها اللواء هشام فاروق حكمدار الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.



