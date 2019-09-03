خريطة الكثافات والطرق البديلة في القاهرة والجيزة

انتشار مروري بشكل ملحوظ نفذه رجال الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع إدارتي مرور القاهرة والجيزة لتحقيق أعلى معدلات السيولة المروية خلال توقيت الذروة الصباحية
بمعدلات سير تصل إلى 60%، سجلت محافظتا القاهرة والجيزة، اليوم الخميس، كثافات متوسطة بعدد من المحاور والميادين الرئيسية خلال الذروة الصباحية دون وقوع أي حوادث مؤثرة وسط انتشار مكثف لرجال المرور تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية. ووجه اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، بانتشار الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة بمختلف المحاور والطرق الصحراوية، خاصة التي تشهد ازدحاما مروريا خلال توقيت الذروة الصباحية مع طرح طرق بديلة للهرب من الزحام.
حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الزراعي بمنطقة مسطرد للمتجه إلى شبرا الخيمة، والقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءًا من البساتين وأثر النبي وحتى منزل الأوتوستراد.
تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، وتحديدا قبل منطقة ناهيا، ويفضل
حالة من التكدس المروري شهدها الطريق الزراعي بمنطقة مسطرد للمتجه إلى شبرا الخيمة، والقادم من المريوطية والمنيب إلى الأوتوستراد بدءًا من البساتين وأثر النبي وحتى منزل الأوتوستراد.
تكدس مروري معتاد أعلى محور 26 يوليو للقادم من مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد اتجاه ميدان لبنان، وتحديدا قبل منطقة ناهيا، ويفضل خلال الذروة الصباحية اتخاذ محور روض الفرج.
محاور العاصمة
رصدت غرفة عمليات مرور القاهرة كثافات متوسطة أعلى كوبري التعمير للقادم من موقف العاشر إلى جوزيف تيتو ومطلع كوبري الحرفيين بمحيط منطقة أعمال مترو الأنفاق، وأيضا الاتجاه المقابل للقادم من السندباد إلى كوبري الحرفيين، ويفضل اتخاذ طريق جسر السويس.
تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري الحدائق للقادم من سكة الوايلي والزواية الحمراء إلى الفنجري ويعد شارع مصر والسودان أفضل بديل في ذلك التوقيت مقابل زحام مروري يصل لحد الاختناق أعلى الوصلة المعلقة بكوبري أكتوبر للقادم من مناطق شرق القاهرة إلى وسط المدينة، وينصح قائدي السيارات باتخاذ المسطح الأرضي حتى مطلع الكوبري من غمرة أو نفق الأزهر الذي يعمل بشكل جيد وطبيعي.
وعن الكباري الناقلة للحركة المرورية بين محافظتي القاهرة والجيزة، يفضل الابتعاد عن كوبري 15 مايو، واتخاذ كباري الجلاء والساحل والجامعة التي تعمل بشكل أفضل، إذ يشهد كوبري 15 مايو كثافات مرتفعة للقادم من الجيزة إلى وسط المدينة.
محاور الجيزة
يفضل للقادم من الطريق الدائري إلى محافظة الجيزة اتخاذ محور أحمد عرابي بدلا من محور صفط اللبن، إذ تم رصد حالة من الزحام المروري للقادم من المحور اتجاه جامعة القاهرة وشارع ثروت، وتم رصد كثافات بشارع الهرم.
ورصدت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة زحاما مروريا بشارع السودان بمحيط محطة مترو الجامعة، ويفضل شارع الجامعة، وشارع التحرير للقادم من الدقي إلى وسط المدينة، وجه اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بسرعة سحبها.
الأمر نفسه بطريق أسيوط الغربي اتجاه شارع البحر الأعظم، وينصح بالابتعاد عن منزل كوبري فيصل بشارع السودان ويفضل منزل شارع الجامعة أو شارع مراد.
خطة محكمة
ووضعت الإدارة العامة للمرور خطة أمنية موسعة لمواجهة الزحام المروري والتكدسات، وعقد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة اجتماعا مع وكلاء ومساعدي المدير للمناطق المختلفة والضباط والأفراد والمجندين لوضع خطة لتكثيف الخدمات المرورية لاستيعاب حركة السيارات المغادرة من مناطق القاهرة الكبرى والمتجهة إلى مختلف المحافظات الأخرى.
ونسقت وزارة الداخلية مع الإدارة العامة لمرور القاهرة والإدارة العامة لمرور الجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والسويس ومرسى مطروح لتنظيم الخدمات المرورية على مداخل ومخارج القاهرة الكبرى من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة العامة للمرور المزودة بكاميرات لمحاور القاهرة والجيزة ومداخل ومخارج الطرق من وإلى القاهرة.
وأفادت إدارة المرور بأن الخطة الأمنية ارتكزت على عدة محاور منها نشر وتكثيف الخدمات المرورية وتفعيل دور خدمة الإغاثة لتلبية احتياجات المواطنين في حالة حدوث أي طارئ، ومراقبة السرعة لتقليل الحوادث بالحملات الرادارية المتحركة، وتكثيف الحملات الخاصة بضبط قائدي المركبات متعاطي المواد المخدرة.