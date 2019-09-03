خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

انتشار مروري بشكل ملحوظ نفذه رجال الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارتي مرور القاهرة والجيزة لتحقيق أعلى معدلات السيولة المروية خلال توقيت الذروة الصباحية

٠٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٩:٥٨ ص

الحالة المرورية

بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.

حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الزراعي بمنطقة مسطرد للمتجه إلى شبرا الخيمة، والقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءًا من البساتين وأثر النبي وحتى منزل الأوتوستراد. تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، وتحديدا قبل منطقة ناهيا، ويفضل